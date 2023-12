Phoenix Group geht in Abu Dhabi an die Börse

Abu Dhabi, VAE – In einem bedeutenden Ereignis, das eine neue Ära im regionalen Technologie- und Finanzsektor einläutet, gibt Phoenix Group PLC mit Stolz ihre erfolgreiche Notierung an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) bekannt. Dieser Meilenstein-IPO, der erste seiner Art im Nahen Osten für ein privates Krypto-Mining- und Blockchain-Unternehmen, steht für einen großen Schritt auf der ehrgeizigen Reise der VAE in Richtung einer digital orientierten Wirtschaft.

Ein historischer Meilenstein in Technologie und Finanzen

Der Börsengang der Phoenix Group PLC an der ADX stellt einen bedeutenden Innovationssprung und Wachstumsschub für den Tech- und Blockchain-Sektor dar. Der IPO markiert eine wichtige Errungenschaft in der Geschichte der Technologie- und Finanzbranche im Nahen Osten und symbolisiert die steigende globale Relevanz der Region auf diesen Gebieten.

Dankbarkeit und Wertschätzung

Wir möchten der visionären Führung von Abu Dhabi und der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) unsere tiefe Dankbarkeit für ihre unerschütterliche Unterstützung und Weitsicht aussprechen, die für das Erreichen dieses historischen Erfolgs von zentraler Bedeutung waren. Unser aufrichtiger Dank gilt auch unseren Aktionären, Stakeholdern, Vorstandsmitgliedern und der engagierten Phoenix-Familie für ihr unermüdliches Vertrauen und Engagement. Wir möchten auch unsere aufrichtige Wertschätzung für International Securities LLC zum Ausdruck bringen für ihre unverzichtbare Rolle als unser primärer Berater und Haupt-Platzierungsagent, der uns auf diesem entscheidenden Weg begleitet hat.

Bijan Alizadehfard, Mitbegründer und CEO der Phoenix Group PLC, erklärte: „Der heutige Börsengang ist ein Zeugnis für die Kraft von Vision, Zusammenarbeit und Innovation. Wir sind allen, die zu diesem historischen Ereignis beigetragen haben, unglaublich dankbar. Während wir dieses neue Kapitel aufschlagen, verstärkt sich unser Fokus auf den Ausbau unserer Reichweite und Wirkung weltweit, getrieben von unseren Kernpfeilern Bitcoin Mining, erneuerbare Energien, fortschrittliche Fertigung und strategische Übernahmen. Wir freuen uns darauf, unter Nutzung des dynamischen Tech- und Finanzsektors der VAE als Grundlage, weiter voranzugehen.“

Munaf Ali, Mitbegründer und Geschäftsführer der Phoenix Group PLC, fügte hinzu: „Wir sind stolz, diesen Meilenstein erreicht zu haben, der unser Engagement für Exzellenz und Wachstum widerspiegelt. Unsere bisherige Reise war bemerkenswert, aber dies ist erst der Anfang. Wir freuen uns darauf, unsere Reise der Innovation fortzusetzen und unsere Position als führende Kraft in der globalen Technologielandschaft zu festigen.“

Ausblick

– Die Phoenix Group PLC sieht eine Zukunft mit anhaltendem Wachstum und Innovation voraus, verbunden mit dem Engagement, Technologie und Nachhaltigkeit voranzubringen.

– Das Unternehmen ist bereit, neue Horizonte in der digitalen Welt zu erkunden und seinen Beitrag zu einer dezentralen und technologiegetriebenen Weltwirtschaft zu verstärken.

Über Phoenix Group:

Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 ist die Phoenix Group PLC rasch zu einem globalen Marktführer für Kryptowährungs-Mining, technologische Innovation und Blockchain-Technologie geworden. Mit einer starken Orientierung auf Nachhaltigkeit und technologischen Fortschritt ist das Unternehmen bereit, eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des digitalen Finanzsektors zu spielen.

Kontakt

Phoenix Group PLC

Alex Arron

P.O Box 62521

62521 Dubai

971-3514581



https://phoenixgroupuae.com/press/