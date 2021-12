Pizzeria Europa Haidhausen – Italienische Spezialitäten

Pizza, Pasta, Salate, Weine und mehr

Die Pizzeria Europa Haidhausen feiert seit September 2021 ihre Neueröffnung in München Haidhausen nähe Ostbahnhof. Hier können Sie sich auf original italienische Gerichte (Pizza, Pasta) in Premium Qualität freuen. Selbstverständlich werden Ihnen eine angenehme Atmosphäre und einen aufmerksamen Service geboten. Das italienische Lebensgefühl als kulinarisches Erlebnis. Pizzeria Europa Haidhausen steht für echte süditalienische Küche – modern und rustikal. Hier treffen sich Nachbarn, Freunde, Familie oder Kollegen, um unsere legendäre Pizza (Holzofenpizza) wie in Italien mit original italienischen Zutaten zu genießen. Sie können die italienische Küche auch zu Hause genießen, indem Sie den Lieferservice nutzen.

Genießen Sie italienische Spezialitäten in der Pizzeria Europa Haidhausen in München. Ob Vorspeisen wie Caprese-Salat (und Büffelmozzarella-Käse), Vitello Tonnato zum Premium-Kalbs-Capaccio, heiße Suppe für die kalte Jahreszeit oder klassischer italienischer Salat. In Wohlfühl-Atmosphäre können Sie Hauptgerichte für jeden Geschmack ideal zubereiten. Ob frische Pasta oder knusprige oder saftige Holzofenpizza in allen Geschmacksrichtungen. Anschließend können Sie das Essen mit Desserts, wie z. B. hausgemachtem Tiramisu oder verwässertem Kaffee oder Tee entspannen.

Italienische Vorspeisen:

Genießen Sie italienische Vorspeisen – von klassischen Gerichten wie Salaten bis hin zu raffinierten Rezepten werden viele Köstlichkeiten geboten, die man vor dem Hauptgang genießen kann. Die Vorspeisen der Pizzeria München Haidhausen, ob warm oder kalt, zeichnen sich durch eine große Vielfalt aus. Für jede Stimmung und jeden Geschmack ist etwas dabei, der ideale Einstieg in alle Arten des italienischen Genusses.

Pizza – knusprig und saftig in München Haidhausen (Ostbahnhof):

Pizzateig wird in holzbefeuerten Pizzerien immer frisch zubereitet. Das schmeckt man jeden Tag. In der Holzofenpizzeria können Sie den weichen Geschmack von Eigelb und hochwertigem Teig genießen. Die Pizzeria bietet eine große Auswahl an verschiedenen Pizzen und jeder Kunde wird sich freuen. Hier werden nur Inhalte bereitgestellt, bei denen sich die Pizzeria sicher ist. Deshalb werden die Produkte und Partner sorgfältig aus.

Frische Pizza und Pasta München Haidhausen:

Hausgemachte frische Pasta ist einfach ein Traum und eine unvergleichliche Delikatesse! Alle Nudelsorten werden frisch im Haus selbst hergestellt – ob kurz, lang, einfach oder spiralförmig – kein Wunsch bleibt übrig. Darunter Pasta mit frisch gehacktem Gemüse und cremiger Käse-Sahne-Sauce oder Tomatensauce.

Guter Wein – Pizzeria Europa Haidhausen:

Zu jedem guten Essen gehört ein guter Wein. Als Rotwein zum Beispiel bezeichnet man einen Wein, der aus Trauben (rote, blaue) oder aus Traubenhäuten vergoren wurde. Dazu werden die Trauben nach der Weinlese von den Stielen getrennt und leicht gequetscht. Die Traubenschalen werden schließlich zusammen mit dem Saft vergoren. Oft mit der Zugabe von Hefe. Beim Vergären wandeln die Hefen Zucker in Alkohol und CO2 um. Es entsteht ein Wein, der über die Jahre zu einem unverzichtbaren Genussmittel zu jeder edlen italienischen Speise gehört.

Holzofenpizzeria in München mit originellen Pizza- und Pastaspezialitäten. Sie müssen dieses Land nicht verlassen, um sich von der besten mediterranen Küche der italienischen Küche anziehen zu lassen. Die Holzpizza Europa lädt Sie ein, frisch im Holzofen gebackene Pizzen nach Originalrezept zu genießen. Natürlich gibt es unsere knusprigen und saftigen Holzofenpizzas in vielen Geschmacksrichtungen, passend für jeden Geschmack. Natürlich gibt es auch Pasta, Fischgerichte und vegetarische Spezialitäten. Wie immer: frisch zubereitet mit saisonalen Zutaten.

Es besteht auch die Möglichkeit das Restaurant in München zu mieten. Sie können die Location mieten für Ihre Hochzeitsfeier, Geburtstage, Firmenfeier oder ähnliches. Die stilvollen Räumlichkeiten bieten Ihnen Platz für 90 Personen.

Auf der stets aktuellen Speisekarte finden Sie alle Speisen und Getränke, sowie das Mittagsmenü und die Wochenkarte.

Tag für Tag ist es uns ein Anliegen, traditionelle italienische Werte aufrechtzuerhalten. Somit werden bei der Pizzeria Europa Holzofenpizzeria in München Authentizität und Individualität großgeschrieben. Sowohl beim Angebot der Speisen, Getränke, beim Ambiente, als auch im Umgang mit unseren Gästen. Ihre mediterrane Küche, Holzofenpizza, Pasta, Fisch- und Fleischgerichte. Reichhaltig, bunt und gesund – das Menü der mediterranen Küche bei Pizzeria Europa München Haidhausen, die Holzofenpizzeria München.

