philoro bietet anhaltende Beständigkeit in Silber

Von Samoa nach Deutschland

Meeresschildkröten sind imposante Tiere und stehen unter Naturschutz. Sie symbolisieren die Werte:

Urvertrauen und Langlebigkeit! Genau dafür stehen auch Edelmetalle. Jedoch sind Meeresschildkröten vom Aussterben bedroht. Daher ist es wichtig, diese schwierige Situation schrittweise zu verbessern. Einen kleinen Schritt in die Richtung geht philoro EDELMETALLE mit seinem neue Samoa Silber-Münzbarren im Gewicht von einem Kilogramm. Der gegossene Barren hat einen Feingehalt von 999er-Silber. Das Design des Barrens vereint mit der Schildkröte die faszinierende Unterwasserwelt des Ausgabelands Samoa mit der Beständigkeit des in Europa modernster Goldscheideanstalt, dem philoro GOLDWERK, hergestellten Produkts.

„Mit dem Projekt Samoa Silber Münzbarren unterstützen wir die Meeresschildkrötenrettung des World Wildlife Funds. Dieser besondere Silber-Münzbarren wird in unserem GOLDWERK hergestellt. Es wird sehr nachhaltig und umweltfreundlich betrieben und schließt den Kreis unseres Umweltengagements“, fasst Tobias Kascha, Deutschland-Geschäftsführer von philoro EDELMETALLE, zusammen.

Während der Goldpreis erstmals in seiner Geschichte die 2.750-US-Dollar-Schallmauer übersprang, schleicht sich auch Silber langsam an ein Zehnjahreshoch ran. Für die weitere Entwicklung sind die meisten Rohstoffanalysten zuversichtlich. Der „kleine Bruder von Gold“ – steht diesem Edelmetall nicht nach. Am 3. Dezember 2024, notiert die Feinunze Silber um die 30,85 US-Dollar. Während Gold zuletzt von Allzeithoch zu Allzeithoch eilte, notiert der Silberpreis unter seinem Zehnjahreshoch vom Mai 2024 – damals kostete Silber über 32 US-Dollar.

Normal entwickeln sich Preise von Gold und Silber in ähnliche Richtungen. Seit Mai 2024 ist Silber auf dem leicht absteigenden Ast. Die Entwicklung sorgt bei Fachleuten für genaues Hinschauen – und für erwartete positive Preisentwicklungen. Ein anderer Faktor, der Analysten Hoffnung macht, ist mittelfristig die Prognose für eine wirtschaftliche Aufhellung. Mehr noch als Gold wird der Silberpries stark durch Nachfrage aus der Industrie beeinflusst. Sollte sie anziehen, würde das zu einer Silber-Nachfragesteigerung führen. Logische Konsequenz: Preisanstieg beim Silber! Daher ist aktuell ein guter Zeitpunkt, um längerfristig in Silber anzulegen – zum Beispiel mit diesem Münzbarren von philoro.

Das Ausgabeland des Münzbarrens ist der unabhängige Inselstaat Samoa in Polynesien. Das beständige Produkt eignet sich für alle Silberliebhaber. Sein Nominalwert liegt bei 100 Dollar. Neben den Vorteilen einen ausgefallenen und attraktiven Silber-Münzbarren zu erwerben, liegt der Grammpreis des Silbers dabei unter dem von einer Silbermünze im gleichen Gewicht von einem namhaften Hersteller. Die Erstausgabe erfolgt noch im Jahr 2024. Das Prägejahr auf dem Barren wechselt einmal pro Jahr, sonst ist das Design gleichbleibend.

Das Produkt kann ab sofort im Webshop unter https://philoro.de/ vorbestellt werden: https://philoro.de/samoa-silber-muenzbarren

philoro ist ein unabhängiger Edelmetallhändler & -produzent mit europaweiten Filialen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Hongkong, New York. Das Unternehmen stammt aus der österreichischen Hauptstadt Wien, ist familiengeführt und hat sieben Filialen in Deutschland. Ziel: Jedem Kunden den einfachen Zugang zu Edelmetallen geben – im Onlineshop oder den Filialen. Unsere Dienstleistungen: An- & Verkauf von Edelmetallen, deren Lagerung, persönliche Beratung, Edelmetall-Recycling und Produktion in der eigenen Goldscheideanstalt namens GOLDWERK.

