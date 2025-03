Pfarrer Eugen Eckert wird Markenbotschafter für „Kirche am Ball“

Sportlicher Teamgeist als Brücke zur Kirche: Menschenkicker von CARITIVA fördert Gemeinschaft in Kirchengemeinden.

Montabaur, 19. März 2025 – Junge Menschen und die Kirche – eine Beziehung, die immer häufiger auf die Probe gestellt wird. Wie kann Kirche wieder als lebendiger Ort der Begegnung gestärkt werden? Pfarrer i. R. Eugen Eckert, unter anderem bekannt als ehemaliger Stadionpfarrer in der Frankfurter Deutsche Bank Arena, Musiker und Liedtexter, setzt auf Sport als verbindendes Element. Jetzt engagiert er sich als Markenbotschafter für die CARITIVA-Aktion „Kirche am Ball“.

„Gemeinde lebt von Begegnung – auch bei sportlichen Aktivitäten“, sagt Eugen Eckert, der als Stadionpfarrer erlebt hat, wie Sport Menschen verbindet. Er sieht darin eine Chance für Kirchengemeinden:

„Sport hat viele Schnittstellen zur Kirche, zu Glaube und Religion. In der sportlichen Auseinandersetzung liegt ein immenser Wert – durch Bewegung, Teamgeist, Begeisterung, Fair Play und Begegnungen. Der Menschenkicker bringt genau das zusammen und ist so ein echter Impulsgeber für lebendige Gemeindearbeit.“

Der Menschenkicker als Publikumsmagnet und Brücke zur Jugendarbeit

CARITIVA stellt Kirchengemeinden im Rahmen der Aktion „Kirche am Ball“ den gesponsorten Menschenkicker mindestens fünf Jahre zur Verfügung. Das aufblasbare Spielgerät mit der Größe eines Badminton-Platzes fördert spielerisch Teamgeist und Zusammenhalt. Bis zu 12 Spielende ab 14 Jahren treten in zwei Teams an und erleben Sport, Fair Play und Gemeinschaft hautnah. Ein Vorteil für Kirchengemeinden: Der Menschenkicker kann auch verliehen werden, um Einnahmen für die Gemeindearbeit zu generieren.

Kostenfreie Nutzung dank Social Sponsoring

Lokale Unternehmen ermöglichen durch Social Sponsoring die kostenfreie Bereitstellung des Menschenkickers. Sie buchen Werbeflächen auf dem Transportanhänger und den Banden. Damit unterstützen sie die Gemeindearbeit direkt. So entstehen keine Anschaffungskosten für die kirchliche Einrichtung und das Engagement der Sponsoren wird sichtbar.

Pfarrer i. R. Eugen Eckert unterstützt die Aktion „Kirche am Ball“

„Der Menschenkicker bringt generationsübergreifend Spaß“, ist Eugen Eckert überzeugt. Interessierte Kirchengemeinden können sich während des Aktionszeitraums bei CARITIVA melden. Alle Informationen gibt es auf der Website https://bit.ly/ev-kirche-am-ball Dort finden sich Produktdetails und Referenzen von anderen kirchlichen Einrichtungen, die bereits Spielprodukte von CARITIVA erhalten haben, sowie ein vorbereitetes Kontaktformular.

CARITIVA ist ein auf Social Sponsoring spezialisiertes Unternehmen, das soziale Einrichtungen mit kostenfreien Produkten unterstützt. Lokale Unternehmen finanzieren Produkte wie Fahrzeuge, Spielgeräte und Info-Terminals, indem sie Werbeflächen darauf buchen. CARITIVA bietet kostenfreie Unterstützung für die Bereiche Bildung, Kirche, Gesundheit, Familien, Menschen mit Beeinträchtigungen, Tafeln und Tierschutz an. Durch ihr deutschlandweites Netzwerk aus 5.600 Sponsoren fördert das Unternehmen effektiv gemeinnützige Arbeit und erleichtert den Alltag sozialer Einrichtungen. Tausende erfolgreich umgesetzte Projekte sind Zeugnis dafür.

Bildquelle: Fotograf Michael Meier © Eugen Eckert