Planetenklangschale Om – Balance, Entspannung und Erdung mit 20% Rabatt

Vom 4.5. bis 31.5. gibt es bei Abaton Vibra alle Planetenschalen mit der Schwingung Om 20% Rabatt. Das Om gilt als Urklang und Urschwingung und ist zugleich der Klang der Erde.

Gerade in der aktuellen Situation können Planetenklangschalen mit der Schwingung Om sehr wohltuend, entlastend und sogar heilsam sein. Die Coronavirus-Pandemie ist weiterhin aktuell und bringt unsere Welt, wie wir sie bis dahin kannten, gehörig durcheinander. Der Alltag scheint aus den Fugen geraten, Bekanntes und Vertrautes greift nicht mehr. Dazu noch das Bombardiert-werden mit Nachrichten, den neuesten Zahlen und dann noch die ständigen Ermahnungen, die Vorgaben und Bestimmungen einzuhalten, was Mindestabstände, Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen oder sogar -verbote betrifft.

Das alles kann Angst machen, sorgenvolle Gedanken im Innern entstehen lassen und letztlich Stress auslösen. Und im Stress-Zustand sind wir aus unserem Gleichgewicht und unserer inneren Mitte geraten. Stress ist der Überlebens-Modus schlechthin, ein uraltes Programm, um Lebensgefahr durch Angreifen, Flüchten oder Verstecken zu entrinnen.

Im Stress verschließt sich das Herz, denn das Energiefeld, das uns umgibt und in spirituellen Kreisen auch Aura, Kosha oder energiehülle heißt, schrumpft. Das Überlebensprogramm Stress verbraucht unglaublich viel Energie. Das Energiefeld, dass sonst kraft- und lichtvoll in die Welt strahlt und uns verbunden und eins fühlen lässt, wird geschwächt.

Weil wir unsere Kräfte für all die Sorgen, die wir uns machen, verbrauchen. Die Angst schärft zwar die Sinne und wir können besser denn je auf der Hut sein und auch schneller reagieren, aber wir verlieren uns auch.

Planetenschalen mit dem Jahreston Om können helfen, denn sie schwingen in reiner Harmonie und purer positiver Energie. Das Om ist die Schwingung des Vertrauens und der Verbindung. Die Schwingung von Mutter Erde oder genauer gesagt die Schwingung des Erdenjahrs. Om ist der Urklang, aus dem unsere Welt entstanden ist, die Ur-Energie und zugleich die absolute Balance und Harmonie.

Om-Planetenschalen haben die Kraft, uns aus dem Stress-Zustand wieder harmonisch einzustimmen, uns einzuschwingen zurück ins Gleichgewicht. Denn Stress – und nichts anderes sind Angst und alle Sorgen – ist Disharmonie. Mit der Schwingung des Om entsteht wieder Balance. Körper, Geist und Seele finden in Einheit, Herz und Gehirn in Kohärenz und der Fight-flight-freeze-Modus, wie Stress auch genannt wird, löst sich auf. Das Om schenkt Erdung und Entspannung bis tief nach Innen.

Getragen und eingehüllt in die Schwingung des Om, entspannen sich Körper, Geist und Herz. Wir gehen in Resonanz und es entsteht wieder Weite und Raum. Ein kraftvolles Energiefeld, das unser Selbstvertrauen stärkt, weil es in Licht hüllt, schützt und zugleich verbindet. Om ist pure positive Energie, rein und voller Hoffnung.

Abaton Vibra bedeutet “Schwingungen des Allerheiligsten”. Die schwäbische Firma gibt es bereits seit 1993. Begonnen hat der Firmengründer Frank Plate mit dem Handel von Tibetischen Klangschalen und Planetenklangschalen, was bis heute die Spezialität des Esoterik-Großhandels ist. Gleichzeitig begann er, die Klangmassage mit Planetenschalen zu entwickeln. Sein Wissen darüber gibt er seit 1997 in Seminaren weiter. Christina Plate ist ausgebildete Yogalehrerin (BYV) und Meditationskursleiterin. Seit 2009 unterrichtet sie bei Abaton Vibra u.a. den Einsatz von Planetenklangschalen im Yoga.

