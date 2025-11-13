Planon ernennt Sylvain Lamy zum Chief Revenue Officer für Facilities und Field Services

Nijmegen, Niederlande – 4. November 2025 – Planon, der weltweit führende Anbieter von Software für intelligentes und nachhaltiges Gebäudemanagement, hat Sylvain Lamy zum Chief Revenue Officer (CRO) für den Bereich Facilities und Field Services ernannt. In dieser Funktion wird er dem Executive Management Team des Unternehmens beitreten.

In seiner neuen Rolle wird Sylvain Lamy die globale Vertriebsorganisation von Planon für die Geschäftsbereiche Facilities und Field Services leiten und das Wachstum in Vertrieb, Services und Partnernetzwerk weltweit vorantreiben.

„Sylvain verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz im Aufbau und in der Skalierung von Enterprise-Software-Unternehmen sowie in der Führung leistungsstarker internationaler Teams“, sagte Peter Ankerstjerne, CEO von Planon. „Seine ausgeprägte kommerzielle Expertise und seine kundenorientierte Denkweise werden von entscheidender Bedeutung sein, während Planon seine Position als führende Betriebsplattform für Gebäude weiter ausbaut.“

„Planon hat als globaler Marktführer im Bereich Smart Building Management Software eine starke Basis geschaffen“, erklärte Sylvain Lamy. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Teams und Partnern weltweit Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen und unser globales Wachstum weiter zu beschleunigen.“

Mit mehr als 20 Jahren internationaler Erfahrung in den Bereichen Unternehmenssoftware, Vertriebsführung und Business Transformation bringt Sylvain Lamy umfassende Expertise im Aufbau planbarer, wiederkehrender Umsätze sowie in der Förderung von Kundenerfolg über den gesamten Lebenszyklus hinweg mit.

Er kommt von Schneider Electric, wo er die Integration von Planon in den Geschäftsbereich Digital Energy leitete und das Enterprise Software Team verantwortete, das ebenfalls als Reseller von Planon tätig ist. Zuvor leitete er die globale Expansion von RIB Software innerhalb von Schneider Electric, nachdem er ein Jahrzehnt lang verschiedene Vertriebs- und Managementpositionen bei Microsoft innehatte und davor Erfahrungen in der Unternehmensberatung und im Vertrieb bei IBM Global Services sammelte.

Sylvain Lamy besitzt Bachelor- und Masterabschlüsse in Naturwissenschaften von der ecole Nationale des Ponts et Chaussees und der Universite de Marne-la-Vallee in Frankreich.

