Planon wird mit EcoVadis Platin ausgezeichnet und unterstreicht damit seine Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit

6. Februar 2025 – Planon ist stolz darauf, die höchstmögliche Auszeichnung von EcoVadis, die Platin-Medaille, erhalten zu haben, womit Planon zu den besten 1 % der Unternehmen weltweit in Bezug auf Nachhaltigkeitsleistung gehört. Diese bedeutsame Anerkennung unterstreicht Planons konsequentes Engagement für Umweltverantwortung, ethische Geschäftspraktiken und innovative Nachhaltigkeitsmaßnahmen.

Bei allen vier EcoVadis-Themenbereichen – Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung – hat Planon fundierte Richtlinien, anerkannte Zertifizierungen und umfassende Transparenz nachgewiesen. Die Punktzahl von 88/100 in der Kategorie „Umwelt“ unterstreicht die führende Rolle von Planon beim Umweltschutz.

„Diese Auszeichnung ist ein Beweis für die Fortschritte, die wir dabei machen, Nachhaltigkeit in jeden Aspekt unserer Geschäftstätigkeit zu integrieren“, so Peter Ankerstjerne, CEO von Planon. „Wir haben unsere Gesamtbewertung um 15 Punkte verbessert und somit nach dem Silberstatus direkt den Platinstatus erhalten. Dies spiegelt den Einsatz und die Zusammenarbeit in unserem gesamten Unternehmens wider.“

„Da unsere Kunden und Stakeholder der Nachhaltigkeit immer mehr Priorität einräumen, unterstreicht dieser Meilenstein Planons doppeltes Engagement für dieses Thema – sowohl in unseren eigenen Betrieben als auch dadurch, dass wir unsere Kunden in die Lage versetzen, ihre ESG-Ziele durch den Einsatz der Planon Lösungen zu erreichen“, fügt Ankerstjerne hinzu. „Unser erklärtes Ziel ist es, die Messlatte für die Nachhaltigkeitsleistung höher zu legen, indem wir die Verantwortlichkeit und den kollektiven Fortschritt in unserer gesamten Wertschöpfungskette fördern.“

Planons Lösungen integrieren nahtlos alle Aspekte des Immobilien- und Facility Managements und ermöglichen gleichzeitig eine datengestützte Entscheidungsfindung für Dekarbonisierungsstrategien und ESG-Compliance. Durch den Einsatz von Planons Integrated Workplace Management System (IWMS/CPIP*) erhalten Unternehmen erweiterte Datenmanagement-Funktionen, die für das Erreichen der ESG-Ziele des Unternehmens entscheidend sind – mit konsistenten, genauen und prüfungsfähigen Daten über die ökologischen und sozialen Aspekte des Gebäudebetriebs. Dieser umfassende Ansatz stärkt die Position von Planon als Branchenführer und zuverlässiger Partner für Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen wollen.

* Connected Portfolio Intelligence Platform

Über Planon

Planon ist der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, die Gebäude, Menschen und Prozesse miteinander verbindet. Durch die Beseitigung von Datensilos und die Zusammenführung von Lösungen in einer gemeinsamen Informationsplattform bietet Planon allen Gebäude-Stakeholdern verwertbare und aussagekräftige Erkenntnisse. Unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen stufen Planon kontinuierlich als weltweit führend auf dem Markt ein. Planon hat seine umfassenden Lösungen für mehr als 3.250 Kunden implementiert und wird dabei von Niederlassungen und Partnern auf der ganzen Welt unterstützt.

