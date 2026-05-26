Planon und conet bündeln Kräfte im SAP-Ökosystem

~ Strategische Partnerschaft fokussiert sich auf IWMS-Projekte im Public Sector und Mittelstand. ~

Nijmegen, Niederlande – 26. Mai 2026 – Planon, der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, baut sein Partnernetzwerk im deutschsprachigen Raum weiter aus: Mit conet gewinnt der IWMS-Spezialist einen erfahrenen und renommierten IT-Dienstleister und Digitalisierungsberater als Implementierungspartner – mit langjähriger Erfahrung im SAP-Umfeld und in der Beratung von Behörden und mittelständischen Unternehmen.

conet gehört seit fast 40 Jahren zu den führenden deutschen IT-Dienstleistungs- und Beratungshäusern: Als Full-Service-IT-Dienstleister mit rund 2.000 Mitarbeitenden an mehr als 20 Standorten begleitet das in Bonn ansässige Unternehmen seit vielen Jahren Organisationen und Behörden bei der digitalen Transformation. conet ist ein etablierter, vielfach zertifizierter SAP-Dienstleister mit Gold-Partner-Status und zahlreichen ausgewiesenen Kompetenzen entlang des gesamten SAP-Ökosystems. Hierzu zählen Advanced-Kompetenzen im Rahmen des SAP Competency Frameworks, etwa in der SAP Business Technology Platform (BTP), ebenso wie tiefgehendes Know-how rund um S/4HANA – von der Strategie- und Prozessanalyse über Architektur und Implementierung bis hin zum Betrieb moderner Systemlandschaften.

„Durch die Zertifizierung als SAP Solution Extension für Real Estate und Facility Management ist das Planon IWMS heute für sehr viele unserer Kunden interessant“, erklärt Christian Beine, Vice President SAP Lines of Business bei conet. „Dies gilt umso mehr, als SAP jüngst angekündigt hat, man werde die eigenen FM-Bordmittel mittelfristig nicht mehr unterstützen, und das Planon IWMS aktiv als zukunftssichere und leistungsfähige Nachfolgelösung positioniert. Wir sehen hier also enormes Wachstumspotenzial und freuen uns sehr darauf, zusammen mit Planon in diesem spannenden Markt durchzustarten.“

Wichtiger Meilenstein beim Ausbau des Partnernetzes

Auch auf Seiten von Planon bewertet man die Zusammenarbeit als wichtigen Meilenstein beim Ausbau des Partnernetzes in DACH: „Die Digitalisierung des öffentlichen Sektors nimmt rasant Fahrt auf, während gleichzeitig die Anforderungen an Transparenz, Compliance und Sicherheit kontinuierlich steigen“, erklärt Bernd Auer, Senior Partner Manager Central Europe bei Planon. „Mit conet gewinnen wir einen Partner mit tiefem SAP-Know-how und einem exzellenten Zugang zum Public Sector, der die regulatorischen Rahmenbedingungen genau kennt und die Projekte souverän steuern kann. Gemeinsam sind wir hervorragend aufgestellt, um Behörden und öffentliche Einrichtungen ganzheitlich bei der Umsetzung moderner IWMS-Strategien zu unterstützen.“

„Das Planon IWMS hat uns mit seiner engen Integration in SAP auf Anhieb überzeugt – die Plattform adressiert genau die Herausforderungen, vor denen unsere Kunden in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Sektor aktuell stehen“, berichtet Christian Beine. „Durch den klaren Fokus auf praxisnahe Use Cases, die hinterlegten Best Practices und die nahtlose Einbindung des Facility Managements in die SAP-Umgebung erzielen Facility Manager sehr schnell greifbaren Mehrwert. Das Deployment als Cloud-basierter SaaS-Dienst macht dabei viele Abläufe wesentlich effizienter – für interne Teams ist das eine nachhaltige Entlastung.“

Weiterführende Informationen finden interessierte Leser unter https://planonsoftware.com/de sowie unter www.conet.de.

Über Planon

Planon ist der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, die Gebäude, Menschen und Prozesse miteinander verbindet. Durch die Beseitigung von Datensilos und die Zusammenführung von Lösungen in einer gemeinsamen Informationsplattform bietet Planon allen Gebäude-Stakeholdern verwertbare und aussagekräftige Erkenntnisse. Unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen stufen Planon kontinuierlich als weltweit führend auf dem Markt ein. Planon hat seine umfassenden Lösungen für mehr als 3.750 Kunden implementiert und wird dabei von Niederlassungen und Partnern auf der ganzen Welt unterstützt.

Über conet

Leading forward: conet ist der zuverlässige Digitalisierungspartner für die öffentliche Verwaltung, den Verteidigungssektor und Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Finance & Insurance, Energy & Utilities und Manufacturing. Mehr als 2.000 IT-Expertinnen und -Experten bringen ihr Know-how in anspruchsvolle Zukunftsprojekte zur digitalen Transformation ein. Mit dem Hauptsitz in Bonn, mehr als 20 Standorten in Europa und jährlichen Umsätzen von mehr als 340 Millionen Euro ist conet ein führender Full-Service-IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Schwerpunkte des Portfolios bilden die marktführenden Themen Digitale Verwaltung, Digitale Verteidigung und Business Transformation & Platforms, ergänzt durch Trendthemen wie Sovereign & Resilient Cloud, Trusted AI & Data sowie Cyber Security & Compliance und die Zukunftsthemen Agentic AI, AI-Driven Enterprise Architecture und Human & Citizen Experience. Seit 1987 zeichnen Verlässlichkeit, Gestaltungswillen und pragmatische Ergebnisse conet als Partner auf Augenhöhe aus – für eine IT, die Zukunft möglich macht.

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