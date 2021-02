philoro EDELMETALLE: Run auf Silber!

Silberpreis legt in den letzten drei Tagen um 20 Prozent zu

(Wien/Leipzig, 01. Februar 2021) Einen regelrechten “Run auf Silber” verzeichnet die philoro Edelmetalle GmbH, einer der führenden privaten Edelmetallhändler im deutschsprachigen Raum. Über das vergangene Wochenende hinweg sei die Nachfrage nach Silber “durch die Decke gegangen”, berichtet Raphael Scherer, Deutschland-Geschäftsführer bei der philoro EDELMETALLE GmbH mit Sitz in Leipzig. “Seit Freitag läuft unser Online-Shop in Österreich, Deutschland und der Schweiz auf Höchstbetrieb. Am Sonntag gingen alle 30 Sekunden Bestellungen ein!”

Dank eines gut ausgebauten Netzwerks mit zuverlässigen Lieferanten bei allen Edelmetallen geht philoro davon aus, bei gleichbleibender Nachfrage auch über längere Zeit Silber liefern zu können. Mit Marktbeginn am heutigen Tag lag der Silberkurs um sieben Prozent über dem Vortag; in den letzten drei Tagen ist er um gut 20 Prozent gestiegen.

“Noch ist nicht klar absehbar, ob dies ein kurzfristiger Silber-Hype ist, oder ob Nachfrage und Kursentwicklung nachhaltig im Steigen sind. Wir rechnen jedenfalls mit weiteren Kursanstiegen bei Silber, auch über längere Zeiträume hinweg”, erklärt Raphael Scherer. “Zum Vergleich: Wir verzeichnen derzeit ein um 40 Prozent höheres Bestellvolumen in unserem Online-Shop als in den stärksten Zeiten im Jahr 2020, mitten im ersten Lockdown – mit sehr starken Anstiegen bei Silber, aber auch gleichbleibend starker Nachfrage bei Gold.”

Größere Barren mit Stückelungen von fünf Kilogramm bis 1.000 Unzen könnten schon rasch nur noch schwer lieferbar sein. Bei kleineren Einheiten, etwa Silberbarren bis 1.000 Gramm, sei die Versorgungslage nach wie vor sehr gut. “Wir haben schon in den schwierigen Tagen des ersten Lockdowns bewiesen, dass wir auch bei enormer Nachfrage immer liefern konnten. Dies wird sich auch jetzt nicht ändern,” so Raphael Scherer.

Einer der treibenden Faktoren für den in vergleichbarer Form noch nie dagewesenen Silber-Boom scheint der Aufruf der Reddit-Trader auf dem Silbermarkt zu sein. Aber auch unabhängig davon setzen Edelmetallexperten auf hervorragende Perspektiven für den Silbermarkt im Jahr 2021. Mit wachsendem Inflationsrisiko und gleichzeitig auch wieder wachsender Nachfrage nach Silber als Industriematerial – etwa in Elektronikbauteilen, Solarpaneelen oder beim 5G-Ausbau – stehen die Karten für eine nachhaltige Nachfrage nach Silber sehr gut.

Über philoro

philoro wurde im März 2011 als bankenunabhängiges Edelmetall-Handelshaus in Wien gegründet und gehört zu den führenden Anbietern bei qualitativ hochwertiger Edelmetallveranlagung in Europa. Das Familienunternehmen, an dem sich im Jahr 2019 der Industrielle Max Turnauer beteiligt hat, betreut mit langjähriger Erfahrung private ebenso wie institutionelle Kunden online und an zwölf Standorten im deutschsprachigen Raum sowie in einer Niederlassung in Hongkong. In Deutschland ist das Unternehmen an den Standorten Leipzig, Berlin, Bremen, Hamburg und Freiburg vertreten. Im Jahr 2020 hat die philoro Unternehmensgruppe einen Gesamtumsatz von mehr als 1,1 Mrd. Euro erwirtschaftet. Neben höchsten Service- und Sicherheitsstandards im Web-Shop und im Filialbetrieb steht philoro für höchste Qualitätsansprüche im Handel und Vertrieb, aber auch bei der Produktqualität seiner Goldbestände. Dazu gehören die zertifizierten Goldprodukte gemäß LBMA (London Bullion Market Association) sowie die Lagerung von Edelmetallen und die Produktion von personalisierten Produkten. Das hohe philoro Servicelevel, kombiniert mit einer attraktiven Preispolitik, ist ausschlaggebend für die anhaltend große Beliebtheit von Edelmetallen in allen Zielgruppen.

Das Qualitätsmanagement von philoro erhielt vom TÜV NORD die DIN EN ISO 9001:2015-Zertifizierung.

