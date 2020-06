Pferdeanhänger-Zugfahrzeugtest auf Mit-Pferden-reisen: Audi A6 Avant

Pferdeanhänger-Zugfahrzeugtest Audi A 6 Avant TDi 5.0: Top-nobler und sportlicher Kombi für hohe Ansprüche

Hamburg, 17. Juni 2020 – Mit dem neuen A 6 Avant bringt Audi zum ersten Mal seine neue Design-Sprache auf die Straße und zu www.mit-Pferden-reisen.de in den Pferdeanhänger-Zugfahrzeugtest. Diesen absolvierte der hochnoble und zugleich sportliche Kombi vor einem 2 Tonnen schweren Pferdeanhänger mit Bravour. Trotz dynamischer Optik bietet das Fahrzeug viel Platz im Innen- und Laderaum.

Harmonie aus Eleganz und sportlicher Dynamik

Der Avant beeindruckt durch das neue Design, das ihm durch seine flach gehaltene D-Säule, die weit gestreckte Dachlinie und die trapez-förmigen Fensterflächen einen überaus sportlichen Auftritt verleiht.

Innere Werte

Auch im Interieur überzeugt der Avant: Elektrisch einstellbare Komfortsitze, viel Platz, Premium-Inneneinrichtung in puristischer Eleganz: Türen und Armaturenbrett sind mit Leder bespannt, Dekorblenden aus offenporigem Echtholz, Schienen aus mattem Aluminium und glänzende Klavierlackflächen.

Voll digitalisiertes Cockpit

Die beiden übereinander angeordneten Touch Screens erwachen zu buntem Leben. Hier finden sich auf dem Home-Bildschirm alle erdenklichen Einstell- und Programmiervariationen, von der Anbindung des Smartphones samt Phone-Apps über Radio, externe Medien bis hin zur serienmäßigen Navigation. Beeindruckend ist die Klangqualität des Bang & Olufsen Advanced Sound Systems, das allerdings mit gut 6.000 Euro zu Buche schlägt.

Haken ran und los

Elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung und Rückfahrkamera mit Führungs- und Abstandslinien erleichtern das Ankuppeln. Sobald der Anhänger mit dem Fahrzeug verbunden ist, ist “Anhängerbetrieb” angesagt und damit automatisch die Anhängerstabilitätskontrolle aktiviert.

Das Fahrzeug bietet die vier Fahrmodi Efficiency, Comfort, Auto und dynamisch. Zudem verfügte der Testwagen über ein Luftfedersystem, das eine besonders ausgefeilte Anpassung des Dämpfungsniveaus auf die jeweilige Fahrsituation gewährleistet.

Für den Einsatz als Pferdeanhänger-Zugfahrzeug, das sich oft in unwegsamerem Gelände bewähren muss, ist der automatische quattro Allradantrieb sinnvoll. Mit 286 PS und 620 Nm Drehmoment reicht das auf schlüpfrigem Boden aus.

Fast autonomes Fahren!

Die Fahrassistenten umfassen nicht nur den schon fast zum Standard gehörenden Spurassistenten und Tempomat mit Abstandsregelung. Diesem Fahrzeug kann man die Anpassung an die Geschwindigkeitsbegrenzungen überlassen. Die Tempoveränderungen geschehen sehr moderat, so dass die Vierbeiner im Pferdeanhänger nicht unnötig aus der Balance kommen. Dasselbe gilt im Übrigen bei der Abfahrt von der Autobahn oder in Annäherung an eine Kurve.

Camping-Übernachtung gefällig?

Beim Laderaum spielt der Premium-Kombi seine Stärken aus: Bis zu 1.680 Liter mit einer Länge von nahezu zwei Metern werden es bei umgelegten Sitzen. Die Ladekante ist 63,2 cm hoch, was das Be- und Entladen schwerer Objekte komfortabel macht. Die Ladefläche schließt mit der Kante ab, ein Herausheben etwa von Futtersäcken aus einer Mulde entfällt also.

