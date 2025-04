Das unterschätzte Potenzial für Gläubiger – jetzt strategisch nutzen

Dietramszell, April 2025 – In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und wachsender Risiken im Kreditgeschäft wird eines immer deutlicher: Klassische Beitreibungsprozesse sind ineffizient, langwierig und häufig mit erheblichen Ausfallrisiken verbunden. Dennoch verharren viele Gläubiger in überholten Routinen – und übersehen dabei eines der wirksamsten Instrumente zur Sicherung und Realisierung offener Forderungen: Pfandrechte an Geschäftsanteilen.

Seit Jahren gehören Anteilspfandrechte zum etablierten Repertoire der Kreditsicherung. Doch während ihre vertragliche Bestellung längst Routine ist, bleibt ihre tatsächliche Verwertung ein strategisch vernachlässigtes Terrain. Die Ursachen liegen weniger in rechtlichen Hürden – sondern vielmehr in einem strukturellen Defizit im Forderungsmanagement und einem eklatanten Mangel an strategischer Weitsicht.

Vom Sicherungsrecht zur Handlungsoption

Die gezielte Verwertung verpfändeter Geschäftsanteile – insbesondere von GmbH-Anteilen – eröffnet Gläubigern eine neue Qualität unternehmerischer Einflussnahme. Statt auf ungewisse Klageverfahren zu setzen, können Forderungen in werthaltige Beteiligungen überführt werden. Wer sich rechtzeitig strategisch positioniert, erhält nicht nur Einblick in unternehmerische Vorgänge, sondern kann auch potenzielle Haftungsansprüche gegenüber der bisherigen Geschäftsleitung identifizieren und geltend machen. Ein Hebel, der nicht selten in der Aktivierung von D&O-Versicherungen oder weiteren Vermögenswerten mündet.

Verwertung statt Verschleppung

Die Realität im Forderungsmanagement ist ernüchternd: Mahnverfahren in Endlosschleife, Inkassokosten ohne Quote, Klageverfahren mit hohem Risiko – während wertvolle Monate verstreichen. Die strategische Verwertung verpfändeter Unternehmensanteile ist der entscheidende Gegenentwurf: rechtssicher, planbar, wirtschaftlich sinnvoll.

Mythen über Bord werfen – Potenziale nutzen

Noch immer herrscht der Irrglaube, öffentliche Versteigerungen führten zu Verschleuderungspreisen. Ein Relikt vergangener Jahrzehnte. Die heutige Realität sieht anders aus: digitale Live-Versteigerungen, durchgeführt von öffentlich bestellten, vereidigten Versteigerern, sorgen für maximale Reichweite, internationalen Bieterwettbewerb und marktgerechte Erlöse. Die gesetzliche Novelle des § 383 BGB zum 01.01.2025 unterstreicht diesen Wandel – und positioniert die öffentliche Versteigerung als zukunftsweisendes Instrument der Pfandverwertung.

Die Deutsche Pfandverwertung Ostermayer & Dr. Gold GbR – führend bei Anteilspfandrechten

Als hochspezialisierter Partner übernimmt die Deutsche Pfandverwertung die professionelle Verwertung verpfändeter Geschäftsanteile – DSGVO-konform, transparent und wirtschaftlich optimiert. Ein breit vernetztes Käuferumfeld – von Family Offices bis Venture Capital – garantiert verwertungsstarke Marktzugänge. Die Online-Live-Versteigerung mit Live-Stream schafft den Rahmen für eine rechtssichere Abwicklung – ohne Gutachtenerstellung, ohne Rückabwicklungsrisiko.

Vom Gläubiger zum Gestalter – Handlungsspielräume sichern

Die Umwandlung von Forderungen in Beteiligungen (Debt-to-Equity) oder Vermögenswerte (Debt-to-Asset) eröffnet Gläubigern neue Optionen. Wer frühzeitig strategische Pfandrechte vereinbart, wird zum Taktgeber – nicht zum Getriebenen. Gerade bei leistungsgestörten Kreditengagements bietet die Pfandverwertung eine echte Alternative zu klassischen NPL-Verkäufen oder komplexen M&A-Prozessen.

Rechtssicherheit durch hoheitliches Verfahren

Die gesetzlich geregelte öffentliche Versteigerung gewährleistet einen gutgläubigen Erwerb nach § 935 Abs. 2 BGB, schließt Rückabwicklungen aus und verhindert nachweislich die Anwendung des § 166 Abs. 1 InsO. Die Folge: maximale Rechtssicherheit und ökonomische Planbarkeit für Gläubiger.

Fazit: Wer Anteile verpfändet, muss sie auch verwerten – alles andere ist verschenktes Potenzial

Die Deutsche Pfandverwertung ist spezialisiert auf die strukturierte Umsetzung von Pfandrechten – von Unternehmensanteilen über Markenrechte bis zu Domains und Patenten. Gemeinsam mit einem Netzwerk erfahrener Fachanwälte, Steuerberater und Investoren gestalten wir maßgeschneiderte Verwertungsprozesse für besicherte Gläubiger. Unsere Botschaft:

„Zukunft entsteht nicht durch Abwarten, sondern durch entschlossenes Handeln.“

Kontaktieren Sie die Deutsche Pfandverwertung – für eine strategisch durchdachte, wirtschaftlich fundierte und rechtssichere Verwertung Ihrer Sicherheiten.

DEUTSCHE PFANDVERWERTUNG Ostermayer & Dr. Gold GbR ist als ein spezialisiertes deut-sches Unternehmen für die Verwertung von vertraglichen und gesetzlichen Pfandrechten für alle Sachen und Rechte wie Unternehmensanteile, Wertpapiere oder Patente deutschlandweit tätig, auch bei Fällen von internationalem Bezug. Das Unternehmen wird von öffentlich bestell-ten, vereidigten Versteigerern betrieben, die von Gesetzes wegen zur Durchführung einer Öf-fentlichen Versteigerung befugt sind. Die DEUTSCHE PFANDVERWERTUNG bietet die einfache und schnelle Alternative zur Umsetzung der Forderungsrealisierung mittels der Pfandrechts-verwertung aller Art. Bei der Verwertung akquirieren wir auch international, um einen größt-möglichen Käuferkreis zu erreichen.

Der „One-Size-Fits-All“-Ansatz ist bei der Realisierung von Forderungen durch vertragliche oder gesetzliche Pfandrechte oft nicht zielführend. Jeder Fall erfordert eine individuelle Betrachtung und maßgeschneiderte Lösungen.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren Fall in einem ersten kostenlosen 30-minütigen Online-Meeting mit uns zu besprechen. Wählen Sie einfach einen der verfügbaren Teams-Besprechungstermine auf unsrer Webseite www.deutsche-pfandverwertung > Kontakt aus. Zur optimalen Vorbereitung des Gesprächs senden wir Ihnen vorab relevante Informationen zu.

Gemeinsam analysieren wir Ihre Situation und klären, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist.

Wir sind Gründungsmitglied des BvV e.V. – Bundesverband der öffentlich bestellten, vereidigten und besonders qualifizierten Versteigerer, Berlin.

Firmenkontakt

Deutsche Pfandverwertung Ostermayer & Dr. Gold GbR

Eberhard Ostermayer

Bierhäuslweg 9

83623 Diettamszell

08027 9089928



http://www.deutsche-pfandverwertung.de

Pressekontakt

Deutsche Pfandverwertung Ostermayer & dr. Gold GbR

Dagmar Gold

Bierhäuslweg 9

83623 Diettamszell

08027 9089928



http://www.deutsche-pfandverwertung.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.