PFX, ein führendes europäisches Full-Service Post-Production Studio, optimiert seine Dateidienste mit Qumulos zentralisiertem Ansatz

München, Deutschland/IBC Amsterdam, Niederlande, 15. SEPTEMBER 2023: Qumulo, die einfache Möglichkeit, Daten im Exabyte-Bereich überall zu verwalten, gibt heute bekannt, dass das preisgekrönte Prager PFX Studio mit dem Unternehmen zusammenarbeitet, um seine Full-Service Post-Production Umgebung zu optimieren. In Zusammenarbeit mit Hewlett Packard Enterprise unterstützt Qumulo PFX Studio bei der Konsolidierung mehrerer Standorte und Workflows auf der Qumulo® File Data Platform.

PFX ist darauf fokussiert, erstklassige Post-Production Dienstleistungen für Film, TV, animierte Inhalte sowie Werbung zu erbringen. Das Unternehmen erfüllt diese Aufgabe durch die Zusammenarbeit mit weltweit führenden Unternehmen wie etwa Netflix, HBO Max, Disney und vielen anderen. PFX hat sich zu einem der bekanntesten und vertrauenswürdigsten VFX-Unternehmen entwickelt.

Das Studio nutzt die Schnittstelle der Qumulo File Data Platform für effizientes Management und operative Echtzeit-Analysen. Einblicke in Echtzeit sind für den M&E-Sektor von entscheidender Bedeutung. PFX automatisiert wichtige Prozesse mithilfe der fortschrittlichen Qumulo-API.

„Alles hat von Anfang an funktioniert. Qumulo verfolgt einen großartigen Ansatz, ist kundenorientiert, überflutet uns nicht mit Informationen und sorgt dafür, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können.“

Martin Polak, Head of IT, PFX

Unstrukturierte Daten haben in den letzten zehn Jahren exponentiell zugenommen, und alte Architekturen können mit den wachsenden Anforderungen an die Speicherung und Verwaltung dieser Daten nicht mehr mithalten. Die großen Datenmengen, die hinter dem wachsenden Produktionsportfolio von PFX stehen, führten schließlich zu technischen Problemen. Durch den Einsatz der Qumulo File Data Platform konnte PFX die Verwaltung und Zentralisierung seiner umfangreichen Dateidaten für alle Standorte optimieren.

Die drei wichtigsten Geschäftsvorteile:

-Deutliche Steigerung von Kapazität, Skalierbarkeit und Leistung. Im Vergleich zu Hitachi HNAS bietet die File Data Platform von Qumulo eine viel einfachere, skalierbarere und insgesamt flexiblere Lösung. Die Kapazität kann bei Bedarf erweitert werden. Da PFX sich für eine All-NVMe-Lösung mit Qumulo entschieden hat, war die Leistungssteigerung von Anfang an spürbar. PFX nutzt Qumulo als aktiven Speicher, während HNAS den NAS-Speicher ohne Leistungsanforderungen und das Backup abdeckt.

– Datentransparenz und Datenkontrolle in Echtzeit. Ohne Echtzeit-Datentransparenz ist ein effektives Datenmanagement in großem Umfang nicht möglich. Echtzeiteinblicke sind im M&E-Sektor von herausragender Bedeutung. Das Plug-in für die zentrale Repository-Verwaltung von PFX verursachte eine Verlangsamung des Systems. Mithilfe von Echtzeit-Einblicken konnte das Problem behoben werden. Das Echtzeit-Analyse-Dashboard und die Datendienste von Qumulo wurden entwickelt, um den Zugriff zu kontrollieren, die Nutzung zu überwachen, Engpässe zu vermeiden und Kosten anhand von Live-Daten vorherzusagen.

– REST-API zur Vereinfachung der Dateiverwaltung und Automatisierung. Die Software von Qumulo wird durch eine robuste REST-API erweitert, ergänzt und verwaltet. Sie hilft PFX dabei, alle Informationen mit REST-Aufrufen abzurufen und unterstützt insgesamt die Automatisierung. Die Informationen auf der Registerkarte Analytics können mit REST-Aufrufen über die API abgerufen werden. Ferner können die meisten Datei-Systemoperationen über die REST-API aufgerufen werden.

Die Software-Plattform und der Scale Anywhere™-Ansatz von Qumulo bieten Kunden eine einfache Lösung für die Verwaltung von Big Data in ihrem privaten Rechenzentrum, indem sie einen verbrauchsbasierten Ansatz, Kontrollen On-Prem sowie eine moderne Cloud-Erfahrung miteinander verbinden. Die Lösung von Qumulo und HPE läuft auf HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus Servern und bietet höhere Leistung, branchenführende Sicherheit sowie optimierte Workload-Funktionen.

Qumulo ist eine radikal einfache Art, Daten im Exabyte-Bereich auf der Plattform individueller Wahl überall zu verwalten – Edge, Core oder Cloud. In einer Welt mit Billionen von Dateien und Objekten, die weltweit 100+ Zettabytes umfassen, benötigen Unternehmen eine Lösung, die Einfachheit mit der Fähigkeit kombiniert, überall einsatzfähig zu sein. Qumulo wurde ins Leben gerufen, um genau das zu bieten.

