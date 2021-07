Physiotherapie Geräte sorgsam auswählen

In der Physiotherapie bestimmt die richtige Auswahl an Geräten das Leistungsspektrum mit

Ein Angebotsspektrum aufzubauen, das denkbar viele Menschen anspricht, ist für Physiotherapie Praxen oft entscheidend. Der Auswahl der richtigen Geräte kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, wie SVG Experte Hannes Kümmerle aus Erfahrung weiß.

Physiotherapie lebt von Vielfalt – Geräteauswahl spiegelt den Facettenreichtum der Praxis

“Unsere Kunden sind ganz unterschiedlich aufgestellt”, berichtet Hannes Kümmerle. “Das Spektrum reicht von der kleinen Nachbarschaftspraxis bis zu großen Reha Einrichtungen, die eine Vielzahl von Leistungen kombinieren. Da ist es klar, dass die Ausstattung zur Praxis und zu den Patienten passen muss.” Auch wenn eine Praxis nicht genügend Raum bietet, um zum Beispiel mehrere Geräte zur Medizinischen Training Therapie aufzustellen, lässt sich durch platzsparende Therapiegeräte therapeutische Vielfalt sichern. “Zum Beispiel im Bereich der Elektrotherapie, Kryo-, Wärmetherapie oder Ultraschallbehandlung gibt es sehr vielseitige Geräte, die sich bei einem breiten Spektrum von Erkrankungen einsetzen lassen.”

Da Heilmittel im Bereich der Physiotherapie sehr oft kombiniert verordnet werden, ist es entscheidend, dafür richtig ausgestattet zu sein. Die Leistungen, die auf einer Verordnung stehen, müssen ja auch in einer Praxis abgegeben und abgerechnet werden. Multifunktions-Elektrotherapiegeräte wie die BTL Geräteserie von SVG bieten zum Beispiel ein riesiges Spektrum von Behandlungsoptionen – sogar kombiniert als Elektro- und Ultraschallgerät in einem oder als Softlaser Variante. “Dafür ist ganz sicher auch in der kleinsten Praxis Platz”, ist Kümmerle überzeugt “Damit bieten Sie Ihren Patienten nicht nur mehr Leistungen, sondern schärfen auch Ihr therapeutisches Profil gegenüber den verordnenden Ärzten.”

Physiotherapie Geräte maßgeschneidert für den Bedarf kaufen

Ob Elektro-, Kryo-, Wärme-, Ultraschall-, Laser- oder Trainingstherapie: Bei SVG finden Physiotherapeuten eine Vielzahl an Geräten, die helfen, das Leistungsspektrum gezielt zu erweitern oder die Praxis für individuelle Schwerpunkte optimal auszustatten. “Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Geräte für Ihre Praxis in Frage kommen, rufen Sie uns einfach an – wir beraten Sie jederzeit gern. So finden Sie die Lösungen, die am besten zu Ihrer Physiotherapie Praxis und Ihren Patienten passen”, ist Hannes Kümmerle überzeugt.

Die Experten vom Physiotherapie Komplettausstatter SVG beraten und geben Patientensicherheit. Das Angebot umfasst klassisches Verbrauchsmaterial über Trainingsgeräte bis hin zu Therapieliegen und insbesondere Massageliegen und Wellnessliegen.

