Philips Evnia 27M2N5201P für immersives Gaming

Full-HD und bis zu 260 Hz

Amsterdam, 15. April 2026 – Zuwachs für die Philips Evnia 5000er-Serie: Der 68,58 cm (27″) Full-HD Gaming-Monitor Philips Evnia 27M2N5201P mit Fast-IPS-Panel für kompetitives Gaming vereint eine hohe Bildwiederholrate von bis zu 260 Hz mit jederzeit klaren Darstellungen und einem beeindruckenden Beleuchtungssystem. Hinzu kommen eine Reaktionszeit von bis zu 1 ms GtG und 0,3 ms Smart MBR für eine maximale Sichtbarkeit bei rasanten Action-Szenen. Abgerundet wird das Leistungsangebot der Neuvorstellung mit HDR10-Unterstützung, AdaptiveSync, Low Input Lag und der Philips Evnia Precision Center Software.

Highspeed Performance und Fast IPS Visuals

Der Philips Evnia 27M2N5201P wurde speziell für rasantes Gameplay entwickelt und unterstützt eine native Bildwiederholrate von 240 Hz (übertaktbar auf bis zu 260 Hz), was die Bewegungsdarstellung bei schnellen Sequenzen optimieren kann. Darüber hinaus kommt der Monitor mit „Low Input Lag“. Das Feature trägt dazu bei, die Verzögerung zwischen einer Eingabe und der Reaktion auf dem Bildschirm zu verringern.

Die integrierte Smart-MBR-Technologie mit einer Reaktionszeit von 0,3 ms trägt dazu bei, ein flüssiges Spielerlebnis ohne Bewegungsunschärfe zu ermöglichen. Dies ergänzt die 1-ms-GtG-Reaktionszeit und sorgt für schärfere Übergänge bei actionreichen Titeln. Der Philips Evnia 27M2N5201P basiert auf einem Fast-IPS-Panel und ist darauf ausgelegt, die Bildkonsistenz über weite Betrachtungswinkel hinweg zu gewährleisten, während die Full-HD-Auflösung die Hardwareanforderungen überschaubar hält. Dank des Supports von HDR10-Eingängen können kompatible Quellen HDR-Metadaten für unterstützte Inhalte weiterleiten.

Immersive Beleuchtung

KI-gestütztes Ambiglow ist eine Umgebungsbeleuchtungstechnologie, die RGB-LEDs auf der Rückseite des Monitors verwendet. Ob Gaming oder Streaming, sie können so eingestellt werden, dass sich die Lichteffekte dynamisch an Audio- und Videoinhalte anpassen. Beim Philips Evnia 27M2N5201P analysiert KI-gestütztes Ambiglow die Bildschirminhalte und passt Farbe und Helligkeit in Echtzeit an, wodurch die Szene über das Display hinaus in den umgebenden Raum erweitert wird.

Ergonomie, Konnektivität und Features für mehr Komfort

Für eine optimale Körperhaltung vor dem Bildschirm lässt sich das Display des Philips Evnia 27M2N5201P über den ergonomischen Standfuß in der Höhe verstellen, neigen, schwenken und drehen. Das Modell verfügt über einen HDMI-2.0-Anschluss und einen DisplayPort 1.4 sowie einen Kopfhörerausgang, wodurch gängige PC- und Konsolenquellen unterstützt werden. Der Monitor wird mit HDMI- und DisplayPort-Kabeln geliefert, was eine unkomplizierte Einrichtung ermöglicht.

SoftBlue- und Flicker-Free-Technologie sowie der Low Blue Modus schonen die Augen bei längeren Sitzungen. Last but not least bietet das Philips Evnia Precision Center ein Software-Tool für Einstellungen und Profile, mit dem User wichtige Parameter anpassen und Konfigurationen über die Bildschirmsteuerung hinaus verwalten können.

Preis und Verfügbarkeit

Der Philips Evnia 27M2N5201P ist in Deutschland/Österreich ab Ende April 2026 für 199,00 EUR (UVP) und in der Schweiz ab April/Mai 2026 für 179,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. + vRG) verfügbar.

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited („TPV“), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

EVNIA, die im Jahr 2022 eingeführte Submarke von MMD, steht für elegante, moderne Premium-Gaming-Monitore und richtet sich an ein breitgefächertes Publikum. Getreu dem Motto „reinvent the rules“ möchte Philips Monitore mit EVNIA die gängigen Stereotypen im Gaming brechen und frischen Wind in die Szene bringen.

https://mmdmonitors.com/

Firmenkontakt

MMD Monitors and Displays B.V.

Şeyma Yıldırım

Prins Bernhardplein, 6th floor 200

1097 JB Amsterdam

+31 65 77 68 773



http://www.mmd-p.com

Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Lindheim

Skalitzer Straße 68

10997 Berlin

+49 30 78 90 76 – 0



http://www.united.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.