Philomaxcap AG: GenH2, ein Unternehmen von Philomaxcap, beteiligt sich an einem Konsortium mit Shell, CB&I und der NASA

GenH2, ein Unternehmen von Philomaxcap, beteiligt sich an einem Konsortium mit Shell, CB&I und der NASA zur Demonstration des ersten kommerziellen Flüssigwasserstofftanks für internationale Handelsanwendungen

München, 17. April 2025 – Die Philomaxcap AG (ISIN: DE000A1A6WB2 / WKN: A1A6WB) hat vor kurzem eine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen, durch die GenH2 Corp. („GenH2“) eine 100%ige Tochtergesellschaft von Philomaxcap wurde. GenH2 ist ein führendes Midstream-Wasserstofftechnologie- und Ausrüstungsunternehmen, dessen Technologie aus dem Kennedy Space Center der NASA hervorgegangen ist.

Josh McMorrow, CEO von Philomaxcap, erklärte: „Wir fühlen uns geehrt, Teil des Weltklasse-Konsortiums von Unternehmen wie Shell, NASA, CB&I und der Universität von Houston zu sein. Dieser vakuumfreie Flüssigwasserstoffspeicher ermöglicht den weltweiten Transport von Flüssigwasserstoff.“

Über Philomaxcap

Die Philomaxcap AG (FRA:HBD1) ist ein an der Frankfurter Wertpapierbörse notiertes Unternehmen, das sich auf die Wasserstoffwirtschaft konzentriert. Im Jahr 2025 wurde im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung die GenH2 Corp. vollständig übernommen, ein Unternehmen, das sich auf die kontrollierte Speicherung von flüssigem Wasserstoff sowie die Wasserstoffverflüssigung spezialisiert hat. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

http://www.philomaxcap.de

Original-Pressemitteilung:

CB&I und Shell demonstrieren bei der NASA das erste kommerzielle Tankdesign für Flüssigwasserstoff für internationale Handelsanwendungen

THE WOODLANDS, Texas, 15. April 2025 — CB&I und ein Konsortium, dem Shell International Exploration and Production, Inc. (Shell), eine Tochtergesellschaft von Shell plc, GenH2 und die Universität Houston angehören, gaben heute die Fertigstellung des ersten erschwinglichen Großspeicherkonzepts für Flüssigwasserstoff (LH2) am Marshall Space Flight Center (MSFC) der NASA in Huntsville, Alabama, bekannt, das internationale Import- und Exportanwendungen ermöglichen wird.

„Unsere Zusammenarbeit mit diesem Weltklasse-Projektteam wird dazu beitragen, einen Weg zur kostengünstigen Flüssigwasserstoffspeicherung in großem Maßstab zu finden“, sagte Mark Butts, Präsident und CEO von CB&I. „Wir sind stolz darauf, unsere sechs Jahrzehnte lange Erfahrung mit kryogener Isolierung und Speicherung zu nutzen, um innovative Lösungen für den Energiewende-Markt voranzutreiben.

Im Rahmen des 2021 begonnenen und vom US-Energieministerium (Department of Energy „DOE“) geförderten Projekts wurde ein neuartiges, vakuumfreies Tankkonzept für die großtechnische (bis zu 100.000 Kubikmeter) Lagerung von LH2 entwickelt, von dem erwartet wird, dass es einen erheblichen Kostenvorteil gegenüber herkömmlichen vakuumisolierten Tanks bietet. Dieses Konzept wird durch den Bau, die Inbetriebnahme und die Erprobung eines LH2-Demonstrationstanks im kleinen Maßstab bei der NASA MSFC demonstriert.

„Wir bei Shell glauben an die Kraft der Zusammenarbeit, um Technologien voranzutreiben und innovative Lösungen zu verbreiten“, sagte Theo Bodewes, General Manager, Hydrogen Technology. „Mit der unschätzbaren Unterstützung durch das DOE zeigt dieses Projekt, wie Experten aus Industrie, Wissenschaft und Regierung komplexe technologische Herausforderungen lösen können. Diese neuartige Flüssigwasserstofftechnologie verspricht, wettbewerbsfähiger zu werden, die Kosten zu senken und die Kommerzialisierung der Speicherung in großem Maßstab zu beschleunigen.“

Der Demonstrationstank wird die LH2-Speicherkapazität der MSFC-Wasserstoffprüfanlage erheblich erweitern und dazu dienen, das Verhalten von Materialien unter kryogenen Bedingungen zu charakterisieren, indem normale Füll- und Entleerungszyklen nachgeahmt und nicht vakuumisolierte Materialien getestet werden. Zusätzlich zu dem im Projektumfang enthaltenen geschätzten sechsmonatigen Testzeitraum sieht ein Space Act Agreement zwischen den Partnerorganisationen die Nutzung des Tanks durch das MSFC über einen Zeitraum von fünf Jahren vor, in dem CB&I und Shell weiterhin neue Isolationstechnologien unter Nicht-Vakuumbedingungen testen werden.

