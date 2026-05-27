Phase0 AVA erstellt Leistungsverzeichnisse mit KI

In den meisten Planungsbüros entstehen Leistungsverzeichnisse Position für Position per Hand, auf Basis von Erfahrung und alten Vorlagen. Das kostet Zeit, die an anderer Stelle fehlt. Die Phase0 AVA-Software automatisiert diesen Prozess mit KI.

05.05.2026, Berlin – Phase0 (ehemals Compa) erweitert seine AVA-Software um KI-Funktionen für die Erstellung von Leistungsverzeichnissen. Das Unternehmen verfolgt dabei einen klaren Ansatz: als KI-native AVA-Software den gesamten LV-Prozess abzudecken, von der ersten Struktur bis zur normkonformen Ausschreibung. Einzelne automatisierte Schritte reichen nicht.

Was eine KI-native AVA-Software können muss

Eine moderne AVA-Software muss den gesamten Prozess der Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung abdecken. Konkret bedeutet das:

– Erstellung der Struktur anhand von Plänen, IFC/BIM-Daten und früheren LVs

– Generierung von Kurz- und Langtexten sowie Vorbemerkungen passend zum Projekt

– Mengenermittlung aus Plänen und IFC mit automatischer Zuordnung

– Bepreisung aller Positionen anhand aktueller Marktpreise und historischer Daten

– Prüfung des fertigen LVs auf Vollständigkeit, VOB/DIN-Konformität, GAEB-Kompatibilität und inhaltliche Auffälligkeiten

Leistungsverzeichnisse erstellen mit KI – mit Phase0

Der KI-Agent zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen ist für alle rund 1.500 Nutzerinnen und Nutzer von Phase0 verfügbar – ebenso in der Testversion. Parallel arbeitet Phase0 mit ausgewählten Planungsbüros zusammen, um den Arbeitsablauf von Grund auf abzubilden.

„KI im Planungsbüro funktioniert nur, wenn drei Dinge zusammenkommen: aktuelle Projektdaten, spezifisches Bauwissen und klare Regeln dafür, wie ein Prozess im Büro wirklich abläuft“, erklärt Gründer und Geschäftsführer Matthäus Kerres.

Beispiel 1: LV-Grundstruktur per Chat erstellen

Wer ein neues Leistungsverzeichnis anlegt, beschreibt das Vorhaben im Chat und die KI generiert daraus eine strukturierte LV-Grundlage. Die Positionen lassen sich auf der Plattform weiterverarbeiten oder als GAEB-/PDF-/Excel-Datei herunterladen.

Beispiel 2: Langtexte auf VOB/DIN-Konformität prüfen

Leistungspositionen werden automatisch gegen die geltenden VOB-Anforderungen und einschlägige DIN-Normen abgeglichen. Fehlerhafte oder lückenhafte Formulierungen werden markiert und mit konkreten Korrekturvorschlägen versehen.

KI-Agenten als Weiterentwicklung der Phase0 AVA-Software

Die KI-Agenten sind Teil der Phase0 AVA-Software – einer cloudbasierten Lösung für den gesamten Prozess von der Kostenplanung bis zur Abrechnung. Die Software deckt Kostenschätzung und Kostenberechnung nach DIN 276, Erstellung und Verwaltung von Leistungsverzeichnissen, Vergabe mit Angebotsvergleich, Rechnungsprüfung und Nachtragsmanagement ab.

Mit den neuen KI-Funktionen wächst der Funktionsumfang der Phase0 AVA-Software um einen der zeitaufwendigsten Schritte im Planungsalltag – als nächster Schritt in Richtung eines vollständig KI-nativen AVA-Workflows.

Mehr erfahren auf www.phase0.com

Phase0 (ehemals Compa) ist die KI-Plattform für Architektur- und Ingenieurbüros. Von Kostenplanung und Ausschreibung (AVA) über Honorarabrechnung und Zeiterfassung bis zur Baudokumentation hilft sie PlanerInnen, ihre Projekte effizienter zu führen.

Über 800 Büros vertrauen Phase0, um verstreute Tools durch eine integrierte Plattform zu ersetzen, die speziell für die Bau- und Planungsbranche entwickelt wurde. Ihr Feedback fließt direkt in die Weiterentwicklung ein – zuletzt entstanden so das KI-Bautagebuch via WhatsApp und KI-gestützte Leistungsverzeichnisse.

Phase0 wurde 2020 in Berlin gegründet und läuft browserbasiert auf allen Betriebssystemen ohne Installation. Mehr erfahren auf www.phase0.com

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