PHALANX GMBH ERHÄLT SIEGEL DES BERATERNETZWERKS MITTELSTAND DES BVMW

Palm Springs/Erlangen – Oscarpreisträger Jamie Foxx und die Phalanx GmbH freuen sich über die heutige Auszeichnung

Was haben Oscar-Preisträger Jamie Foxx (52, bekannt aus „Robin Hood“) und die Phalanx GmbH gemeinsam? Beide wurden Sie heute ausgezeichnet!

Jamie Foxx erhält für seine außergewöhnliche Performance in dem Drama „Just Mercy“, das ab dem 27. Februar 2020 in den Kinos zu sehen ist, den Spotlight Award.

Die Phalanx GmbH erhält ebenfalls am heutigen Tag die Auszeichnung des BVMW als zertifiziertes Mitglied im Beraternetzwerk des Mittelstands. Auch hier können wir mit Recht sagen, dass unsere außergewöhnliche Performance uns dieses Siegel eingebracht hat.

Die Veränderungsexperten der Phalanx stellen mit dem Siegel sicher, dass Sie kleine und mittlere Unternehmen des deutschen Mittelstands in sämtlichen Veränderungsbelangen unterstützen. So können die Experten Unternehmen in der Digitalisierung, der Sanierung und Restrukturierung und der Nachfolge unterstützen. Der besondere Augenmerk der Unterstützung liegt dabei in der Erarbeitung von konkreten Lösungen als Coach, Berater, Interimsmanager oder sogar als Generalunternehmer.

Über den BVMW

Der BVMW ist eine branchen-neutrale Interessenvertretung der mittelständischen Wirtschaft in Deutschland und vertritt kleine und mittlere Unternehmen und Selbständige. Der Verband vertritt unter Einbeziehung der Mitglieder der rund 30 kooperierenden Fach- und Branchenverbände in der Mittelstandsallianz, darunter der Bund der Steuerzahler (BdSt), die Interessen von mehr als 900.000 Stimmen. Er ist damit die größte, freiwillig organisierte und branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstandes.

Was bietet das Siegel?

Das Siegel bietet mittelständischen Unternehmen eine Orientierung an dem teilweise recht unübersichtlichen Beratungsmarkt. Als „BVMW-geprüfter Berater für mittelständische Unternehmen“ zertifizierter Berater wird die Phalanx Teil des „Beraternetzwerk Mittelstand“. Das Zertifikat ist vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und als Qualitätsnachweis zur Zulassung für die geförderte Beratung anerkannt.

Mehr Informationen sowie allgemeines Bildmaterial bekommen Sie per E-Mail an info@phalanx.de.

Gegründet wurde Phalanx im Januar 2010 als Spin-Off einer Nürnberger Unternehmensberatung. Ziel der Gründung war es, Unternehmen in besonderen Situationen zu helfen. Aus der Beratung heraus ergaben sich viele weitere Ansatzpunkte für unsere Kunden. Kernidee des Unternehmens ist ein ganzheitlicher Ansatz, der weit über die klassische Beratung hinausgeht. Phalanx bietet nicht nur Konzepte und Lösungsansätze, sondern unterstützt auch bei der kompletten Umsetzung sowie Finanzierung des Vorhabens. Wir beraten mittelständische Unternehmen verschiedener Branchen getreu unseres Leitsatzes:

Werte sichern. Wachstum finanzieren. Weitblick etablieren

Kontakt

Phalanx GmbH

Christian Neusser

Helene-Lange-Straße 28

91056 Erlangen

09131-9206075

neusser@phalanx.de

http://www.phalanx.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.