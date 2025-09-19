Pflegeexperte gewinnt Excellence Award

Die Pflege braucht eine Stimme

Wiesbaden, 11. September 2025 – Mit einer bewegenden Rede über die oft vergessene Menschenwürde in der Krankenpflege begeisterte Bernhard Hofbauer beim 9. Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden nicht nur das Publikum, sondern auch eine hochkarätige Fachjury – und wurde mit dem Excellence Award ausgezeichnet.

Der Speaker Slam, initiiert vom renommierten Veranstalter Hermann Scherer in Kooperation mit dem Expertenportal und Germany“s Next Speaker Star, zählt zu den größten und bedeutendsten Rednerwettbewerben weltweit. In diesem Jahr traten 150 Finalistinnen und Finalisten aus 22 Nationen an – aufgeteilt auf zwei Bühnen im „Battle-Modus“, in mehr als zwei Sprachen und vor einem internationalen, komplett ausgebuchten Publikum. Die Warteliste war lang, das Interesse gewaltig.

In exakt 240 Sekunden – also vier Minuten – brachte Bernhard Hofbauer auf den Punkt, was ihn als Pflegeexperten tief bewegt: die fehlende gelebte Menschlichkeit im Gesundheitswesen. „Menschenwürde ist das höchste Gut in der Pflege – und doch bleibt sie im Alltag viel zu oft auf der Strecke“, so Hofbauer. Diese eindringliche Botschaft traf ins Herz der Zuhörer:innen – und überzeugte auch die prominent besetzte Jury.

Die Scouting Selection setzte sich zusammen aus:

Jörg Rositzke, Medienexperte (u.a. Gründungsprogrammdirektor von Hamburg 1)

Mirjam Saeger, Ghostwriterin und Reden-Strategin

Stephanie Pierre, Scoutingexpertin

Josua Laufer, Gründer des Expertenportals

Katja Kaden, Initiatorin Germanys Speaker Stars Allianz

Als nächsten Entwicklungsschritt plant Bernhard Hofbauer im September 2026 eine Weiterbildung am renommierten Lee Strasberg Theatre & Film Institute in New York – jener legendären Schauspielschule, die Persönlichkeiten wie Angelina Jolie und Marilyn Monroe hervorgebracht hat.“Während Theaterschauspieler nach monatelangem Training jede Rolle spielen können, verlangt die Nahaufnahme – sei es im Film oder bei einem Vortrag – absolute Echtheit. Das Publikum spürt, ob jemand wirklich meint, was er sagt“, so Hofbauer. Diese Fähigkeit zur authentischen Präsenz möchte er künftig noch weiter professionalisieren.

Mit der Auszeichnung als Excellence Speaker hat Bernhard Hofbauer nicht nur einen wichtigen Meilenstein als Redner und Pflegefachkraft erreicht – sondern auch eine neue Bühne gewonnen:

Er wurde für den nächsten International Speaker Slam in New York als Speaker gebucht.

Ein starkes Zeichen: Pflege braucht eine Stimme. Und die Menschenwürde verdient einen Platz im Rampenlicht.

