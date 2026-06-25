Planon erneut vollumfänglich nach GEFMA 444 und für beide Kataloge nach GEFMA 445 rezertifiziert

Frankfurt – 25. Juni 2026 – Planon, ein weltweit führender Anbieter von Software für intelligentes und nachhaltiges Gebäudemanagement, hat erfolgreich die vollständige Rezertifizierung nach den GEFMA-Richtlinien 444 und 445 bestanden. Die aktuelle Zertifizierung bestätigt die hohe Qualität und den breiten Leistungsumfang des Planon Integrated Workplace Management Systems (IWMS).

„Die GEFMA-Zertifizierung ist in unserer Branche das wichtigste Gütesiegel und für viele Unternehmen die zentrale Entscheidungshilfe bei der Auswahl einer geeigneten Facility Management-Lösung“, betont Dr. Christopher Brennan, Geschäftsführer Facilities Central Europe bei Planon. „Umso mehr freut es uns, dass wir in diesem Jahr erneut die vollständige Rezertifizierung erzielt haben. Sie ist eine wertvolle Bestätigung dafür, dass wir unsere Software konsequent entlang der Anforderungen des Marktes und der Bedürfnisse unserer Kunden weiterentwickelt haben und dabei höchsten Qualitätsstandards gerecht werden.“

Mit der erfolgreichen Rezertifizierung nach beiden Richtlinien unterstreicht Planon ein weiteres Mal den eigenen Anspruch, Unternehmen eine zukunftssichere Plattform für die Digitalisierung, Optimierung und nachhaltige Steuerung von Gebäuden, Anlagen und Arbeitsplätzen bereitzustellen.

Weiterführende Informationen zu den zertifizierten Lösungen und deren Leistungsumfang finden interessierte Leser unter https://planonsoftware.com/de.

Hintergrund:

GEFMA Richtlinien 444 und 445

Die GEFMA Richtlinie 444 „Zertifizierung von CAFM-Software“ gilt seit vielen Jahren als etablierter Qualitätsstandard für Computer Aided Facility Management (CAFM)-Lösungen. Die Zertifizierung bietet Anwendern eine verlässliche Orientierung bei der Auswahl entsprechender Software-Lösungen und bestätigt die Erfüllung umfassender fachlicher und funktionaler Anforderungen.

Ergänzend dazu ermöglicht die GEFMA Richtlinie 445 „Zertifizierung von Software-Produkten für Facility Management“ die Bewertung spezialisierter Softwarelösungen und Funktionalitäten für einzelne FM-Prozesse. Die aktuellen Kriterienkataloge „Workplace Management“ und „Energiemanagement“ stellen dabei besonders hohe Anforderungen an die jeweiligen Funktionsumfänge und Prozesse.

Über Planon

Planon ist der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, die Gebäude, Menschen und Prozesse miteinander verbindet. Durch die Beseitigung von Datensilos und die Zusammenführung von Lösungen in einer gemeinsamen Informationsplattform bietet Planon allen Gebäude-Stakeholdern verwertbare und aussagekräftige Erkenntnisse. Unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen stufen Planon kontinuierlich als weltweit führend auf dem Markt ein. Planon hat seine umfassenden Lösungen für rund 3.750 Kunden implementiert und wird dabei von Niederlassungen und Partnern auf der ganzen Welt unterstützt.

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