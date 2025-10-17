Philomaxcap AG wird zu Path2 Hydrogen AG. Alle Beschlüsse der Hauptversammlung umgesetzt.

München (IRW-Press/17.10.2025) – München, 17. Oktober 2025; Entsprechend der neuen strategischen Ausrichtung auf Wasserstoffinfrastruktur firmiert die Philomaxcap AG nun offiziell als

Path2 Hydrogen AG (ISIN: DE000A1A6WB2, Tickersymbol: PTHH.DE). Die Namensänderung wurde auf der Hauptversammlung am 6. August 2025 mit überwältigender Mehrheit beschlossen und ist mit der gestrigen Eintragung ins Handelsregister rechtswirksam geworden. Weitere Informationen zur Path2 Hydrogen AG finden Sie auf der neuen Website unter www.path2hydrogen.com

Neben der Namensänderung beschloss die Hauptversammlung die Schaffung von neuem genehmigtem Kapital und bedingtem Kapital als Bausteine für die Realisierung des geplanten Wachstums, aktualisierte die Vergütungssysteme für Vorstand und Aufsichtsrat und schuf ein Aktienoptionsprogramm für die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften. Von einem Gesamtaktienkapital von 110.334.081 Euro bzw. Aktien nahmen Aktionäre, die 95.073.448 Aktien (86,17 %) vertreten, an der Hauptversammlung teil und stimmten ab.

Das Unternehmen freut sich, drei neue Mitglieder im Aufsichtsrat begrüßen zu dürfen: Belinda Oakland, Sarah Simkiss und Marc Provencher. Frau Oakland wurde in der anschließenden konstituierenden Sitzung zur Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Dr. Markus Wiendieck wurde als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats wiedergewählt.

Die Hauptversammlung genehmigte alle zur Beschlussfassung vorgelegten Tagesordnungspunkte mit 99,99 % der anwesenden Stimmen. Dies ist ein eindrucksvoller Beweis für die uneingeschränkte Unterstützung der Aktionäre für die neue strategische Ausrichtung des Unternehmens und die Neuausrichtung auf den Wasserstoffinfrastruktursektor.

Josh McMorrow, CEO der Path2 Hydrogen AG, erklärte: „Mit unserem neuen Namen Path2 Hydrogen AG setzen wir ein klares Zeichen: Wir positionieren uns als treibende Kraft beim Aufbau der globalen Wasserstoffinfrastrukturwirtschaft. Die neue Identität spiegelt sowohl unsere strategischen Ambitionen als auch unser Bekenntnis zur Innovation wider, von dem wir uns eine stärkere Anerkennung unseres Unternehmens und unserer Produkte bei Kunden und Investoren versprechen. Gleichzeitig verschaffen uns die genehmigten Eigenkapitalmaßnahmen die finanzielle Flexibilität, Chancen entschlossen zu nutzen und die Erreichung unserer Wachstumsziele zu beschleunigen.“

Über Path2 Hydrogen AG ( www.path2hydrogen.com)

Die Path2 Hydrogen AG (FRA:PTHH) ist eine Management-Holdinggesellschaft mit Schwerpunkt auf der Wasserstoffindustrie. Im Jahr 2025 führte eine Kapitalerhöhung zur Übernahme der GenH2 Corp., einem auf Flüssigwasserstofftechnologie und -ausrüstung spezialisierten Unternehmen.

Über GenH2 ( www.genh2.com)

GenH2 (

https://genh2hydrogen.com/) Corp. ist eine Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (FRA: PTHH), einem deutschen Unternehmen, das an der Frankfurter Börse notiert ist. GenH2 ist ein Technologieführer im Bereich flüssiger Wasserstoff-Infrastruktursysteme für saubere Energielösungen, einschließlich verlustfreier kontrollierter Speicherung und fortschrittlicher Wasserstoffverflüssigung. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung standardisierter Anlagen, um den Ausbau der Midstream-Infrastruktur für schwer zu dekarbonisierende Sektoren zu beschleunigen. Zum Technologieteam gehören ehemalige Wissenschaftler der NASA Hall of Fame mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und dem Bau von Wasserstofflösungen. Erfahren Sie mehr über GenH2 unter www.genh2.com (

http://www.genh2.com/)

Service

Kontakt für Investoren/Presse:

Maximilian Fischer, Tel.: +49 89 139 2889 0, E-Mail: max.fischer@path2hydrogen.com

(Ende)

Aussender: Philomaxcap AG

Adresse: Marienplatz 2, 80331 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Josh McMorrow

Tel.: +49 89 139288929

E-Mail: info@path2hydrogen.com

Website: www.path2hydrogen.com

ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart

