Pflegeausbildung startet ab September

Die ToP Pflegeschulen starten an drei Standorten im mittleren Ruhrgebiet ab dem 01.09.21 die neue Generalistik-Pflegeausbildung.

An den ToP Pflegeschulen sind für die neuen Ausbildungsstarts ab September 2021 noch einige Schulplätze frei. Examinierte Pflegefachkräfte haben auf dem Arbeitsmarkt sehr gute Aussichten.

Auszubildende können in dieser neuen Ausbildung nach 2 Jahren ihren Schwerpunkt in der Pflege selbst wählen. Diese Neigungs-Wahl berücksichtigt die individuellen Stärken der Pflege-Azubis.

Am 2. August findet die Online-Infoveranstaltung (ca. 1 Std.) statt.

Anmeldungen sind möglich unter:

stefan.wiesmann@top-schule.de

Die ToP Pflegeschulen bilden an ihren Standorten in Essen, Bottrop und Gelsenkirchen in der dreijährigen Ausbildung zur Pflegefachkraft und in der einjährigen Ausbildung zur Pflegefachassistenz aus.

Die Schulen arbeiten mit dem didaktischen Konzept der individuellen Teilnehmerorientierung.

Kontakt

ToP Pflegeschule

Stefan Wiesmann

Ruhrallee 311

45136 Essen

0201-95863047

0201-95863055

stefan.wiesmann@top-schule.de

http://www.altenpflegeausbildung-essen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.