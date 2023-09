PHANTEKS NV5 – Panoramablick auf deine Hardware

Jetzt NEU bei Caseking!

Platz sparen kann so schön sein! Das Phanteks NV5 ist der kleine Bruder des bereits erschienenen NV7 und bringt dessen atemberaubende Formensprache in ein etwas handlicheres Format. Unverändert unwiderstehlich bleibt die elegante Linienführung, clevere Aufteilung und der ungebremste Panoramablick auf deine Hardware. Platz für acht Lüfter, integrierte ARGB-Beleuchtung inklusive Controller und ausreichend Platz für selbst besonders ausladende Grafikkarten lassen keine Wünsche offen. Und das alles zu einem Preis, der den Einstieg ins Premium-Segment überraschend einfach macht.

Das vordere Seitenteil und die nahtlos angefügte Frontscheibe sind aus Tempered Glass und ermöglichen einen hervorragenden Rundumblick auf deine verbauten Komponenten. Mit der integrierten ARGB-Beleuchtung an der Netzteilabdeckung lässt sich das System in deiner Wunschfarbe beleuchten.

Das Gehäuse ist sehr offen gestaltet und auf störungsfreie Frischluftzufuhr ausgerichtet. Der Deckel ist genau wie ein Teil des rechten Seitenteils aus Mesh und sorgt so für einen guten Luftdurchsatz. Direkt am Boden ist Platz für einen weiteren 120 mm Lüfter, der den durchdachten Airflow dirigiert.

Die Features des Phanteks NV5 im Überblick:

Edler Showcase Midi-Tower von Phanteks mit einmaligen Features und Design

Tempered Glass Front- und Seitenpaneele

Optimale Kühlung dank Platz für bis zu acht Lüfter

Grafikkarten bis zu einer Länge von 440 mm möglich

inklusive GPU-Halterung

Maximale CPU-Kühler-Höhe von 180 mm

I/O: 1x USB 3.1 Typ C, 2x USB 3.0 Typ A, 3,5 mm Audio, RGB Steuerungsknöpfe

Maße: 239 x 528 x 477 mm (B x H x T)

Insgesamt lassen sich acht 120-mm-Lüfter im NV5 unterzubringen. Seitlich bietet der Midi-Tower Platz für drei Lüfter, der Deckel lässt ebenfalls drei Lüfter zu und die Rückseite bietet Platz für einen Lüfter. Ein weiteres Highlight ist die abgeschrägte Netzteilkammer, die vor allem für eine bessere Luftzirkulation am Boden des Gehäuses sorgt.

Wenn du ein großes Mainboard verwenden möchtest, um das meiste aus deinem System herauszuholen, dann bist du mit dem NV5 richtig aufgestellt. Für maximale Kompatibilität kannst du problemlos E-ATX-Mainboards unterbringen. Außerdem lassen sich Grafikkarten bis zu einer Länge von 440 mm und CPU-Kühler bis zu einer Höhe von 180 mm verbauen.

Für genug Datenspeicher ist ebenfalls gesorgt, denn es lassen sich wahlweise drei 3,5- oder vier 2,5-Zoll-Datenträger unterbringen. Für energiehungrige Hardware lassen sich ATX-Netzteile bis zu einer Größe von 230 mm unter der Abdeckung platzieren.

Ebenfalls neu von Phanteks ist das vertikale Premium PCIe Gen4 Bracket inklusive Riser-Kabel. Damit lässt sich die Grafikkarte ganz einfach vertikal im Gehäuse montieren. Das verleiht deinem System ein einzigartiges Aussehen und rückt das Design deiner GPU ins Zentrum des Geschehens.

Das Phanteks NV5 ist ab sofort in Schwarz für 99,90 Euro und Weiß für 109,90 Euro lieferbar.

Das vertikale GPU-Bracket ist ebenfalls in passendem Schwarz oder Weiß erhältlich und kostet inklusive PCIe 4.0 x 16 Riser-Kabel 99,90 Euro.

Alle Informationen zum Phanteks NV5 und dem Premium GPU-Bracket findet ihr auch noch einmal hier:

https://www.caseking.de/phanteks-nv5

