Pflege kennt keine Grenzen – aber große Unterschiede

Unterschiede der Home Care Betreuung zwischen Deutschland/Österreich und den USA

Wien/New York, 08.09.25 – Kürzlich hatten wir die einzigartige Gelegenheit, im Rahmen des Hermann Scherer Masterminds New York City zu besuchen und nicht nur die „Stadt, die niemals schläft“, sondern auch wertvolle Einblicke in die dortige Pflegelandschaft zu gewinnen.

Im Rahmen dieses Events hielt Mag. Christian Elsner, Geschäftsführer von Elsner Pflege, einen Vortrag am renommierten Lee Strasberg Institute zum Thema „Unterschiede der Home Care Betreuung zwischen Österreich und den USA“. Der Vortrag beleuchtete die Herausforderungen und Chancen der Pflege in beiden Ländern und zeigte eindrucksvoll, wie unterschiedlich die Betreuung von älteren und pflegebedürftigen Menschen gehandhabt wird.

Die Erfahrungen aus der Metropole an der Ostküste der USA machen deutlich, wie groß die Unterschiede in der Pflegegestaltung zwischen den Ländern sind:

Home Care in den USA – Stark privatisiert und teuer

In den USA ist die häusliche Pflege stark privatisiert und mit hohen Eigenkosten verbunden. Familien müssen viel selbst organisieren und finanzieren, da es an flächendeckender staatlicher Unterstützung mangelt. Die Qualität der Betreuung steht oft in direktem Zusammenhang mit den finanziellen Möglichkeiten der Betroffenen, was zu einer großen Ungleichheit führt.

Ein luxuriöses Altenheim in New York City kann schnell zwischen 10.000 und 30.000 US-Dollar pro Monat kosten – eine enorme finanzielle Belastung für viele Familien. Der hohe Preis ist oft mit privaten Suiten, exklusiven Einrichtungen und maßgeschneiderter Betreuung verbunden.

Österreich – Ein System der sozialen Absicherung

Im Gegensatz dazu setzen diese beiden Länder auf ein System, das den sozialen Ausgleich und die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung in den Mittelpunkt stellt. Staatliche Unterstützung, mobile Dienste und die 24-Stunden-Betreuung sorgen dafür, dass eine Grundversorgung für alle Menschen zugänglich ist. Trotz bestehender Herausforderungen wie dem Fachkräftemangel und dem steigenden Pflegebedarf stellt Deutschland und Österreich sicher, dass die 24-Stunden-Betreuung als Menschenrecht und nicht als Luxusleistung verstanden wird.

„Das bedeutet nicht, dass bei uns alles perfekt läuft“, sagt Mag. Elsner, Geschäftsführer von Elsner Pflege. „Auch wir stehen vor Herausforderungen. Doch der Grundgedanke, dass Pflege und Betreuung ein Menschenrecht sind, ist und bleibt ein entscheidender Vorteil, der den Unterschied macht.“

24-Stunden-Betreuung als Spiegel der gesellschaftlichen Werte

Unsere Reise nach New York hat uns erneut vor Augen geführt, dass Pflege weit mehr ist als bloße Versorgung. Sie spiegelt die Werte einer Gesellschaft wider – Werte, die sich in der Art und Weise zeigen, wie wir als Gemeinschaft auf die Schwächeren und Bedürftigeren schauen.

„Bei ELSNER Pflege sind wir stolz darauf, Teil eines Systems zu sein, das auf Zugang, Qualität und Menschlichkeit setzt. Wir arbeiten jeden Tag daran, diesen Standard auch weiterhin zu gewährleisten – in Österreich und darüber hinaus“, betont Mag. Christian Elsner.

Über ELSNER Pflege

ELSNER Pflege ist seit über 14 Jahren im Bereich der 24-Stunden-Betreuung in Österreich tätig und das Unternehmen mit den meisten 5-Sterne-Bewertungen des Landes. Mit einem klaren Fokus auf Menschlichkeit und Qualität bietet ELSNER Pflege individuelle Lösungen, die es Menschen ermöglichen, selbstbestimmt in ihrem gewohnten Umfeld zu bleiben.

Kontakt:

ELSNER Pflege

Sparkassenplatz 5, 6020 Innsbruck

0676 / 38 12 971

office@elsner-pflege.at

