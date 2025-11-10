Jörg Hawlitzeck mit neuem Spiegel-Bestseller

Jörg Hawlitzeck mit neuem Spiegel-Bestseller:

„30 Erkenntnisse, die dein Leben besser machen“ – Philosophie trifft unternehmerische Praxis

Köln, November 2025

Der Leadership-Experte, Philosoph und Coach Jörg Hawlitzeck präsentiert mit seinem SPIEGEL-Bestseller „30 Erkenntnisse, die dein Leben besser machen – Effizient. Einfach. Lebensnah.“ ein Buch, das die Kunst des Denkens mit der Kunst des Lebens verbindet. In 30 klar formulierten Einsichten zeigt er, wie Menschen inmitten von Beschleunigung, Informationsflut und Dauerstress zu mehr Klarheit, Selbstführung und Sinn finden können.

Philosophische Tradition – Weisheit als Handlungsgrundlage

Hawlitzeck steht mit seinem Werk in der Tradition einer praktischen Philosophie, wie sie schon Seneca, Epiktet und Montaigne gepflegt haben: Erkenntnis soll nicht Selbstzweck sein, sondern zur Lebenskunst befähigen. Seine Denkansätze schöpfen aus stoischer Gelassenheit, moderner Psychologie und systemischem Denken – und werden zugleich in eine Sprache übersetzt, die sofort anwendbar ist.

„Philosophie ist kein Luxus für Akademiker, sondern ein Werkzeug, um das Leben zu verstehen und zu gestalten“,sagt Jörg Hawlitzeck.

Beispiel aus der Coaching-Praxis

Ein zentrales Kapitel widmet sich der Erkenntnis „Nur wer sich selbst führen kann, kann auch andere führen.“ Hawlitzeck illustriert das anhand eines Coaching-Falls: Ein Geschäftsführer sah sich übermannt von Wut und Missmut, wenn Dinge passierten, mit ihm nicht passten. Er neigte dann dazu, seine Mitarbeiter unfair zu behandeln oder verbal zu attackieren. Statt nach neuen Managementstrategien zu suchen, begann die gemeinsame Arbeit mit einer einfachen Frage: „Was kannst du aktiv beeinflussen?“ Durch diesen Perspektivwechsel erkannte die Führungskraft, dass sie nicht immer die Umstände ändern konnte, wohl aber ihre Haltung und damit ihre Reaktion auf das, was passierte. Diese Einsicht führte zu mehr Gelassenheit, klareren Entscheidungen und einem gesünderen Umgang mit den Mitarbeitern – eine der 30 Erkenntnisse in gelebter Form.

Zeitdiagnostische Relevanz – Orientierung in der Ära der Überforderung

Hawlitzecks Buch ist auch eine diagnostische Antwort auf unsere Gegenwart. In einer Gesellschaft, die von Beschleunigung, digitaler Ablenkung und wachsendem Leistungsdruck geprägt ist, bietet er einen Gegenentwurf zur permanenten Selbstoptimierung.Seine 30 Erkenntnisse sind keine Checkliste für „besseres Funktionieren“, sondern Wegweiser zu einem bewussteren, menschlicheren Leben. Das macht das Buch besonders relevant für eine Zeit, in der viele Menschen Halt, Tiefe und innere Ruhe suchen.

Über das Buch

* Titel: 30 Erkenntnisse, die dein Leben besser machen – Effizient. Einfach. Lebensnah.

* Autor: Jörg Hawlitzeck

* Verlag: Herder Verlag GmbH, Freiburg

* Erscheinungstermin: 13. Oktober 2025

* ISBN: 978-3-451-60168-2

* Umfang: 272 Seiten, Softcover, E-Book und Audio-Book,

* Zielgruppe: Menschen in Verantwortung, Führungskräfte, Coaches und alle, die sich persönlich weiterentwickeln möchten

Besondere Merkmale

* 30 kompakte Impulse mit philosophischer Tiefe und konkretem Praxisbezug

* Verbindet Erkenntnisse aus Philosophie, Psychologie und Coaching

* Verständlich, motivierend und unmittelbar umsetzbar

* Ein Begleiter für Menschen, die denken, fühlen und handeln wollen

Über den Autor

Jörg Hawlitzeck ist Business-Philosoph, Executive Mentor und Managing Partner bei Business-Culture.Er begleitet seit über 20 Jahren Führungskräfte und Teams in Veränderungsprozessen. Sein Leitsatz lautet:

„Die einzige Revolution, die wirklich etwas bringt, ist die, die in dir selbst stattfindet.“

Er verbindet philosophische Reflexion mit praktischer Lebensweisheit – und macht so Philosophie wieder alltagstauglich.

Ein Buch für Menschen, die das Denken wieder fühlen – und das Fühlen verstehen wollen.

