Planon ernennt Klaas Bosma zum Chief Operations Officer für Planon Real Estate

Nijmegen, Niederlande, 20. Februar 2025 – Im Einklang mit seinem strategischen Fokus auf Gewerbeimmobilien und Immobilienverwaltung gibt Planon die Ernennung von Klaas Bosma zum Chief Operations Officer (COO) für den Geschäftsbereich Planon Real Estate bekannt. Mit diesem Schritt unterstreicht Planon sein Engagement für die weitere Integration und Skalierung seiner umfassenden Immobiliensoftwarelösungen, um ein Ökosystem zu schaffen, das auf die zunehmenden Anforderungen von Immobilieneigentümern, -investoren und -entwicklern in ganz Europa zugeschnitten ist.

„Die Nachfrage nach einer End-to-End-Softwarelösung, die die spezifischen Anforderungen europäischer Immobilienentwickler, -investoren und -eigentümer unterstützt, wächst weiter“, so Peter Ankerstjerne, CEO von Planon. „Mit Klaas‘ bewährter Führungsqualität und Expertise stärken wir unsere Fähigkeit, eine fortschrittliche SaaS-Plattform zu liefern, die die Kompetenzen der Tochtergesellschaften Reasult, COOR und control IT integriert und nicht nur den heutigen Herausforderungen der Branche gerecht wird, sondern auch dazu beiträgt, die Abläufe und Portfolios unserer Kunden zukunftssicher zu machen.“

Klaas Bosma, MRE MRICS, hat umfassende Erfahrung darin, die digitale Transformation in der Immobilienbranche voranzutreiben. Während seiner siebenjährigen Tätigkeit bei der Planon-Tochtergesellschaft Reasult war er in immer verantwortungsvolleren Positionen tätig, unter anderem als Managing Director. Davor war Klaas in der strategischen Beratung bei namhaften Unternehmen wie CBRE und Twynstra Gudde tätig. Er wird sich darauf konzentrieren, die Integration der verschiedenen technologischen Angebote von Planon voranzutreiben und innovative Lösungen zu liefern, die die Effizienz, Leistung und Nachhaltigkeit für Kunden verbessern.

Planon ist der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, die Gebäude, Menschen und Prozesse miteinander verbindet. Durch die Beseitigung von Datensilos und die Zusammenführung von Lösungen in einer gemeinsamen Informationsplattform bietet Planon allen Gebäude-Stakeholdern verwertbare und aussagekräftige Erkenntnisse. Unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen stufen Planon kontinuierlich als weltweit führend auf dem Markt ein. Planon hat seine umfassenden Lösungen für mehr als 3.250 Kunden implementiert und wird dabei von Niederlassungen und Partnern auf der ganzen Welt unterstützt.

