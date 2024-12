Planetagile setzt auf Nachhaltigkeit und Waldgesundheit

Partnerschaft mit Viva-La-Wald GmbH begründet

Planetagile, agile Unternehmensberatung aus Fredersdorf, Brandenburg, kooperiert mit der Viva la Wald GmbH aus Potsdam, um einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Erhaltung der Waldgesundheit zu leisten. Die Initiative mobilisiert sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen, aktiv gegen den Klimawandel vorzugehen.

Partnerschaft für den Umweltschutz

Planetagile schließt sich mit der Viva la Wald GmbH zusammen, um auf die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Waldschutz aufmerksam zu machen. Marc Schmetkamp, Geschäftsführer von Planetagile, betont, dass jeder Beitrag zählt, damit der Kampf gegen den Klimawandel umfassend und wirksam ist. Sichtbare Auswirkungen, wie das Waldsterben und die verheerenden Waldbrände in Deutschland, verstärken die Dringlichkeit ihres Handelns. Schmetkamp glaubt, dass agiles Arbeiten viele Möglichkeiten bietet, diese Ziele zu unterstützen, dennoch sei es notwendig, lokal und konstant aktiv zu sein.

Ein sichtbares Engagement für mehr Waldgesundheit

Schmetkamp legt Wert darauf, dass sein Engagement sichtbare Auswirkungen hat. Deshalb setzt er auf Partnerschaften mit regionalen Unternehmen. Viva la Wald hat ihn mit ihrer transparenten Arbeitsweise überzeugt. Die Zusammenarbeit ist nicht bloß eine einmalige Aktion; Planetagile wird jedes Jahr signifikant zur Wiederaufforstung regionaler Wälder beitragen, indem 10% der Kursgebühren aus dem Weiterbildungsprogramm in 2025 an Viva la Wald gespendet werden.

Gemeinsam gegen den Klimawandel

Planetagile lädt auch Kund:innen ein, an der Initiative teilzunehmen. Weiterbildungsteilnehmende leisten automatisch ihren Beitrag, und Unternehmer:innen, die neue Wege der Agilität erkunden, werden einbezogen. Dies geschieht in Form von Teambuilding-Events oder Transformationsprojekten, die sich sowohl auf Nachhaltigkeit als auch auf die Agilität in Unternehmen konzentrieren. Schmetkamp hofft, dass dadurch mehr Interesse für nachhaltige Projekte geweckt wird.

Vision einer agileren Zukunft

Mit dem Motto ‚For an agile Planet‘ kombiniert Planetagile nachhaltige Ansätze mit den Vorteilen von Agilität. Die Zielsetzung von Schmetkamp, ein Experte für agile Transformationen, umfasst die Schaffung individueller, maßgeschneiderter Lösungen für den deutschen Mittelstand. Mit dieser Vision wird die Wirtschaft wettbewerbsfähig und zukunftssicher gemacht. Planetagile hat sich auf agile Transformationen spezialisiert, die langfristig wirken. Mit Sitz in der Metropolregion Berlin-Brandenburg verfolgt das Unternehmen das Ziel, passgenaue Konzepte für Organisationen zu entwickeln, um sowohl Nachhaltigkeit als auch wirtschaftliche Anschlussfähigkeit zu fördern. Der Fokus liegt auf nachhaltigen, individuellen Lösungen und der Stärkung der Agilität von Unternehmen.

Planetagile ist agile Unternehmensberatung und Organisationsentwicklung. Unser Fokus liegt in der nachhaltigen Entwicklung zukunftsfähiger Unternehmensstrukturen und der Stärkung relevanter Rolleninhaber:innen. Wir entwickeln Kompetenzen, schaffen Synergien und legen Wert aus langfristige organische Transformationen, die wirken. Planetagile – For an agile Planet

Kontakt

planetagile

Marc Schmetkamp

Schillerstr. 53a

15370 Fredersdorf-Vogelsdorf

015205454560



http://planetagile.de

