Phanteks Evolv Shift 2 und Shift 2 Air bei Caseking!

Phanteks Evolv Shift 2 und Shift 2 Air: Mini-ITX-Cases in einer neuen Dimension – Jetzt bei Caseking vorbestellen!

Berlin, 04.12.2020

Das Evolv Shift 2 (Air) kombiniert das markante Design der Evolv-Serie von PHANTEKS mit neuen, innovativen Features zu einem besonders auffälligen Mini-ITX-Gehäuse. Durch die innovative, aufrechte Bauweise und den vertikalen Einbau des Mainboards nimmt das Evolv Shift 2 nur eine sehr geringe Grundfläche ein. Es kann jedoch dank seines interessanten Layouts und optimiertem Airflow problemlos auch kräftige Gaming-Hardware im clever designten Interieur beherbergen. Dabei setzt es Grafikkarten besonders gut in Szene. Das Evolv Shift macht mit seinen Oberflächen aus Aluminium und feinem Mesh-Gewebe oder Temperglas auch in jedem Wohnzimmer eine gute Figur. Jetzt bei Caseking vorbestellen!

Während bei der Installation sämtliche Abdeckungen entfernt werden können, verbirgt das fertig zusammengebaute Evolv Shift 2 gekonnt Kabel – auch dank des ausgeklügelten Kabelmanagements – und sogar die I/O-Panels des Mainboards und der Grafikkarte. Beide werden vertikal sowie parallel zueinander verbaut und die Anschlüsse werden anschließend unter dem perforierten Deckel verborgen. Er lässt sich einfach per Knopfdruck entfernen. In gewohnter PHANTEKS-Manier befinden sich außerdem mehrere Fixierungen mit Klettverschlüssen für Kabelmanagement sowie gummierte Kabeldurchführungen in dem Design-Gehäuse.

Der Luftstrom im Inneren erfolgt sowohl vertikal als auch horizontal. Die beiden Seitenteile der Air-Variante bestehen aus feinem Nylon-Mesh, durch die Frischluft nahezu ungehindert und staubfrei in das Gehäuse gelangen kann. Drei verbaute Luftfilter sind zum Reinigen entnehmbar. Die Version mit beiden Seitenteilen aus Temperglas bietet genügend Lufteinlässe, um auch dort einen guten Airflow zu gewährleisten. Der wird durch bis zu drei 120er- oder 140er-Lüfter unterstützt, in beiden Gehäusen ist ab Werk ein 140-mm-PWM-Lüfter verbaut.

Die Features des Evolv Shift 2 und Evolv Shift 2 Air im Überblick:

-Markantes Design mit Aluminium und feinem Mesh-Gewebe

-Beide Seitenteile aus Temperglas oder Mesh-Gewebe (Air)

-Beide Versionen erhältlich in Schwarz oder Anthrazit

-Perfektes Gehäuse auch für stylische Wohnzimmer-PCs

-Vertikaler Einbau von Mainboard und Grafikkarte

-Platz für Grafikkarten bis zu 2,9 Slots Höhe und 33,5 cm Länge

-PCIe-Riser-Karte liegt bei

-Netzteil: 1x SFX oder SFX-L (nicht enthalten)

-Maximale CPU-Kühler-Höhe: 85 mm

-Laufwerksschächte: 1x 3,5 Zoll, 2x 2,5 Zoll (erweiterbar)

-Controller für RGB-LED-Steuerung inklusive (nur Non-Air-Version)

-Ein vorinstallierter 140-mm-PWM-Lüfter (mit RGB-LEDs in Non-Air-Version)

-Platz für Radiator bis 120 mm an der Rückseite

-Bis zu drei 120er oder 140er Lüfter möglich

-I/O-Panel mit 2x USB 3.0 kann unter Abdeckung versteckt werden

-Maße: 170 x 490 x 274 mm (B x H x T)

-5 Jahre Garantie

In das Evolv Shift 2 passen neben einem Mini-ITX-Mainboard auch eine bis zu 2,9-Slot hohe und 33,5 cm lange Grafikkarte. Zwei 2,5-Zoll SSDs und eine 3,5-Zoll-HDD finden dort ebenfalls Platz. Mit einem zusätzlichen Bracket können anstatt der HDD können auch zwei weitere 2,5-Zoll SSDs verbaut werden. Das Evolv Shift 2 mit Temperglas beinhaltet zudem einen RGB-LED-Controller, an dem die Beleuchtung des 140er-Lüfters per Knopfdruck am Deckel konfiguriert werden kann. An den Controller können auch weitere Komponenten mit digital adressierbaren RGB-LEDs per Daisy-Chain angeschlossen werden. Alternativ lässt sich der Controller auch mit einem Mainboard verbinden und darüber steuern.

Das Phanteks Evolv Shift 2 und Evolv Shift 2 Air bei Caseking: https://www.caseking.de/evolv-shift-2

Das Phanteks Evolv Shift 2 ist in den Farben Anthrazit und Schwarz für 107,12 Euro, das Evolv Shift 2 Air für 97,38 Euro ebenfalls in den Farben Anthrazit und Schwarz ab sofort bei Caseking vorbestellbar und voraussichtlich im Dezember 2020 lieferbar.

