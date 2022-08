Pharmalogistik von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln – Das gibt es zu beachten

Die Pharmalogistik der LOGOSYS Logistik GmbH umfasst alle logistischen Prozesse, die im Zusammenhang mit den besonderen Anforderungen von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln anfallen.

Spezielle Vorschriften und Gesetze führen dazu, dass im Gegensatz zur traditionellen Logistik nicht nur die Effizienz aller Logistikprozesse, sondern auch deren Zuverlässigkeit, Transparenz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften das Hauptziel ist. Daher gelten die logistischen Verpflichtungen der Sechs-R-Regel weiterhin, müssen jedoch unter verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ausgelegt werden.

Die Logistik von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist ein spezieller Teilbereich der LOGOSYS Logistik GmbH und umfasst im Wesentlichen alle logistischen Prozesse der pharmazeutischen Industrie und nachgeordneter Distributoren. Durch die strikte Einhaltung aller relevanter Prozesse wird sichergestellt, dass Verschreibungspflichtige Arzneimittel und die zur Herstellung dieser Verschreibungspflichtige Arzneimittel erforderlichen Wirkstoffe und Zutaten in der gesamten Lieferkette verfügbar sind. Die Zugänglichkeit von verschreibungspflichtigen Medikamenten hängt von den Beschaffungs- und Vertriebsstrategien der Marktteilnehmer wie Großhändler, Pharmaunternehmen und Apotheken ab.

Die Pharmalogistik ist ein spezieller Teilbereich der LOGOSYS Logistik GmbH, der im Wesentlichen alle logistischen Prozesse der pharmazeutischen Industrie und der nachgeordneten Distributoren umfasst. Dadurch werden verschreibungspflichtige Arzneimittel und die zur Herstellung dieser Medikamente erforderlichen Wirkstoffe und Inhaltsstoffe in der gesamten Lieferkette verfügbar.

Pharmazeutische Lieferkette in Deutschland

Generell wächst die pharmazeutische Industrie stetig. Laut der Forschung von Miebach Consulting zur Pharmalogistik sind die Optimierung von Distributionsnetzwerken, durchgängige Transparenz und die Verbesserung der Prognosegenauigkeit eine der größten Herausforderungen in der Pharmalogistik.

Darüber hinaus konzentrieren sich die Unternehmen auch auf die vollständige Implementierung des Track & Trace-Systems und die Verhinderung von Arzneimittelfälschungen durch Serialisierung.

Neben pharmazeutischen Herstellern von verschreibungspflichtigen Arzneimittel n, Großhändlern und Apotheken sind Logistikdienstleister sowie Re- und Parallelimporteure die Hauptakteure der pharmazeutischen Industrie.

LOGOSYS Logistik GmbH bietet End-to-End-Logistik für verschreibungspflichtige Arzneimittel als Komplettangebot

Die Pharma- und Chemieindustrie stellt hohe Anforderungen an die Lagerung und Verteilung verschreibungspflichtiger Medikamente. Die LOGOSYS Logistik GmbH engagiert sich seit vielen Jahren für die sichere Lagerung und Distribution von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage hat sich LOGOSYS entschieden, sein Logistikangebot um Service- und Beratungsangebote zu erweitern, um eine Full-Service-Pharmalogistik für verschreibungspflichtige Arzneimittel anzubieten.

Sicherheit spielt in der Logistik eine besonders wichtige Rolle. LOGOSYS erfüllt hier alle Anforderungen. In verschiedenen Standorten stellt die LOGOSYS Logistik GmbH ihren Kunden zertifizierte Arzneimittellager mit einer Gesamtfläche von über 50.000 Quadratmetern zur Verfügung.

Verschreibungspflichtige Arzneimittel erfordern eine transparente Lieferkette

Die pharmazeutische Lieferkette ist ein zunehmend komplexeres Netzwerk, das es für Pharmaunternehmen und ihre kooperierenden Partner erheblich erschwert, eine zuverlässige und zeitnahe Lieferung zu gewährleisten. Die Transportkette von Arzneimitteln verläuft nicht immer transparent.

Für temperaturempfindliche verschreibungspflichtige Medikamente bieten wir eine sichere Lagerung in verschiedenen Klimazonen und eine temperaturgeführte Lieferung in speziellen Kühlfahrzeugen an. Selbstverständlich können Sie den Lagerort und den Versandstatus jedes verschreibungspflichtigen Medikaments sowie alle Temperaturdaten vollständig nachverfolgen. Alle Prozessdaten vom Eingang bis zur Auslieferung verschreibungspflichtiger Medikamente werden lückenlos dokumentiert.

Zertifizierte Manager, geschultes Personal und unser anspruchsvolles Qualitätsmanagement stellen sicher, dass sensible Arzneimittel stets sachgerecht behandelt werden. Dank unserer Erfahrung in der Pharmalogistik von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln unterstützen wir unsere Kunden auch bei der förmlichen Anzeige bei der zuständigen Behörde. Darüber hinaus begleiten wir behördliche Kontrollen von der Vorbereitung bis zur Durchführung. Sie können uns gerne kontaktieren!

Bei LOGOSYS können Sie auf mehr als 70 Jahre Erfahrung in der Logistik und umfassendes Branchen Know-How zurückgreifen. Unsere qualifizierten Prozesse garantieren reibungslose Abläufe, unser integriertes Qualitätsmanagement schafft Sicherheit. LOGOSYS ist ein innovatives, mittelständisches Logistikunternehmen mit besonderer Kompetenz in der Pharma- und Chemielogistik. Eigenimmobilien und ein eigener Fuhrpark sorgen für Planungssicherheit und eine große Flexibilität.

Kunden schätzen unsere Flexibilität, Zuverlässigkeit, kurze Entscheidungswege und das ausgeprägte Qualitätsbewusstsein.

Der Einsatz leistungsfähiger Informationssysteme ermöglicht den steten und direkten Kommunikationsfluss zwischen uns und unseren Kunden, damit wir auch auf kurzfristige Anforderungen sofort reagieren können.