„Wir sind stolz darauf, an dieser Industriekooperation teilzunehmen, um kommerzielle Anwendungen für die Speicherung von Flüssigwasserstoff voranzutreiben“, sagte James Fesmire, Chief Architect von GenH2. „Diese Initiative hat es uns ermöglicht, Testmöglichkeiten für Wärmedämmsysteme zu entwickeln und wichtige Daten für die Erschließung des weltweiten Potenzials von Flüssigwasserstoff zu gewinnen.“

„Dieses Projekt ist ein Beispiel für ein neuartiges Konzept, das durch eine Partnerschaft zwischen Hochschulen, Regierungsbehörden und Energieunternehmen verwirklicht wurde“, sagte Dr. Ramanan Krishnamoorti, Vizepräsident für Energie und Innovation an der Universität Houston. „Die Möglichkeit, Flüssigwasserstoff in großem Maßstab ohne Vakuum zu speichern, ist ein entscheidender Fortschritt und öffnet die Tür zu einer flexibleren, erschwinglichen globalen Wasserstoffhandelsinfrastruktur. Innovative Lösungen wie diese werden der Schlüssel zum Fortschritt unserer Energiewirtschaft sein.“

„Dieses neuartige Konzept ist ein großartiges Beispiel für die Entfesselung amerikanischer Energieinnovationen – eine der wichtigsten Prioritäten des Energieministeriums. Durch die Zusammenarbeit von Fachleuten aus der Industrie, dem akademischen Bereich und den Regierungsbehörden kann diese Arbeit dazu beitragen, dass Amerika eine führende Rolle auf den wachsenden globalen Märkten für Wasserstoff und wasserstoffbasierte Kraftstoffe einnimmt und den amerikanischen Energieversorgern mehr Möglichkeiten bietet, flüssigen Wasserstoff zu speichern, einzusetzen und zu exportieren“, sagte Dr. Sunita Satyapal, Direktorin des DOE-Büros für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien.

CB&I baute die erste LH2-Kugel für die NASA und NASA-Auftragnehmer in den 1960er Jahren mit einem Fassungsvermögen von 170 Kubikmetern und hat diese Grenze in den letzten sechzig Jahren um das fast 30-fache auf 5.000 Kubikmeter erweitert, mit einem 2022 fertiggestellten Tank im Kennedy Space Center für das Artemis-Programm. CB&I hat seit den 1960er Jahren über 130 LH2-Speicherbehälter fertiggestellt.

Das Unternehmen und die NASA verbindet eine mehr als 60-jährige Partnerschaft. CB&I hat an vielen NASA-Projekten mitgewirkt, unter anderem an mehreren Apollo- und Gemini-Raumfahrtmissionen.

Über CB&I

CB&I ist der weltweit führende Planer und Erbauer von Speicheranlagen, Tanks und Terminals. Mit mehr als 60.000 fertig gestellten Bauwerken in seiner über 135-jährigen Geschichte verfügt CB&I über das globale Fachwissen und strategisch gelegene Standorte, um seinen Kunden erstklassige Speicherlösungen selbst für die komplexesten Energieinfrastrukturprojekte zu bieten. CB&I befindet sich im Besitz eines Konsortiums von Finanzinvestoren unter der Leitung von Mason Capital Management LLC. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie

http://www.cbi.com

Über Shell plc

Shell ist eine globale Gruppe von Energie- und Petrochemieunternehmen mit Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich. Shell ist in über 70 Ländern tätig und bietet eine breite Palette von Energielösungen an, darunter Öl, Erdgas und erneuerbare Energiequellen. Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.shell.com

Über das Marshall Space Flight Center der NASA

Die NASA und ihre staatlichen und kommerziellen Partner lösen im Marshall Space Flight Center seit fast sechs Jahrzehnten die komplexesten technischen Probleme der Raumfahrt, die bis zu den bahnbrechenden Apollo-Mondmissionen in den 1960er und 70er Jahren zurückreichen. Das Fachwissen und die Fähigkeiten von NASA Marshall sind von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung, den Antrieb und den Betrieb der Triebwerke, Fahrzeuge und Raumfahrtsysteme, mit denen Amerika beispiellose Wissenschafts- und Erkundungsmissionen in unserem gesamten Sonnensystem durchführt und die nahezu jede Facette der laufenden Entdeckungsmission der Nation ermöglichen oder bereichern.

Über GenH2

GenH2 ist ein technologisch führender Anbieter von Flüssigwasserstoff-Infrastruktursystemen für fortschrittliche saubere Energie. Die Lösungen von GenH2 ermöglichen eine sichere Wasserstoffverflüssigung, verlustfreie Speicherung und Übertragung. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Massenproduktion von Anlagen, um den Aufbau von Infrastrukturen zu beschleunigen und Wasserstoff für den täglichen Gebrauch auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Zum Technologie-Team gehören ehemalige NASA-Forscher und -Entwickler mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Erforschung, Konstruktion und dem Bau von Wasserstofflösungen. Erfahren Sie mehr über GenH2 unter

http://www.genh2.com

Über die Universität von Houston

Die University of Houston (UH) ist eine öffentliche Forschungsuniversität, die von Carnegie als „Tier One“-Universität eingestuft und mit einem Phi Beta Kappa-Kapitel für herausragende Leistungen in der Ausbildung von Studenten ausgezeichnet wurde. Die UH steht im Dienste der weltweit wettbewerbsfähigen Region Houston und der Golfküste und bietet erstklassige Dozenten, praxisorientiertes Lernen und strategische Partnerschaften mit der Industrie. Die UH befindet sich in der viertgrößten Stadt der USA und in einer der ethnisch und kulturell vielfältigsten Regionen des Landes. Sie ist eine staatlich anerkannte Hispanic- und Asian-American-Serving Institution mit mehr als 47.000 Studenten.

Aussender: Philomaxcap AG

Adresse: Marienplatz 2, 80331 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Josh McMorrow

Tel.: +49 89 2155 2804

E-Mail: info@philomaxcap.de

Website: www.philomaxcap.de

ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie), DE000A254V53 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart

