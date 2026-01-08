Planethic Group sichert sich Mindestabnahme für US-Produktion durch seinen strategischen Partner Jindilli Beverages

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Ludwigsfelde (IRW-Press/08.01.2026) –
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)
Ludwigsfelde, den 8. Januar 2026 – Der Vorstand der
Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) („Gesellschaft“ oder „Planethic“) (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) hat den Rahmenvertrag mit Jindilli Beverages Inc. („Jindilli“) vom 14. Mai 2025 im Hinblick auf verbindliche Mindestbestellmengen erweitert.
Jindilli verpflichtet sich, im ersten vollen Betriebsjahr der US-Produktionsanlage von Mililk ein Mindestvolumen von insgesamt 10 Millionen Litern und im Folgejahr 50 Millionen Liter abzunehmen. Die Belieferung soll stufenweise mit Hafer-, Mandel- und – nach Abschluss der Entwicklungsarbeiten – Sojamilch erfolgen. Nach Erreichen der anfänglichen Volumenziele sollen neue Abnahmemengen sowie ein langfristiger Liefervertrag verhandelt werden.
Die vereinbarten Mindestbestellmengen sind eine wesentliche Voraussetzung für den Aufbau einer Mililk-Produktionsstätte in den USA. Der erste US-Produktionsstandort im Mittleren Westen soll innerhalb von drei bis vier Monaten ausgestattet und in Betrieb genommen werden.
Die Vereinbarung stärkt die strategische Position der Planethic Group AG im US-Markt und schafft die Grundlage für nachhaltiges, skalierbares Wachstum.
Kontakt Unternehmen:
Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG)
An den Kiefern 7
14974 Ludwigsfelde
Telefon: +49 (0)30 2936378 0
E-Mail: IR@planethic.de
Kontakt Investor Relations:Karsten Busche (IR-Berater)
Telefon: +49 (0) 30 2936378 0
E-Mail: IR@planethic.de
(Ende)
Aussender: Planethic Group AG
Adresse: An den Kiefern 7, 14974 Ludwigsfelde
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Karsten Busche
Tel.: +49 30 2936378-0
E-Mail: ir@planethic.de
Website: www.planethic.de
ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe), DE000A3E5ED2 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Tradegate; Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin
