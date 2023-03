PHANTEKS NV7 & D30 – Aus jedem Winkel perfekt

Jetzt NEU bei Caseking!

Phanteks stellen ein weiteres mal unsere bestehenden Vorstellungen von Gehäusen auf den Kopf! Mit dem NV7 schlagen sie ein neues Kapitel auf und heben dabei viele aktuelle Design- und Layout Trends auf das logische nächste Level. Das Ergebnis überzeugt gleichermaßen durch sein atemberaubendes Äußeres und die vielen durchdachten Innovationen. Dazu passend erscheint ebenfalls eine neue, faszinierende Generation Lüfter, die Phanteks D30. Besonders in Kombination ergibt sich eine selten erreichte Harmonie von Ästhetik und Funktion für euren nächsten Build.

Das Mainboard ist das Herzstück eines jeden Builds, und PHANTEKS hat das geräumige NV7 so konzipiert, dass es wie in einem perfekten Rahmen präsentiert wird. Die Paneele aus Temperglas an der Seite und an der Front mit ihrem breiten Siebdruckrahmen führen den Blick gezielt auf die verbaute Hardware und verbergen gleichzeitig den stabilen Gehäuserahmen. Die hochwertig gefertigten Paneele fügen sich dabei fast nahtlos aneinander.

Das aufklappbare Mesh-Panel an der Rückseite des Gehäuses ist eine der vielen Innovationen des NV7. Es verbirgt die häufig wenig ansprechende Rückwand und ermöglicht es, den Full-Tower in fast beliebiger Orientierung zu platzieren, ohne den Gesamteindruck des Setups zu zerstören. Dabei mitgedacht ist das ausgeklügelte Kabelmanagement. Die Kabel lassen sich in einem Schacht und einzeln durch ein Gitter an der Unterseite der Rückwand verlegen. Zusätzlich gibt es eine versteckte Tülle unter dem Gehäuse für die weitere Kabelführung nach außen.

Die Features des Phanteks NV7 im Überblick:

Edler Showcase Big-Tower von Phanteks mit einmaligen Features und Design

Tempered Glass Front- und Seitenpaneele

Mesh-Rückseite an Scharnieren

Unterstützt Mainboards bis E-ATX mit einer Breite bis 277 mm

Drei 360 mm und ein 240 mm Radiator möglich

Grafikkarten bis zu 450 mm Länge möglich, Stütze inklusive

Zwei ARGB-Streifen umrahmen das Mainboard, der passende Controller ist vorinstalliert

Bis zu zwölf Lüfter für allzeit ausreichend Frischluft

maximale GPU Länge 450 mm

maximale CPU-Kühler Höhe: 185 mm

I/O: 1x USB 3.1 Typ C, 2x USB 3.0 Typ A, 3,5 mm Audio, RGB Steuerungsknöpfe

Der abgeschrägte Boden sorgt für einen großen Freiraum von bis zu 65 mm, wodurch ein immenser Ansaugbereich entsteht. In Kombination mit dem hochwertigen Staubfilter bietet dies die beste Kühlleistung für eine bis zu 450 mm lange GPU. Die mitgelieferte Halterung unterstützt überlange Grafikkarten bei horizontaler Installation. Mit einer optionalen Halterung kann die GPU auf Wunsch auch vertikal installiert werden.

Das Netzteil mit einer maximalen Länge von 255 mm ist an der oberen Rückseite des Gehäuses platziert, was die Verlegung der Kabel zum Mainboard, zur Grafikkarte und zu anderen Hardwarekomponenten erleichtert und sie gleichzeitig vor Blicken verbirgt. Hinter dem Mainboard-Tray lassen sich verdeckt zwei Festplatten oder sechs SSDs installieren.

Die ebenfalls neuen D30 Lüfter sind nicht ausgesprochen leistungsstark und sehen hervorragend aus, sie bringen auch eine überzeugende Palette an aktuellen Features mit. Das durchdachte Clip-System für Daisy-Chaining erlaubt nahezu unsichtbares Kabelmanagement, durchdachte Details wie die beiliegenden Schraubenabdeckungen erleichtern dies zusätzlich. 30 mm Tiefe ermöglichen je nach Priorität beträchtliche Kühlleistung oder sehr leisen Betrieb, aufgrund der so verringerten nötigen Drehzahl für den gleichen Airflow.

Die Phanteks D30 D-RGB Lüfter sind ebenfalls in einer innovativen Reversed Variante erhältlich. In dieser ist die Flussrichtung des Luftstroms umgekehrt. So lassen sich die Lüfter beispielsweise am Boden des Gehäuses als Intake installieren, ohne dass die Speichen auf der Rückseite sichtbar werden. Dies ermöglicht bemerkenswert saubere Builds.

Das Phanteks NV7 ist ab sofort in Schwarz und Weiß lieferbar und kostet 219,90 Euro.

Die Phanteks D30 Lüfter sind in Schwarz und Weiß sowie in gewohnter Orientierung und reverse zu haben und kosten in allen vier Versionen 29,90 Euro das Stück. Die Triple-Packs inklusive Controller werden für 84,90 Euro erhältlich sein. Die D30 Lüfter sind voraussichtlich aber Mitte April lieferbar.

Alle Informationen zum Phanteks NV7 und den D30 Lüftern findet ihr auch noch einmal hier:

