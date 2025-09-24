Planon von unabhängigem Forschungsunternehmen als Branchenführer im Bereich CMMS ausgezeichnet

Die Anerkennung von Verdantix unterstreicht Planons Fähigkeit, standortübergreifende, Compliance-orientierte Prozesse im Facility Management und in der Instandhaltung durch Innovation, upgrade-sichere Implementierung und unternehmensgerechte Konfigurierbarkeit zu unterstützen

Nimwegen, Niederlande – 18. September 2025 – Planon, der weltweit führende Anbieter von Software für integriertes Immobilien- und Facility Management, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Verdantix Green Quadrant®: Commercial Buildings Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) 2025 als „Leader“ eingestuft wurde.

Die Analysten von Verdantix heben insbesondere Planons Stärken in den Bereichen Upgrade-sichere Konfigurierbarkeit, IoT-gestützte Automatisierung und No-Code-Workflows hervor. Der Bericht würdigt zudem Planons Leistungsfähigkeit im Bereich der vorausschauenden Instandhaltung, die durch Integrationen mit Unternehmen wie Schneider Electric unterstützt werden. Funktionen wie Digital Twins, Echtzeit-Anlagentracking und Fehlererkennung ermöglichen datenbasierte Eingriffe und die Einhaltung von Service-Level-Vereinbarungen (SLAs) und machen Planon damit zu einer strategischen Wahl für Unternehmen und Dienstleister mit komplexen, standortübergreifenden Portfolios.

Joy Trinquet, Senior Analyst bei Verdantix: „Eigentümer von Gewerbeimmobilien und Facility Manager sehen sich mit steigenden Arbeitskosten, alternder Infrastruktur, zunehmendem Regulierungsdruck, veränderten Mietererwartungen und wachsender operativer Komplexität konfrontiert. Daher ersetzen viele Unternehmen ihre Altsysteme durch CMMS-Lösungen, die Ressourcen optimieren, die Instandhaltung rationalisieren und die Rendite maximieren. CMMS-Lösungen wie die von Planon sind optimal geeignet, um Anwender mit maßgeschneiderten Instandhaltungs-, Service- und Compliance-Workflows zu unterstützen, und bieten Best Practices, die sich leicht an sich verändernde Geschäftsanforderungen anpassen lassen.“

Peter Ankerstjerne, CEO von Planon: „Wir sind stolz darauf, dass Verdantix unsere Führungsrolle im Bereich CMMS erneut anerkannt hat. Der Bericht unterstreicht sowohl die robuste Funktionalität unserer heutigen Asset & Maintenance Management (AMM)-Lösung als auch die Stärke unserer zukünftigen Roadmap. Als Kernstück der IoT-fähigen Integrated Workplace Management Solution (IWMS) von Planon bildet AMM nicht nur die Grundlage unserer Plattform, sondern ist auch ein entscheidendes Element unserer Unternehmensstrategie. Diese Anerkennung spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, unseren Kunden dabei zu helfen, Effizienz, Compliance und Nachhaltigkeit in ihren Immobilien- und Facility Management-Prozessen voranzutreiben.“

Einen Auszug aus dem Bericht Verdantix Green Quadrant®: Commercial Buildings Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) 2025 können Sie hier herunterladen.

Verdantix – ein unabhängiges Forschungs- und Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf innovativen Technologien zur Optimierung von Geschäftsabläufen – erstellt diese Benchmark zu CMMS-Lösungen alle zwei Jahre. Dabei werden die führenden Anbieter sowohl nach den Fähigkeiten ihrer Softwarelösungen als auch nach ihrer Marktstärke bewertet. Bei der Erstellung des Green Quadrant berücksichtigt Verdantix strategische Erfolgskriterien wie Vision und Strategie, Kundenstamm sowie organisatorische und finanzielle Ressourcen. Der Green Quadrant bewertet auch Funktionen wie IT-Systemintegration, Business Intelligence, Benutzeroberfläche, mobile Apps, Konfigurierbarkeit und Enterprise Reporting.

Über Planon

Planon ist der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, die Gebäude, Menschen und Prozesse miteinander verbindet. Durch die Beseitigung von Datensilos und die Zusammenführung von Lösungen in einer gemeinsamen Informationsplattform bietet Planon allen Gebäude-Stakeholdern verwertbare und aussagekräftige Erkenntnisse. Unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen stufen Planon kontinuierlich als weltweit führend auf dem Markt ein. Planon hat seine umfassenden Lösungen für mehr als 3.250 Kunden implementiert und wird dabei von Niederlassungen und Partnern auf der ganzen Welt unterstützt.

Über Verdantix

Verdantix ist der führende Vordenker für Innovationen, die die Welt verbessern. Wir unterstützen Entscheidungsträger mit unseren eigenen Daten, unserem einzigartigen Fachwissen und unseren Netzwerken für Führungskräfte. Tausende von Entscheidungsträgern in mehr als 100 Ländern profitieren von unseren aussagekräftigen Analysen über eine digitale Plattform, Beratungsaufträge und verschiedene Events. Verdantix verfügt über Niederlassungen in London, New York und Boston und wendet mit seinem Forschungsteam die Prinzipien Präzision, Genauigkeit und Neugier an, um unseren Kunden weltweit bei der Lösung ihrer komplexesten Herausforderungen zu helfen.

verdantix.com

