Pfullingen. Praxis für Ergotherapie Team Weckmann mit Top Arbeitgeber Zertifizierung

Seit mehr als 25 Jahren betreut das Ergotherapie Team Weckmann mit Praxen in Pfullingen und Unterhausen sowie mobil im Kreis Reutlingen seine Patienten. Die Grundlage für den langanhaltenden Erfolg ist das Know-how und nicht zuletzt die guten Rahmenbedingungen für Mitarbeiter sowie der respektvolle Umgang im Team und mit den Patienten. Aktuell wurde die Praxis mit dem Top-Arbeitgeber Siegel der Initiative für Gute Arbeit (IFGA) ausgezeichnet und weitet so die Strategie der werteorientierten Mitarbeiterführung weiter aus.

In Zeiten der Informationsüberflutung schafft das Gütesiegel „Top-Arbeitgeber“ ein Alleinstellungsmerkmal im Arbeitsmarkt und begünstigt so nicht nur die Mitarbeitersuche, sondern auch die Mitarbeiteridentifikation. Bei Ihren Kriterien kommt es der Initiative für Gute Arbeit besonders auf eine auf eine werteorientierte Führung und Prozesse an. Für die Zertifizierung wurden daher 12 Kriterien aufgestellt, zu denen sich das Unternehmen aktiv bekennt. Ein Punktekatalog bildete eine stabile Basis für die Zertifizierung. Deutschlandweit haben sich bereits mehr als 40 engagierte Unternehmen zusammengeschlossen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen: Richtig gute Arbeitgeber zu sein!

Inhaberin der Praxis für Ergotherapie Team Weckmann, Angelika Weckmann, ist staatlich anerkannte Ergotherapeutin und Heilpraktikerin. An den beiden Standorten, Pfullingen und Unterhausen sind inzwischen 12 MitarbeiterInnen für die Gesundheit der PatientInnen aktiv. In Sachen Mitarbeiterführung steht für die Ergotherapeutin ein respektvoller Umgang an erster Stelle. „Wertschätzung, Achtsamkeit und das Wohlbefinden meiner MitarbeiterInnen sind mir besonders wichtig. Dazu gehören auch angenehme Räumlichkeiten und eine Arbeitsatmosphäre, in der man sich wohlfühlen kann. „, so Angelika Weckmann.

Um dies zu sichern, finden individuelle Mitarbeitergespräche für gegenseitiges Feedback statt. Und auch beim wöchentlichen Teammeeting werden fachliche, persönliche und organisatorische Themen besprochen. Das Angebot an internen und externen Fortbildungen ermöglicht den MitarbeiterInnen, auf dem neuesten Stand zu bleiben und die therapeutischen Fähigkeiten stetig auszuweiten. Die hohe Eigenverantwortung in der Behandlung führt zu einer großen Flexibilität, die das Praxisteam gerne nutzt. Daneben wird der Zusammenhalt durch gemeinsame Aktivitäten, wie dem jährlichen Weihnachtsessen oder Ausflüge, gefördert.

Die Praxis „Ergotherapie Team Weckmann“ ist als Mitglied im Gesundheitsforum Eningen, der Kopfweh-Konferenz Reutlingen, dem Netzwerk Demenz Eningen, dem Deutschen Verband der Ergotherapeuten etc. aktiv. Für das vielfältige soziale Engagement wurde Angelika Weckmann 2020 bereits als „Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen“ ausgezeichnet. Als Mentorin im Mentorenkreis des Spendenparlament Reutlingen e.V. unterstützt sie zudem fundierte Spendenprojekte gegen Armut, Isolation und Ausgrenzung in Reutlingen und Umgebung. Auch durch andere Projekte werden zahlreiche Organisationen und Vereine unterstützt.

Der Top Arbeitgeber Zertifizierungsprozess wurde von Holger Ehnes, Seniorberater und Personalbeauftragter der APROS Consulting & Services GmbH, begleitet. Dazu gehörten sowohl die Bestandsaufnahme und Analyse der Ergotherapiepraxis, als auch die Mitarbeiterbefragungen und Zielfestlegungen. Als akkreditierter Partner der IFGA arbeitet die Unternehmensberatung mit Büros von Reutlingen, Eningen, Tübingen bis Nagold eng mit der Initiative für Gute Arbeit zusammen. Das APROS Team führt erforderliche Zertifizierungen künftiger Teilnehmer durch und kann die Unternehmen bei Personalmanagement, Strategie, Marketing und als PR- Agentur unterstützen.

Seit vielen Jahren wird Angelika Weckmann von APROS bei den Themen Marketing, Imagemanagement und Prozessentwicklung begleitet. Die Eninger Unternehmensberatung ist auch zertifizierter Top Arbeitgeber und TOP Sozial Unternehmen. Sie wurde bereits für ihr großes soziales Engagement mit dem LeA Mittelstandspreis Baden-Württemberg als beispielhaftes Unternehmen ausgezeichnet.

Und das Ergotherapie Team Weckmann bleibt nicht stehen. Von der Initiative für Gute Arbeit verspricht sich Angelika Weckmann auch in der Zukunft neue Impulse, die sie mit ihrem Team gemeinsam umsetzen und weiterentwickeln kann.

„Wir sind die Ergotherapeuten, die mit Ihnen Ursachen finden, Sie persönlich behandeln und Sie mit neuen Lösungen begleiten.“

Eines der wichtigsten Dinge im Leben, in jedem Alter, ist es, handlungsfähig zu sein. Jeder Mensch, gleich welchen Alters, will sich selbst erfahren, handlungsfähig sein und Lebensfreude spüren.

Wir helfen Ihnen bei Erkrankung, Entwicklungsverzögerungen oder nach einem Unfall:

– Durch Erstgespräche, Anamnese und Testverfahren ermitteln wir den aktuellen Stand der Erkrankung, Ihre Ressourcen und Potentiale

– Auf Basis unseres Befundes und Knowhows kennen wir die richtigen Behandlungsoptionen

– Wir ermöglichen eine Neuorientierung durch individuelle Beratung

– Gemeinsam legen wir die Ziele und den therapeutischen Weg fest

Wir begleiten Sie, geben Tipps, klären auf und verbessern, erhalten oder stärken mit Ihnen oder Ihren Angehörigen die Gesundheit, Lebensqualität, Selbstbestimmung und Beschäftigungsfähigkeit.

