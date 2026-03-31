Planon führt eine einheitliche Plattform für resilienten Rechenzentrumsbetrieb ein

Nijmegen, Niederlande – 31. März 2026 – Planon, der weltweit führende Anbieter von Software für intelligentes und nachhaltiges Gebäudemanagement, stellt Planon for Data Centers vor – eine spezifisch entwickelte Lösung, die Betreiber dabei unterstützt, Betriebszeiten zu sichern, operative Risiken zu reduzieren und geschäftskritische Abläufe über verteilte Standorte hinweg effizient zu steuern.

Die Markteinführung erfolgt in einer Phase wachsender Herausforderungen für Rechenzentrumsbetreiber. Die rasant zunehmende Verbreitung von KI- und Cloud-Anwendungen und die steigende Rechendichte werden die weltweite Nachfrage nach Rechenzentren bis 2030 voraussichtlich auf das Dreifache ansteigen lassen. Damit gewinnen operative Resilienz, einheitliche Governance und integrierte Asset-Transparenz immer mehr an Bedeutung.

Planon for Data Centers hebt bewährte CMMS-Funktionen (Computerized Maintenance Management System) auf ein Niveau, das den Anforderungen geschäftskritischer Umgebungen entspricht. Die Lösung vereint Wartung, Compliance, Asset-Lifecycle-Management sowie energiebezogene Workflows über verteilte Standorte hinweg und integriert sich nahtlos in bestehende Unternehmenssysteme für Gebäude-, Energie- und Strommanagement. Dadurch entsteht ein zentraler operativer Backbone, der Komplexität reduziert und Kontrolle erhöht.

Durch die Digitalisierung von Verfahren und die Automatisierung zentraler Workflows minimiert Planon for Data Centers manuelle Eingriffe und ermöglicht eine konsistente Ausführung globaler Rechenzentrumsprozesse. Echtzeit-Alarme und Umgebungsdaten fließen unmittelbar in Arbeitsaufträge ein und ermöglichen eine schnellere Reaktion auf Vorfälle sowie eine strukturierte Steuerung von Change-Prozessen. Branchenbenchmarks zeigen, dass Workflow-Automatisierung und mobile CMMS-Lösungen die durchschnittliche Reparaturdauer (MTTR) um bis zu 50 Prozent senken können – ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung der Betriebszeit und zum effektiveren Risikomanagement.

„Rechenzentren sind das Rückgrat der digitalen Wirtschaft. Betreiber sagen uns, dass sie vollständige Kontrolle über ihre Assets, Risiken und Leistungen benötigen – ohne zusätzliche Komplexität“, sagt Peter Ankerstjerne, CEO von Planon. „Mit Planon for Data Centers kombinieren wir unsere umfassende CMMS-Expertise mit Echtzeit-Integrationen in kritische Systeme und ermöglichen unseren Kunden, Betriebszeit zu sichern, Compliance zu stärken und Ihr Geschäft zuverlässig auszubauen.“

Planon for Data Centers richtet sich an Enterprise-, Colocation-, Hyperscale- und Edge-Betreiber, die konsistente Governance über mehrere Standorte hinweg benötigen. Durch die Verknüpfung von Wartung, Compliance, Asset-Gesundheit und Energiemanagement in einer zentralen, orchestrierten Umgebung unterstützt Planon Betreiber von Rechenzentren beim Aufbau resilienter, zukunftssicherer Betriebsmodelle.

Über Planon

Planon ist der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, die Gebäude, Menschen und Prozesse miteinander verbindet. Durch die Beseitigung von Datensilos und die Zusammenführung von Lösungen in einer gemeinsamen Informationsplattform bietet Planon allen Gebäude-Stakeholdern verwertbare und aussagekräftige Erkenntnisse. Unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen stufen Planon kontinuierlich als weltweit führend auf dem Markt ein. Planon hat seine umfassenden Lösungen für mehr als 3.750 Kunden implementiert und wird dabei von Niederlassungen und Partnern auf der ganzen Welt unterstützt.

Firmenkontakt

Planon GmbH

Birgit Groth

Wilhelm-Leuschner-Straße 79

60329 Frankfurt am Main

+49 69 24450390



https://planonsoftware.com/de/

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

09131 / 812 81-25



http://www.h-zwo-b.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.