Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions präsentiert die DuoVane C

Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions, ein Mitglied der globalen Busch Group, stellt die DuoVane C vor – eine neue Generation chemiebeständiger Drehschieber-Vakuumpumpen, die für anspruchsvolle und korrosionsgefährdete Anwendungen entwickelt wurden.

Die neuen Drehschieber-Vakuumpumpen DuoVane 12 C und 22 C bieten Saugvermögen von 12 bzw. 22 m³/h und erreichen einen Enddruck von < 4 10³ hPa (mbar). Wie alle Vakuumpumpen der DuoVane Baureihe zeichnen sie sich durch kompakte Abmessungen, eine robuste Bauweise sowie weltweit erhältliche Wechsel- und Drehstrommotorvarianten aus. Die C-Version wurde speziell für den Einsatz in korrosionsintensiven Anwendungen entwickelt. Hochbeständige PEEK-Schieber erhöhen die Beständigkeit gegenüber den in Kundenanwendungen eingesetzten Prozessmedien. Darüber hinaus sind die Vakuumpumpen für den Betrieb mit hochreinem, inertem PFPE-Öl ausgelegt. Diese Kombination reduziert chemisch bedingte Alterungsprozesse und sorgt für einen besonders stabilen und zuverlässigen Langzeitbetrieb. Dank des Gasballastsystems aus Edelstahl ist ein zuverlässiges Handling kondensierbarer und aggressiver Prozessmedien möglich. Das innovative Design senkt das Leckrisiko, verhindert also sowohl das Eindringen von Luft in die Vakuumpumpe als auch das unkontrollierte Austreten von Prozessmedien. Zudem verfügt die DuoVane C über zwei verschiedene 1/8″-Gewindeanschlüsse, die eine flexible Installation automatischer Ventile in zwei Einbaulagen und deren nahtlose Integration in den Prozess ermöglichen. Dies erhöht die Prozesssicherheit und sorgt für eine wesentlich bessere Eignung der Vakuumpumpe für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit. Das Design der Vakuumpumpe gewährleistet eine stabile Druckbasis – ein entscheidender Aspekt, insbesondere für die Lecksuche. Ein optimiertes Hochvakuum-Sicherheitsventil verhindert zuverlässig Verunreinigungen durch kurze Schließzeiten beim Abschalten und im Störungsfall. „Die DuoVane C ist der Nachfolger der C-Versionen unserer früheren Pascal und DuoLine Baureihen. Wir setzen ihre bewährten Stärken konsequent fort, jetzt im Rahmen der neuen DuoVane Plattform. Diese Vakuumpumpen sind weltweit einsetzbar, zuverlässig und leistungsstark“, erklärt Fabian Böcher, Produktmanager Drehschieber-Vakuumpumpen bei Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions. Über die Busch Group Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren, Kammern und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint sie die beiden bekannten Marken Busch Vacuum Solutions und Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions. Das umfangreiche Produkt- und Serviceangebot umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in sämtlichen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz. Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 47 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz. Die Busch Group produziert in ihren 20 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam. Sie hat einen konsolidierten Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro. Kontakt

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