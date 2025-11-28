Pflegetipps, damit du lange Freude an deinem Kaschmirpulli hast

Kuschelige Wärme ist mehr als Behaglichkeit. Sie hat positive Effekte auf den ganzen Körper: Verspannungen lösen sich, die Blutzirkulation wird verbessert und Stoffwechselprozesse laufen effizienter. Selbst das Immunsystem reagiert positiv auf gleichmäßige Wärme. Kleidung aus Kaschmir kann das unterstützen, in dem sie Körperwärme ohne Hitzestau speichert. Es entsteht ein konstantes Mikroklima, weder zu kühl noch zu warm.

Die Faser ist weich und in der Regel auch für sensible Haut angenehm. Kaschmir ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Er kann Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sich klamm anzufühlen. Allerdings neigen Kaschmirpullis anfangs zu Pilling und benötigen schonende Pflege. Dazu gehört es, das Material nicht unnötig oft zu waschen, sondern es regelmäßig auszulüften. Nur bei Bedarf schonend per Hand oder im Wollwaschgang reinigen und anschließend liegend trocknen. So kann ein Pullover über viele Winter hinweg getragen werden, ohne an Qualität zu verlieren.

Pflegetipps, damit du lange Freude an Kaschmir hast

1. Waschen

Kaschmir mag es sanft. Am besten kalt oder bei höchstens 30 Grad im Wollwaschgang reinigen, zusammen mit einem milden Wollwaschmittel. Auf Weichspüler verzichten, er könnte die feinen Fasern beschädigen.

2. Trocknen

Nach dem Waschen vorsichtig in ein Handtuch rollen, damit überschüssiges Wasser aufgenommen wird. Anschließend flach auf einem Handtuch ausgebreitet trocknen lassen. Aufhängen oder in den Trockner geben ist keine gute Idee, da die Form darunter leiden würde.

3. Lüften

Oft reicht es schon, Kleidung aus Kaschmir nach dem Tragen über Nacht an einem schattigen, gut belüfteten Ort ausgebreitet liegen zu lassen – so wird sie wieder frisch, ohne dass sie gewaschen werden muss.

