Philia Intensiv nominiert für Großen Preis des Mittelstandes

Die Philia Intensiv Brandenburg GmbH & Co. KG ist in diesem Jahr für den renommierten „Großen Preis des Mittelstandes“ nominiert worden – eine der bedeutendsten Auszeichnungen für mittelständische Unternehmen in Deutschland. Die Nominierung würdigt Betriebe, die durch wirtschaftlichen Erfolg, Innovationskraft und gesellschaftliche Verantwortung überzeugen.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Prenzlau und Engagement in Stavenhagen hat sich als ambulanter Pflegedienst auf die außerklinische Intensivpflege in Brandenburg spezialisiert sowie der ambulanten Pflege in Mecklenburg-Vorpommern verschrieben. Ziel ist es, Menschen mit hohem Pflegebedarf eine individuelle und würdevolle Betreuung zu ermöglichen. Damit leistet Philia Intensiv einen wichtigen Beitrag zu mehr Lebensqualität und Selbstbestimmung für seine Patientinnen und Patienten.

Mit einem qualifizierten und engagierten Team setzt das Unternehmen auf höchste Pflegestandards und maßgeschneiderte Versorgungskonzepte. Gleichzeitig legt Philia Intensiv großen Wert auf eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur. Fort- und Weiterbildungen sowie ein wertschätzendes Arbeitsumfeld tragen maßgeblich zur Qualität der Pflegeleistungen bei.

Die Nominierung für den Mittelstandspreis unterstreicht zudem die regionale Bedeutung des Unternehmens. Sowohl in Prenzlau als auch durch das Engagement in Stavenhagen stärkt Philia Intensiv die Gesundheitsversorgung vor Ort und schafft Arbeitsplätze in einer zukunftsrelevanten Branche.

Der „Große Preis des Mittelstandes“, verliehen von der Oskar-Patzelt-Stiftung, zeichnet Unternehmen aus, die nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sind, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Bewertet werden unter anderem die Gesamtentwicklung, Innovationsfähigkeit, Kundennähe sowie das Engagement für Mitarbeitende und Region.

Für die Philia Intensiv Brandenburg GmbH & Co. KG ist die Nominierung eine besondere Anerkennung ihrer bisherigen Leistungen und zugleich Motivation, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen. Als Teil des starken deutschen Mittelstands steht das Unternehmen exemplarisch für Qualität, Verantwortung und nachhaltiges Wachstum.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Prenzlau und Engagement in Stavenhagen hat sich als ambulanter Pflegedienst auf die außerklinische Intensivpflege in Brandenburg spezialisiert sowie der ambulanten Pflege in Mecklenburg-Vorpommern verschrieben.

Kontakt

Philia Intensiv Brandenburg GmbH & Co. KG

Dr. Lutz Golz

Brüssower Allee 96

17291 Prenzlau

03984 /48 23 071

03984 /48 23 070



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