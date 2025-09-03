Philips Brilliance 27E3U7903: 5K-Monitor für Kreative mit höchsten Ansprüchen

Amsterdam, 3. September 2025 – Jeder Pixel eine Entscheidung, jede Farbe ein Statement: Für Designer, Filmemacher, Fotografen, Animatoren und andere Visual Storyteller übersetzt der Philips Brilliance 27E3U7903 kreative Visionen in die Realität. Er bietet: kompromisslose 5K-Klarheit, präzise kalibrierte Farben sowie eine nahtlose Konnektivität – verpackt in einem eleganten, studiotauglichen Design. Mit Calman-Ready-Kalibrierung, DisplayHDR 600 sowie zwei Thunderbolt™-4-Anschlüssen erzielt dieser Monitor eine exzellente Farbgenauigkeit und ermöglicht einen effizienten Workflow.

Der Philips Brilliance 27E3U7903 ist ideal für Color Grading, Videoschnitt, Design oder die Erstellung von 3D-Welten. Er bietet eine gestochen scharfe 5K-Auflösung mit einer Pixeldichte von 218 PPI, stellt 1,07 Milliarden Farben dar und reduziert dank seiner hochwertigen, entspiegelten Frontglasscheibe Blendeffekte, ohne die Bildklarheit zu beeinträchtigen.

Key Features:

– UltraClear 5K UHD (5120 2880), 218 PPI Pixeldichte

– Thunderbolt™ 4 In/Out mit 96 W Power Delivery

– Calman Ready für schnelle und präzise Farbkalibrierung

– DisplayHDR 600 für außergewöhnliche Helligkeit und Tiefe

– Smart KVM zum einfachen Umschalten zwischen Quellgeräten

– 5-MP-Webcam mit KI-gestütztem Auto-Framing und Windows-Hello-Unterstützung

– Große Farbraumabdeckung: 99,5 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3/Display P3

– Frontglas mit Antireflexionsbeschichtung und 7H-Härtegrad

Kreativität neu erleben: Brillante 5K-Klarheit und höchste Farbtreue

Der Philips Brilliance 27E3U7903 liefert eine atemberaubende UltraClear-5K-UHD-Auflösung (5120 2880) mit einer extrem hohen Pixeldichte von 218 PPI. Diese sorgt für kristallklare Details, die für Digital Creatives unerlässlich sind. Das IPS-Panel deckt 99,5 % des AdobeRGB-, 99 % des DCI-P3/Display-P3- und 99 % des sRGB-Farbraums ab und gewährleistet so eine lebensechte Farbwiedergabe. DisplayHDR 600 verleiht jedem Bild zudem tiefe Kontraste und brillante Lichteffekte.

Der Monitor ist Calman Ready und ermöglicht automatisierte Kalibrierungsworkflows (AutoCal™), mit denen Kreative eine verlässliche Farbgenauigkeit erzielen. Dies verkürzt die Einrichtungszeit und sichert gleichzeitig die höchsten Standards an Farbtreue, die für professionelle Content-Produktionen entscheidend sind.

Anschlussfreudig und effizient

Ausgestattet mit zwei Thunderbolt-4-Anschlüssen bietet der Philips Brilliance 27E3U7903 Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung, Stromversorgung (bis zu 96 W) und die Möglichkeit, mehrere Tools über ein einziges Kabel in Reihe zu schalten. Damit können Kreative Laptops, externe Laufwerke und Peripheriegeräte mühelos verbinden. Die integrierte Smart-KVM-Funktion optimiert das Multitasking, indem sie Nutzern erlaubt, die Steuerung von Tastatur und Maus sofort zwischen zwei angeschlossenen Geräten umzuschalten – ideal für hybride Arbeitsabläufe mit Mac- und PC-Systemen.

Für Komfort entworfen, auf Konzentration ausgelegt

Das hochwertige Frontglas mit Antireflexionsbeschichtung und einem Härtegrad von 7H verhindert Blendeffekte, ohne die Detaildarstellung zu beeinträchtigen, und sorgt bei allen Lichtverhältnissen für eine brillante Anzeige. Auch ergonomisch weiß der 27E3U7903 zu punkten: Zum einen entlasten der LowBlue-Modus und die Flicker-Free-Technologie die Augen bei langen Kreativ-Sessions. Zum anderen lässt sich das Display über den SmartErgoBase-Standfuß in der Höhe verstellen, neigen, schwenken und drehen (Pivot).

Eine integrierte 5-MP-Webcam mit KI-gestütztem Auto-Framing und Windows-Hello-Unterstützung sorgt dafür, dass Remote Meetings scharf, sicher und immer perfekt im Bild bleiben. Mit Philips MultiView können zudem zwei Geräte gleichzeitig auf dem Screen dargestellt werden, was Multitasking, Vergleiche und Live Reviews schneller und flüssiger macht.

Studioqualität zu einem attraktiven Preis

Im Vergleich zu High-End-Wettbewerbern bietet der Philips Brilliance 27E3U7903 ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, indem er modernes Premium-Design und professionelle Leistung zu einem deutlich günstigeren Preis vereint. Dies macht ihn zur idealen Wahl für kreative Profis, die kompromisslose Qualität ohne den Premium-Preis suchen.

„Unsere Mission mit dem Brilliance 27E3U7903 ist einfach: Wir wollen Kreativen die Leistung, Präzision und Workflow-Effizienz eines erstklassigen 5K-Monitors zu einem attraktiven Preis anbieten“, so Ilkan Reyhanoglu, Product Manager EU bei MMD Monitor and Displays B.V.

Verfügbarkeit und Preis

Der Philips Brilliance 27E3U7903 wird ab September zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 1.159,00 EUR (UVP) beziehungsweise 1.099,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. + vRG) erhältlich sein.

Mehr über den Philips Brilliance 27E3U7903 erfahren Sie hier: https://www.philips.de/c-p/27E3U7903_00/brilliance-5k-monitor

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited („TPV“), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

EVNIA, die im Jahr 2022 eingeführte Submarke von MMD, steht für elegante, moderne Premium-Gaming-Monitore und richtet sich an ein breitgefächertes Publikum. Getreu dem Motto „reinvent the rules“ möchte Philips Monitore mit EVNIA die gängigen Stereotypen im Gaming brechen und frischen Wind in die Szene bringen.

https://mmdmonitors.com/

