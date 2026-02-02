Phantorion Verlag übergibt Buchvertrieb in der Schweiz an Dessauer

Die Internationalisierung des Phantorion Verlag startet: Ab sofort übernimmt Dessauer die Auslieferung und Vertretung für den Buchhandel in der Schweiz.

Ludwigswinkel, 02. Februar 2026 – Der Phantorion Verlag baut seine Marktpräsenz im deutschsprachigen Buchhandel der Schweiz gezielt aus. Ab sofort übernimmt Dessauer die Auslieferung und Vertretung der Phantorion Titel für den Buchhandel in der Schweiz.

Dessauer zählt zu den etablierten Vertriebsdienstleistern im Schweizer Buchmarkt und fungiert seit Jahrzehnten als Bindeglied zwischen Verlagen und Buchhandel. Das Unternehmen arbeitet mit dem Schweizer Buchzentrum zusammen und gewährleistet so ein dichtes Vertriebsnetz, effiziente Logistik und Online-Sichtbarkeit sowie die direkte Betreuung der Handelskundschaft vor Ort mit entsprechenden Vorzugskonditionen.

Ein wesentlicher Grund für diesen strategischen Schritt liegt auch in der Autorenschaft des Verlags. Unter den knapp fünfzig Autorinnen und Autoren der Phantorion Markenwelt befinden sich mehrere Schweizer Stimmen. Durch die enge Zusammenarbeit mit einem lokal verankerten Vertriebspartner soll ihre Präsenz im heimischen Buchhandel gezielt gestärkt werden.

„Die Schweiz ist für uns nicht nur ein Vertriebsgebiet, sondern auch kreativer Teil unserer verlegerischen Identität. Mit Dessauer gewinnen wir einen Partner, der die Marktmechanismen genau kennt und unsere Programme wirkungsvoll in die Fläche bringt. Gleichzeitig schaffen wir bessere Voraussetzungen, um unsere Schweizer Autorinnen und Autoren sichtbar im Handel zu positionieren“, sagt Matthias Handke, Senior Sales Manager beim Phantorion Verlag.

Stefan Reiss von Dessauer ergänzt: „Mit der Übernahme des Vertriebs möchten wir sicherstellen, dass alle Buchhandlungen in der Deutschschweiz – unabhängig von Grösse oder Struktur – einen unkomplizierten Zugang zum Phantorion Programm haben und dieses im Zusammenspiel mit unserem bestehenden Verlagsportfolio durch den Aussendienst gezielt im Handel verankert wird.“

Die Titel des Phantorion Verlags sind ab sofort über das Buchzentrum erhältlich.

Über den Phantorion Verlag

Der Phantorion Verlag, Teil der WB Media & Commerce GmbH, ist ein in Deutschland beheimateter Publikumsverlag, der Literatur als Markenwelt versteht. Er vereint unter seinem Dach eigenständige Labels von anspruchsvoller Gesellschaftsphantastik bis zu packender Genre Literatur. Insgesamt nennen über fünfzig Autorinnen und Autoren die Phantorion Markenwelt langfristig ihr Zuhause. Im Jahr 2026 veröffentlicht der Verlag fast 100 Novitäten in den Genres Gesellschaftsphantastik, Dark Romance, Fantasy, Science-Fiction und Romance.

