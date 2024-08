PHANTEKS Polar ST Serie – Alles was du brauchst

Endlich wieder Luftkühler von Phanteks!

Endlich wieder Luftkühler von Phanteks! Die Kühlungsprofis von Phanteks melden sich nach längerer Auszeit wieder im Segment der luftgekühlten CPUs zurück. Und das sind sehr gute Nachrichten, denn die Polar Serie macht exakt was man sich von ihr erhofft, richtig gut: Leistungsstarke Kühlung und durchdachte Features zu einem sehr fairen Preis.

Die Phanteks Polar ST Serie überzeugt mit hochwertigen Materialien an den entscheidenden Stellen. Beide Modelle verwenden hochwertige Kupfer-Heatpipes und sind mit einem leistungsstarken M25-Lüfter ausgestattet. Die Heatpipes haben direkten Kontakt mit dem CPU-Heatspreader und leiten die Abwärme leistungsstarker Prozessoren unmittelbar in den Kühlkörper.

Die Aluminium-Lamellen geben die Hitze effektiv an die Umgebung ab und ermöglichen deiner CPU jederzeit ihr Leistungspotential voll auszuschöpfen.

Das Fördervolumen des 120 mm großen M25-Lüfters beträgt 84,26 m³/h und der statische Druck erreicht bis zu 2,67 mmH2O. Trotz dieser Leistung bleibt er mit 35,7 dB(A) angenehm leise und stört deine Konzentration weder beim Zocken noch beim Arbeiten.

Die Features der Phanteks Polaris ST Serie im Überblick:

Single-Tower-Kühler mit bis zu 235 W TDP für High-End-CPUs

Vier (ST4) oder fünf (ST5) hochwertige Kupfer-Heatpipes mit direktem Kontakt zum CPU-Heatspreader

Leiser M25-120-Lüfter mit bis zu 2.000 U/min

Anpassbare D-RGB-Beleuchtung dank mitgeliefertem D-RGB-Mainboard-Adapter

Kompatibel mit LGA 1700, 1200, 115x und AMD AM5 und AM4

Umfangreiches Zubehör für eine einfache Montage

Die Modelle ST4 und ST5 unterscheiden sich durch eine zusätzliche Heatpipe und eine Abdeckung auf dem Kühlkörper. Der Polaris ST4 ist im eleganten Silberton des Materials gehalten, der ST5 besticht mit mattschwarzer Beschichtung.

Die Kühler der Polaris ST Serie sind mit Prozessoren von Intel und AMD kompatibel. Inklusive der Sockel: LGA 1700, 1200, 115x und AMD AM4 und AM5. Die Montage ist durch das mitgelieferte Zubehör spielend einfach.

Die Phanteks Polar ST CPU-Kühler ST4 und ST5 sind ab sofort vorbestellbar und ab Ende August lieferbar. Der ST4 kostet 24,90 Euro, der ST5 29,90 Euro.

Alle Informationen zur Phanteks Polaris ST Serie finden sich auch noch einmal hier:

https://bit.ly/phanteks-polaris

