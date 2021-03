Pflegeschule Aschke- Institut für Pflege, Gesundheit und Soziales

Modernes Homeschooling ist möglich!

Am 1. Januar 2020 ist das neue Pflegeberufegesetz in Kraft getreten. Damit ging die Einführung der neuen generalistischen Ausbildung zur Pflegefachkraft einher.

Um der negativen Entwicklung am Arbeitsmarkt entgegenzuwirken und neue, kompetent ausgebildete Nachwuchskräfte für die Pflege zu gewinnen, startete die Aschke Seminare und Qualifizierung GmbH im Oktober 2020 mit der generalistischen Ausbildung zur Pflegefachfrau/ zum Pflegefachmann in ihrer neu gegründeten, modern ausgestatteten Pflegeschule in Hagen.

Die Aschke Seminare und Qualifizierung GmbH, mit ihrem Hauptsitz in Witten, ist bekannt für ihre hochqualifizierten Dozenten und den familiären Umgang miteinander. Ein wichtiger Pluspunkt für ihre Schüler, durch den sich die Aschke Seminare und Qualifizierung GmbH positiv von den großen anonymen Mitbewerbern abhebt.

Der Aschke Seminare und Qualifizierung GmbH ist es gelungen, genau diese positiven Werte eins zu eins auf die Pflegeschule Aschke zu übertragen. Auch hier finden die Schüler fachlich kompetente Lehrer, die in familiärer Atmosphäre unterrichten.

Nun könnte man meinen, die Gründung einer Pflegeschule und der Start einer vollkommen neuen Ausbildung würde durch die schwierigen Umstände der Corona- Pandemie unmöglich gemacht.

Doch während viele über den Lockdown verzweifeln, hat die Pflegeschule Aschke die Situation als Chance genutzt und ihre Kompetenzen in Onlineunterricht bzw. Homeschooling perfektioniert.

Während woanders noch geplant wird, zeigen die Mitarbeiter der Pflegeschule Aschke wie modernes Homeschooling funktioniert. Jedem Schüler wurde ein Laptop zur Verfügung gestellt, mit dem er am professionell gestalteten Fernunterricht teilnimmt.

Mit den Erfahrungen der Aschke Seminare und Qualifizierung GmbH im Hintergrund eröffnet die Pflegeschule Aschke ihren Schülern zahlreiche Möglichkeiten.

Interessenten finden weitere Informationen unter: https://aschke-seminare.de/ . Fragen werden telefonisch unter: 02331 34 197 00 und per Mail unter: hagen@aschke-seminare.de beantwortet.

Die Aschke Seminare und Qualifizierung GmbH ist seit 2016 ein zertifizierter Aus- und Weiterbildungsträger mit Hauptsitz in Witten. Unsere Karriereschmiede bietet modulare Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, um so jedem unserer Schüler schrittweise den Einstieg in die Bereiche Pflege, Gesundheit und Soziales zu ermöglichen.

