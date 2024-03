Phishnoo: die definitive Marke für perfekte Cyber-Hygiene

Stärken Sie Ihre menschliche Firewall mit Phishnoo, Die neue Awareness-Trainingsplattform zur Erhöhung der Cyber-Resilienz Ihres Unternehmens.

Die Marke Phishnoo kündigte heute ihren offiziellen Start an und bringt einen revolutionären Ansatz in den Kampf gegen die wachsende Bedrohung durch Social-Engineering-Angriffe. Die KI-gesteuerte Lösung von Phishnoo befähigt Unternehmen, ihre Mitarbeiter in ihre stärkste Verteidigungslinie gegen Cyberkriminalität zu verwandeln.

Während sich die Cyberkriminalität rasant weiterentwickelt, bleiben traditionelle Cybersicherheitsschulungen oft hinter den neuesten Taktiken zurück. Phishnoo schließt diese Lücke mit einer innovativen Plattform, die künstliche Intelligenz und Erkenntnisse aus der Verhaltenswissenschaft nutzt. Anstatt langweiliger Videos und veralteter Ratschläge bietet Phishnoo realitätsnahe Simulationen, Gamification-Elemente und umsetzbare Analysen, um Mitarbeitern die notwendige Cyber Hygiene beizubringen.

„Effektive Cyber-Hygiene beginnt mit dem Menschen – Phishnoo macht Mitarbeiter zu Cyberhelden“ sagt Leo Statens , CEO von Phishnoo. „Social-Engineering-Angriffe sind eine der Hauptursachen für Datenschutzverletzungen und kosten Unternehmen jährlich Milliarden – wir müssen den Spieß umdrehen, indem wir die Mitarbeiter zu aktiven Teilnehmern an der Verteidigung machen.“

Die adaptive Plattform von Phishnoo erstellt individuelle Cybersicherheitsprofile für jeden Mitarbeiter auf Basis von Phishing-Simulationstrainings. Das Ergebnis ist ein personalisiertes Schulungserlebnis mit kontinuierlicher Weiterentwicklung. Im Mittelpunkt steht der proprietäre P-Shield Cyber Hygiene Index™, ein dynamisches Maß für Cyber-Resilienz auf individueller und organisatorischer Ebene.

Phishnoo wurde für Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen entwickelt, die ihre Cybersicherheitslage proaktiv verbessern wollen. Die cloudbasierte Plattform ist weltweit verfügbar und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche für Administratoren und Mitarbeiter.

Phishnoo bietet hocheffektives Cybersicherheitstraining, angepasst an individuelle Risiken, um Social-Engineering-Angriffe abzuwehren.

Kontakt

Phishnoo

Leo Statens

K.P. van der Mandelelaan 41

3062 MB Rotterdam

+31 (0) 10 888 99 99



https://www.phishnoo.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.