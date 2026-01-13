Planon als SAP Solution Extension für Real Estate und Facility Management qualifiziert

Planon erweitert SAP-Partnerschaft durch Bereitstellung eines intelligenten Real Estate und Facility Managements als SAP Solution Extension

Nijmegen, Niederlande, 13. Januar 2026 – Planon gab heute bekannt, dass SAP Real Estate and Facilities Management by Planon ab sofort als SAP Solution Extension verfügbar ist. Nach zwei erfolgreichen Jahren als SAP Endorsed App hat SAP die Partnerschaft ausgebaut und Planon als Anbieter einer Solution Extension für Real Estate und Facility Management ausgewählt. Die Lösung von Planon hat ein anspruchsvolles Qualifizierungsverfahren durchlaufen, das ausschließlich für SAP Solution Extensions vorgesehen ist, und wird durch verfügbare SAP Support Services unterstützt.

Die Lösung verbindet Prozesse aus Immobilien-, Facility- und Arbeitsplatzmanagement nahtlos mit SAP-Systemen und unterstützt Unternehmen dabei, Kostenkontrolle, Compliance, Flächennutzung und Nachhaltigkeitsperformance zu optimieren.

„Immobilien- und Facility Management sind längst keine untergeordneten Funktionen mehr. Sie beeinflussen Kostenresilienz, Mitarbeitendenerlebnis und ESG-Fortschritte maßgeblich. Mit dieser SAP Solution Extension bringen wir die fachliche Expertise von Planon in das Business- und Support-Framework von SAP ein und ermöglichen es Unternehmen, die Planung und den Betrieb ihrer Gebäude zu modernisieren. Dadurch entsteht ein einheitliches operatives Gesamtbild über Finanzen, Flächen, Services und Nachhaltigkeit hinweg – auf Basis konsistenter Daten, die weltweit skalierbare Verbesserungen ermöglichen“, sagt Peter Ankerstjerne, CEO von Planon.

„In den vergangenen zwei Jahren haben sich zahlreiche Kunden für die SAP Endorsed App von Planon für Real Estate und Facility Management entschieden und haben messbare Resultate erzielt. Die Einstufung als SAP Solution Extension ist ein klarer nächster Schritt in unserer Zusammenarbeit und unterstreicht das Vertrauen von SAP in den Mehrwert, den Planon unseren Cloud-ERP-Kunden bietet“, erklärt Darryl Gray, Global Senior Vice President, ISV Success Management bei SAP. „Durch die direkte Verfügbarkeit über SAP vereinfachen wir den Einkauf, die Implementierung und die Skalierung von Real Estate und Facility Management innerhalb der SAP-Landschaft unserer Kunden.“

Als SAP Solution Extension erweitert SAP Real Estate and Facilities Management by Planon die Lösungen der SAP Business Suite um umfassende Funktionen für das Real Estate und Facility Management, darunter:

– Integriertes Management des gesamten Immobilienlebenszyklus – von der Mietvertragsverwaltung bis zur Portfolio-Performance – vollständig synchronisiert mit Finanzdaten im SAP-Ökosystem des Unternehmens.

– Facility- und Workplace Management zur Planung, zum Betrieb und zur Optimierung von Gebäuden, Services und Flächennutzung.

– Nachhaltigkeits- und Energieanalysen zur Unterstützung der regulatorischen Berichterstattung, von Dekarbonisierungsinitiativen sowie gezielten Reduktionsmaßnahmen.

– Standardisierte SAP-Integrationsinhalte und APIs für Stammdaten, Kostenobjekte, Aufträge und Reporting.

– Rollenbasierte Dashboards und Workflows für Stakeholder aus Immobilien-, Facility-, Nachhaltigkeits- und Finanzbereichen.

Weitere Informationen zu SAP Real Estate and Facilities Management by Planon finden Sie unter sap.com.

Über Planon

Planon ist der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, die Gebäude, Menschen und Prozesse miteinander verbindet. Durch die Beseitigung von Datensilos und die Zusammenführung von Lösungen in einer gemeinsamen Informationsplattform bietet Planon allen Gebäude-Stakeholdern verwertbare und aussagekräftige Erkenntnisse. Unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen stufen Planon kontinuierlich als weltweit führend auf dem Markt ein. Planon hat seine umfassenden Lösungen für mehr als 3.250 Kunden implementiert und wird dabei von Niederlassungen und Partnern auf der ganzen Welt unterstützt.

SAP und andere in diesem Dokument genannte SAP-Produkte und -Services sowie die jeweiligen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Hinweise und Informationen zu Markenrechten finden Sie unter sap.com/copyright.

