Philomaxcap AG: 100 prozentige Tochter GenH2 kündigt strategische Partnerschaft mit Bosch Rexroth an

München (IRW-Press/30.04.2025) –

100 prozentige Tochter GenH2 kündigt strategische Partnerschaft mit Bosch Rexroth an

Entwicklung von verlustfreien Lösungen, um die kommerzielle Einführung von Flüssigwasserstoff voranzutreiben

Bahnbrechende Zusammenarbeit wird voraussichtlich die Betankungstechnologie revolutionieren

Titusville, Florida, USA, und Lohr am Main, 30. April 2025 – GenH2 (

https://genh2hydrogen.com/), ein führender Anbieter von Flüssigwasserstoff-Infrastrukturlösungen, gab gestern die Unterzeichnung eines strategischen Partnerschaftsabkommens mit Bosch Rexroth (

http://www.boschrexroth.com/), einem der weltweit führenden Anbieter von Antriebs- und Steuerungstechnik, bekannt. Die Zusammenarbeit sieht die Integration des GenH2-Systems für die kontrollierte Speicherung von Flüssigwasserstoff mit der CryoPump-Plattform für Flüssigwasserstoff von Rexroth vor. Die kombinierte Lösung ist eine Flüssigwasserstoff-Tankstellenplattform mit Null-Wasserstoff-Verlusten beim Umfüllen, Speichern und Abgeben.

Die Kombination von Technologie und Ausrüstung von GenH2 und Bosch Rexroth stellt einen wesentlichen Fortschritt bei der Kommerzialisierung von flüssigem Wasserstoff für die Mobilität dar. Im Gegensatz zu konventionellen Flüssigwasserstofflösungen, bei denen während des Umfüllens, Speicherns und Abfüllens Verluste von 20 % bis 40 % durch Verdampfung auftreten, verhindert diese bahnbrechende Entwicklung Verluste, bevor sie auftreten, und positioniert Wasserstoff als eine praktikable Alternative zu Dieselkraftstoff.

Die verlustfreie kontrollierte Speicherlösung von GenH2 wurde von der NASA abgeleitet, um die Verluste von flüssigem Wasserstoff während des Space-Shuttle-Programms zu reduzieren, bei dem fast 50 % des gekauften flüssigen Wasserstoffs verloren ging – hauptsächlich während des Transfers. Die Technologie und Ausrüstung von GenH2 hält die kryogenen Temperaturen im Großspeicher aufrecht, wodurch Entlüftung und Verluste vermieden werden. Das kontrollierte Speichersystem von GenH2 kann auch verdampften Wasserstoff während des Pumpens zurückgewinnen und erreicht so eine beispiellose Effizienz sowohl bei der Befüllung des Tanks als auch bei der Lagerung und der täglichen Abgabe.

„Wir freuen uns, unsere strategische Partnerschaft mit Bosch Rexroth bekannt zu geben und zu zeigen, wie unser gemeinsames Engagement für Innovation einen neuen globalen Standard für Flüssigwasserstoff-Tankstellen setzen wird“, sagte Josh McMorrow, Executive Chairman von GenH2.

Die neueste Wasserstofflösung von Bosch Rexroth, die CryoPump Station, ist kompakt, leise und flexibel konzipiert und ermöglicht es, schwere Lkw’s in rund zehn Minuten mit Wasserstoff zu betanken. Das schlüsselfertige System komprimiert Wasserstoff nahtlos von flüssig zu gasförmig und von flüssig zu flüssig und macht die Betankung von Wasserstoff wirtschaftlich sinnvoll.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit GenH2 und die Entwicklung einer gemeinsamen Lösung, die unsere fortschrittliche Rexroth-Kryopumpentechnologie mit den verlustfreien Speicher- und Transferlösungen von GenH2 verbindet“, sagte Dr. Steffen Haack, CEO von Bosch Rexroth. „Wir glauben an das Potenzial von Flüssigwasserstoff als grundlegende Energielösung und sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft die Infrastruktur schaffen wird, die seine Einführung unterstützt.“

Die Pläne für den Einsatz der kombinierten Flüssigwasserstofflösung GenH2 Rexroth sind bereits in Arbeit. Die ersten Projekte zur Betankung von Lkw werden voraussichtlich im nächsten Jahr in Betrieb gehen. Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.genh2hydrogen.comund www.boschrexroth.com

Über GenH2

GenH2 (

https://genh2hydrogen.com), eine 100%-ige Tochtergesellschaft der börsennotierten Philomaxcap AG (FRA:HBD1), ist ein technologisch führender Anbieter von Flüssigwasserstoff-Infrastruktursystemen für fortschrittliche saubere Energie. Die Lösungen von GenH2 ermöglichen eine sichere Wasserstoffverflüssigung, verlustfreie Speicherung und Übertragung. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Massenproduktion von Anlagen, um den Aufbau von Infrastrukturen zu beschleunigen und Wasserstoff für den täglichen Gebrauch auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Zum Technologie-Team gehören ehemalige NASA-Forscher und -Entwickler mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Erforschung, Konstruktion und dem Bau von Wasserstofflösungen. Erfahren Sie mehr über GenH2 unter www.genh2.com

Über Bosch Rexroth

Als einer der weltweit führenden Anbieter von Antriebs- und Steuerungstechnik sorgt Bosch Rexroth für effiziente, kraftvolle und sichere Bewegung in Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt globale Anwendungserfahrung in den Marktsegmenten Mobile und Industrial Applications sowie Factory Automation. Mit intelligenten Komponenten, maßgeschneiderten Systemlösungen, Engineering und Dienstleistungen schafft Bosch Rexroth das notwendige Umfeld für voll vernetzte Anwendungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, elektrische Antriebs- und Steuerungstechnik, Getriebetechnik sowie lineare Bewegungs- und Montagetechnik, einschließlich Software und Schnittstellen zum Internet der Dinge. Mit Standorten in über 80 Ländern erwirtschaften rund 32.600 Mitarbeiter im Jahr 2024 einen Umsatz von 6,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.boschrexroth.com

(Ende)

Aussender: Philomaxcap AG

Adresse: Marienplatz 2, 80331 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Josh McMorrow

Tel.: +49 89 2155 2804

E-Mail: info@philomaxcap.de

Website: www.philomaxcap.de

ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE000A1A6WB2

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Firmenkontakt

Philomaxcap AG

Achim Pfeffer

Marienplatz 2

80331 München

+49 89 2155 2804



https://philomaxcap.de/

Pressekontakt

Philomaxcap AG

Achim Pfeffer

Marienplatz 2

80331 München

+49 89 2155 2804



https://philomaxcap.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.