Planon weitet ISO 14001-Zertifizierung auf seine Hauptniederlassungen in Deutschland aus

Nijmegen, Niederlande, 6. März 2025 – Planon, weltweit führender Anbieter von intelligenten, nachhaltigen Gebäudemanagementlösungen, hat nun auch für seine Niederlassungen in Frankfurt und Duisburg die Umweltzertifizierung nach ISO 14001 erhalten.

Planon weitet nach der erfolgreichen ISO 14001-Rezertifizierung seiner niederländischen Standorte die Zertifizierung des Umweltmanagementsystems (Environmental Management System – EMS) auf die deutschen Hauptniederlassungen aus und unterstreicht so sein Engagement für Umweltverantwortung und Nachhaltigkeit.

„Die erweiterte Zertifizierung spiegelt unser kontinuierliches Engagement für Nachhaltigkeit wider“, so Peter Ankerstjerne, CEO von Planon. „Die Ausweitung unserer ISO14001-Zertifizierung unterstreicht unseren proaktiven Ansatz im Bereich Umweltschutz und unser Bestreben zur Verringerung unseres ökologischen Fußabdrucks in allen Geschäftsbereichen. Zusammen mit unserer kürzlich erhaltenen EcoVadis-Platin-Auszeichnung, mit der wir zu den besten ein Prozent der weltweit bewerteten Unternehmen gehören, unterstreicht dies unser Ziel, Nachhaltigkeit in der DNA unserer Geschäftstätigkeit zu verankern.“

Das ISO 14001-Audit wurde von Kiwa durchgeführt. Kiwa ist eine unabhängige, auf Testung, Inspektion, Zertifizierung, Schulung und Beratung spezialisierte weltweit tätige Organisation. Kiwa überprüft jährlich das EMS von Planon. Somit wird sichergestellt, dass das Unternehmen seine Umweltleistung kontinuierlich verbessert. Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Planon finden Sie auf unserer Website.

Über Planon

Planon ist der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, die Gebäude, Menschen und Prozesse miteinander verbindet. Durch die Beseitigung von Datensilos und die Zusammenführung von Lösungen in einer gemeinsamen Informationsplattform bietet Planon allen Gebäude-Stakeholdern verwertbare und aussagekräftige Erkenntnisse. Unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen stufen Planon kontinuierlich als weltweit führend auf dem Markt ein. Planon hat seine umfassenden Lösungen für mehr als 3.250 Kunden implementiert und wird dabei von Niederlassungen und Partnern auf der ganzen Welt unterstützt.

