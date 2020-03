Ping Identity: Neue Lösungen beschleunigen digitale Transformation in Unternehmen

Noch bessere Mitarbeiter- und Kunden-Authentifizierung, mehr Anwender-Komfort sowie Zero-Tust- und Passwordless-Authentication-Lösungen

Ping Identity bietet zwei neue Lösungspakete an, die zentralisierte Authentifizierungs-Dienste unternehmensübergreifend gewährleisten. Die neuen Lösungen umfassen Single Sign-On (SSO), Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), Benutzerverzeichnisse und ergänzende Ping Professional-Services, die eine komfortable und sichere digitale Erfahrungen für Kunden und Mitarbeiter von Organisationen aller Art und Größe ermöglichen.

Die neuen Angebote, Customer360 und Workforce360, decken eine große Bandbreite der Unternehmensanforderungen in Sachen identitätsbasierter Sicherheit ab und sind unter anderem ausgelegt auf hybride IT-Integrationen, erweiterte Konfiguration sowie flexible Cloud-Optionen.

Customer360-Lösung: MFA und Profilverwaltung in Eigenregie

Die neue Lösung von Ping für die Absicherung von Kundenidentitäten, Customer360, sorgt für nahtlose Kundenerlebnisse bei digitalen Geschäftsprozessen – etwa während der Registrierung, der Anmeldung, bei Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und Selfservice-Profilverwaltung. Hintergrund ist eine komfortable Anwender-Experience, die von Anfang an Kundengewinnung und -bindung unterstützen kann. Als moderne Lösung für das Kundenidentitäts-Management wird das aktuelle Ping-Angebot neue digitale Geschäftsmodelle unterstützen, Konversionsraten verbessern, sowie Kundentreue und -vertrauen in digitalen Business-Umgebungen noch weiter fördern.

Ping Identity’s Customer360 enthält unter anderem MFA-Funktionen, die auf verschiedene Sicherheitsanforderungen und Kundenpräferenzen zugeschnitten werden können. Diese Funktionen reichen von weit verbreiteten SMS- oder E-Mail-Optionen für MFA bis hin zur Möglichkeit, Kundenidentitäten und Transaktions-Genehmigungen mit Fingerabdrücken oder Gesichtsscans von einer mobilen Anwendung aus zu überprüfen.

Workforce360 authentifiziert unabhängig vom Arbeitsort

Die neue Lösung Workforce360, die vor allem die Mitarbeiter-Identitäten in Organisationen absichert, bietet den Mitarbeitern sichere und konsistente Authentifizierungs-Möglichkeiten – unabhängig davon, wo sie ihre Arbeiten ausführen. Integriert ist eine zentralisierte Authentifizierungs-Lösung, unter anderem mit MFA und Verzeichnis-Optionen. So schafft die Lösung eine moderne Identitätsgrundlage, um auch große Unternehmen produktiver, sicherer und flexibler zu machen.

Mit Workforce360 bietet Ping Identity eine Identitätslösung, die sich schnell, skalierbar und sicher über verschiedene hybride IT-Umgebungen hinweg ausdehnen lässt. Sie gewährleistet schnelle, sofort einsatzbereite Integrationen und kann sich problemlos auf SaaS, Legacy-Anwendungen oder Cloud-Anwendungen einstellen. So entsteht eine nahtlose Identifikation, die für noch mehr Sicherheit und Produktivität der Mitarbeiter sorgt.

Vorteile, die sowohl Customer360 als auch Workforce360 gemeinsam haben, sind:

– Möglicher Einsatz in nahezu jeder Cloud-Umgebung

– Authentifizierung von Benutzern für praktisch jede Anwendung, jedes Verzeichnis und jede Situation

– Lösungen als Paket mit ergänzenden Ping Professional-Services zur Beschleunigung der Time-to-Value

– Vereinfachte Preisgestaltung ohne Zusatzkosten für inkludierte Funktionen

“Da sie in jeder Cloud eingesetzt werden können – ob öffentlich, privat oder in einer hybriden Umgebung -, werden unsere neuen Lösungen Unternehmen auf der ganzen Welt dabei helfen, einige ihrer komplexesten Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Benutzer-produktivität effizient zu bewältigen. Sie werden Prozesse vereinfachen, während sie gleichzeitig einzelne Geschäftsbereiche unterstützen und IT-Teams von Unternehmen bei ihrer anspruchsvollen Tätigkeit entlasten”, so Loren Russon, VP Product Management von Ping Identity. “Die Lösungen sind schnell zu implementieren und liefern einen wichtigen Beitrag, um die digitale Transformation in Organisationen zu beschleunigen.”

Ping Identity ist die intelligente Identitätslösung für Unternehmen. Wir ermöglichen es Organisationen, Zero-Trust- und identitätsdefinierte Sicherheit und eine verstärkt personalisierte sowie rationalisierte Benutzererfahrung zu erreichen. Die Plattform Ping Intelligent Identity™ bietet Kunden, Mitarbeitern und Partnern Zugang zu Cloud-, Mobil-, SaaS- und On-Premise-Anwendungen im gesamten hybriden Unternehmen. Mehr als die Hälfte der Fortune 100 wählen uns aufgrund unserer Identitätskompetenz, der offenen Standards und der Partnerschaften mit Unternehmen wie Microsoft und Amazon. Wir bieten flexible Identitätslösungen, die digitale Geschäftsinitiativen beschleunigen, Kunden begeistern und Unternehmen durch Multi-Faktor-Authentifizierung, Single Sign-On, Zugriffsmanagement, intelligente API-Sicherheit sowie Verzeichnis- und Datenverwaltungsfunktionen sichern. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.pingidentity.de

