PFISTERER modernisiert globale IT gemeinsam mit audius

Private Cloud, moderne Security-Architektur und weltweit standardisierte Netzwerke schaffen die Grundlage für sicheres, skalierbares Wachstum und entlasten die globale IT des Energietechnik-Spezialisten nachhaltig.

Weinstadt, 29. Juli 2026 – Die PFISTERER Holding SE hat gemeinsam mit audius, einem führenden Lösungsanbieter für Cloud-, Netzwerk- und Managed-Services-Lösungen, ihre globale IT-Landschaft grundlegend modernisiert. Im Mittelpunkt der mehrjährigen Transformation standen die Konsolidierung zentraler Systeme in einer speziell konzipierten Private Cloud, der Aufbau moderner Security-Architekturen sowie die weltweite Standardisierung von Netzwerk- und Client-Infrastrukturen.

PFISTERER entwickelt, produziert und vertreibt Technik für die erfolgskritischen Schnittstellen in Stromnetzen und ist mit 19 operativen Standorten in 15 Ländern weltweit aktiv. Die historisch gewachsene IT-Landschaft des Unternehmens erschwerte jedoch zunehmend Skalierbarkeit, Governance und effizienten Betrieb. Unterschiedliche Systeme und verteilte Infrastrukturen machten die IT immer aufwendiger und standen einer konsistenten globalen Strategie im Weg.

IT als Enabler für globales Wachstum

Für Martin Wilde, Senior Vice President Corporate IT bei PFISTERER, war deshalb klar, dass die bestehende IT-Landschaft das zukünftige Wachstum der Unternehmensgruppe nicht optimal unterstützen konnte: „Wir hatten eine klare Vision für unsere IT als Enabler unseres globalen Wachstums und suchten hierfür einen Sparringspartner, der mit unserer hohen Geschwindigkeit und unserem Qualitätsanspruch mitgehen konnte. In audius haben wir diesen Partner gefunden.“

Gemeinsam mit audius entschied sich PFISTERER für eine umfassende Modernisierung der IT. Dazu gehörten die Migration zentraler Systeme in eine speziell für PFISTERER entwickelte Private Cloud, die Einführung moderner Sicherheitsarchitekturen wie u.a. Zero Trust Network Access für den sicheren Client-Zugriff, eine neue WAN-Strategie für alle internationalen Standorte sowie ein weltweit einheitliches Mobile Device Management.

Bereits nach zwölf Monaten konnten erste Systeme migriert und produktiv gesetzt werden. Schrittweise wurden anschließend weitere Systeme konsolidiert und in die neue Private Cloud überführt. Gleichzeitig entstand eine hochverfügbare, skalierbare Infrastruktur mit planbaren Betriebskosten und deutlich reduziertem Administrationsaufwand.

Weltweit standardisierte Infrastruktur

Parallel zur Cloud-Transformation entwickelte PFISTERER gemeinsam mit audius eine neue globale Netzwerkarchitektur mit dem Ziel, alle internationalen Standorte performant, sicher und hochverfügbar anzubinden. Dafür wurden moderne WAN-Technologien und neue Firewall-Konzepte eingeführt sowie weltweit einheitliche Standards für Netzwerk- und WLAN-Infrastrukturen geschaffen.

Im Rahmen des internationalen Rollouts übernahm audius neben Strategie, Konzeption und technischer Umsetzung auch Beschaffung, Logistik und Zollabwicklung für die benötigte Hardware. Dadurch konnte PFISTERER die weltweite Einführung deutlich beschleunigen und interne Teams organisatorisch entlasten.

Auch das mobile Arbeiten wurde grundlegend neu aufgestellt. audius konzipierte einen global standardisierten Rollout-Prozess für mobile Endgeräte inklusive Mobile Device Management auf Basis von Jamf und betreibt ihn als Service. Geräte werden beschafft, konfiguriert, ausgeliefert und über den gesamten Lifecycle hinweg betreut – Smartphone-as-a-Service.

Mehr als ein klassisches IT-Projekt

Mit zunehmender Internationalisierung entwickelte sich die Zusammenarbeit zwischen PFISTERER und audius kontinuierlich weiter. Neben technischer Expertise standen vor allem die gemeinsame Weiterentwicklung und die langfristige Partnerschaft im Mittelpunkt.

„Als international engagierter Mittelständler stehen die Komplexität und Bandbreite unserer IT denen großer Konzerne in nichts nach. Uns ist es daher wichtig, mit audius einen Partner an unserer Seite zu haben, der alle Themen aus einer Hand abdecken kann – technisch, fachlich und organisatorisch“, so Wilde.

Heute bildet die modernisierte IT-Landschaft die Grundlage für globale Zusammenarbeit, hohe Sicherheitsstandards und weiteres Wachstum der Unternehmensgruppe.

Die vollständige Success Story mit PFISTERER steht hier bereit:

https://www.audius.de/success-story-pfisterer

Einen Überblick über das gesamte Leistungsspektrum von audius gibt es unter:

https://www.audius.de/de

Kontakt Vertrieb: Herr Benjamin Daur, E-Mail: Benjamin.Daur[at]audius.de, Telefon: +49 (7151) 369 00 – 331

audius GmbH, Mercedesstraße 31, 71384 Weinstadt, Deutschland

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine weltweit tätige ITK-Gesellschaft. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von 350.000 IT-Arbeitsplätzen weltweit sind die mehr als 900 Mitarbeitenden an über 20 Standorten – davon 16 in Deutschland – fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices.

Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München. https://www.audius.de

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