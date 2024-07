PlantHealth4Life-Kampagne in Deutschland

Reisepass? Erledigt! Tickets? Erledigt! Schädlinge… wie bitte?

Reisen Sie in Länder außerhalb der EU? Denken Sie bei der Rückreise daran, dass einige Dinge genau dort bleiben müssen, wo Sie sie gefunden haben: Pflanzen, Samen, Blumen, Obst und Gemüse.

Warum?

Bereits mit kleinsten Samen oder scheinbar harmlosen Früchten können Schädlinge oder Krankheiten eingeschleppt werden, die ernsthafte Risiken für die Pflanzengesundheit, die Land- und Forstwirtschaft und die natürliche Umgebung darstellen können.

Die gute Nachricht: Indem Sie verantwortungsbewusst packen, Taschen und Fächer überprüfen und sicherstellen, dass diese frei von Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen sind, verhindern Sie, dass unerwünschte Gäste mit nach Hause kommen.

Unter Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen verstehen wir lebende Pflanzen, Blumen, frisches Obst und Gemüse, Saatgut, Ableger, Zwiebeln und alle anderen Pflanzenteile, die potenziell Schädlinge oder Krankheiten übertragen können.

Genießen Sie die Schönheit neuer Reiseziele vor Ort, aber widerstehen Sie der Versuchung, Pflanzen mit nach Hause zu nehmen. Wenn Sie in Länder außerhalb der EU oder in die Überseegebiete der EU im Atlantik, in der Antarktis, in der Arktis, in der Karibik oder im indopazifischen Raum reisen: Bringen Sie bitte nur Fotos und Erinnerungen mit nach Hause, aber keine Pflanzen!

Unabhängig davon, welches Verkehrsmittel Sie nutzen, schleppen Sie keine Schädlinge ein, damit die heimischen Pflanzen und Ökosysteme überleben und gedeihen können.

Ein Samenkorn kann unzählige Probleme mit sich bringen

Anfang der 2000er Jahre machte sich der Pinien-Prozessionsspinner zusammen mit – vermutlich aus Nordafrika – eingeführten Pflanzen heimlich auf die Reise nach Paris. Seine Larven richten in den örtlichen Pinienwäldern verheerende Schäden an und sind für Mensch und Tier giftig.[1]

Das Einschmuggeln von Natur-Souvenirs kann schwerwiegende Folgen haben! Indem Sie Pflanzen dort lassen, wo sie in der Natur vorkommen, schützen Sie unser Ökosystem.

Nehmen Sie keine blinden Passagiere mit!

– Bringen Sie bei Reisen in die EU keine Pflanzen, Samen, Blumen, Obst und Gemüse mit.

– Seien Sie sich der versteckten Risiken bewusst: Winzige Samen + hinterlistige Schädlinge = großes Problem.

– Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften an Ihrem Reiseziel.

– Nehmen Sie im Zweifelsfall nichts mit.

– Verbreiten Sie die Nachricht, nicht die Schädlinge.

