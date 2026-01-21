PFU (EMEA) Limited startet Digitise This – neuen Podcast rund um intelligente Dokumentenerfassung als Treiber der digitalen Transformation

Branchenführender Podcast verbindet Scan-Hardware, Software und Workflow Automatisierung, um Produktivität, Compliance und Innovation in Unternehmen zu fördern.

London, Großbritannien, 20. Januar 2026 – PFU (EMEA) Limited – ein Unternehmen der RICOH Gruppe (PFUE) und weltweit führender Anbieter von Dokumenten- und Imaging-Lösungen – gibt heute den Start von Digitise This bekannt. Der neue Podcast beleuchtet, wie intelligente Dokumentenerfassung und Workflow-Automatisierung Prozesse in öffentlichen und privaten Organisationen grundlegend verändern.

Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, ihre Abläufe zu digitalisieren, effizienter zu gestalten und regulatorische Anforderungen zu erfüllen – dennoch sind viele weiterhin durch papierbasierte Altprozesse eingeschränkt. Digitise This setzt genau hier an und zeigt praxisnah auf, welche Strategien, Technologien und Partnerschaften Organisationen dabei helfen, Ineffizienzen zu reduzieren, die Datenqualität zu verbessern und bessere Erfahrungen für Mitarbeitende und Endnutzer zu schaffen.

Der Podcast wird von Steve Chad moderiert und richtet sich an Verantwortliche für digitale Transformation, IT-Leiter, Workflow-Architekten sowie Channel-Partner in stark regulierten und papierintensiven Branchen wie öffentlicher Verwaltung, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Recht, Logistik und Bildung. Jede Episode bietet Experteninterviews, Partner-Einblicke und praxisnahe Beispiele, die zeigen, wie Dokumentenerfassung zur Grundlage operativer Exzellenz wird.

Im Gegensatz zu vielen anderen Formaten zur digitalen Transformation betrachtet Digitise This den Wandel konsequent aus der Perspektive der intelligenten Dokumentenerfassung – und zeigt, wie Scan-Technologie als Katalysator für nachhaltige Verbesserungen über Hardware, Software und menschliche Workflows hinweg wirkt.

Das lernen Hörerinnen und Hörer:

-Wie Scannen und intelligente Dokumentenerfassung Compliance, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit unterstützen

-Wie führende Organisationen Workflows transformieren und papierbasierte Engpässe beseitigen

-Wie Partner und ISVs gemeinsam mit PFU intelligente Lösungen entwickeln

-Welche Trends und Innovationen die Zukunft der Informationserfassung prägen

Episode 1: Einblick in das Channel-Partner-Programm

Die erste Episode, verfügbar ab 20. Januar, zeigt Moderator Steve Chad im Gespräch mit Andy Cowling und Brian Fortune. Gemeinsam erläutern sie, wie das Channel-Partner-Programm Reseller und ISVs mit Schulungen, Marketingressourcen, Thought-Leadership-Inhalten und lösungsorientierten Webinaren unterstützt.

Zudem berichten Partner über ihre Erfahrungen mit dem intuitiven Partnerportal, umfassenden Enablement-Materialien und dem langjährigen Imaging Rewards Bonusprogramm. Abschließend geben die Gäste einen Ausblick auf geplante Erweiterungen, darunter segmentierte Inhalte, zusätzliche Sprachen, Deal-Registrierung, MDF-Förderungen, Demo-Geräte-Programme sowie spezialisierte Tracks entlang der sich weiterentwickelnden Software- und Hardware-Roadmap von PFUE.

Über die Gesprächspartner:

Andy Cowling (Channel Marketing Manager, PFUE) ist eine zentrale Figur der Channel-Strategie von PFUE und verantwortet die Partneraktivierung sowie die Weiterentwicklung des Partnerprogramms in den EMEA-Märkten.

Brian Fortune (General Manager – Sales, PFUE) verantwortet sämtliche Vertriebsaktivitäten in der EMEA-Region – vom Channel-Geschäft bis hin zur direkten Endkundenansprache.

Jetzt reinhören:

Apple: https://podcasts.apple.com/us/podcast/inside-pfues-channel-partner-programme/id1868497857?i=1000745852536

Spotify: https://open.spotify.com/episode/4Th8whg50x0ffEoNg5xTTL?si=32267c7c9d0c4008

YouTube: https://youtu.be/oMKGAKn_X8Y

Über PFU (EMEA) Limited

PFU (EMEA) Limited ist eine Tochtergesellschaft der PFU Limited, einem japanischen IT- und Hardware-Unternehmen innerhalb der Ricoh Gruppe. PFU entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Computerhardware, Peripheriegeräte sowie zugehörige Softwarelösungen. International bekannt ist das Unternehmen insbesondere für sein Dokumenten- und Scanning-Portfolio, darunter die mehrfach ausgezeichnete ScanSnap Produktlinie sowie die fi- / SP- Enterprise-Scannerfamilien, die digitale Transformationsprojekte in zahlreichen Branchen unterstützen.

Kontakt

Chris Cross Relations

Christine Vogl-Kordick

Zoppoter Strasse 14

81927 München

+491728650982



http://www.chriscrossrelations.de

Bildquelle: PFU (EMEA) – A Ricoh Company