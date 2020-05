Planview und Cherwell geben Kooperation bekannt

München, 6. Mai 2020 – Planview® und Cherwell Software arbeiten ab sofort zusammen, um Organisationen besser bei der Umsetzung ihrer strategischen und operativen Ziele unterstützen zu können. Planview ist ein führender Anbieter für Portfoliomanagement und Work-Management und hilft Unternehmen dabei, sich auf ihre wichtigsten strategischen Ziele zu konzentrieren. Servicemanagement-Experte Cherwell rationalisiert und automatisiert Arbeitsprozesse im ganzen Unternehmen und steigert somit die Produktivität der IT und der Mitarbeiter.

Von der Kombination der Lösungen aus Portfoliomanagement und Servicemanagement profitieren insbesondere Chief Information Officers (CIO), Projektmanagementbüros (PMO) und Unternehmensleiter. Sie können Produkte, Dienstleistungen und Kundenerlebnisse so noch besser an die Marktsituation anpassen.

Die Kooperation von Planview und Cherwell beinhaltet eine gemeinsame Lösung, die Unternehmen einen Echtzeit-Einblick in die zu erwartende Nachfrage und Arbeitslast ermöglicht. CIOs, PMOs und IT-Führungskräfte können damit sicherstellen, dass die richtigen Mitarbeiter den richtigen Aufgaben zugeteilt sind. Außerdem können sie Szenarien entwerfen, die die Finanzierung und Ressourcenzuweisung für potenzielle Investitionen und Initiativen optimieren.

Die Möglichkeiten der gemeinsamen Lösung in der Übersicht:

-Auswahl der lukrativsten Investitionen und Initiativen

-Messen von Zeit- und Budgetaufwand für strategische Initiativen im Vergleich zu Wartungsaktivitäten

-Dynamische Anpassung an sich schnell ändernde Prioritäten und Marktbedingungen

-Optimierte unternehmensweite Steuerung von Teams, Finanzen und Prioritäten

-Schnellere Umsetzung von Unternehmensstrategien

-Schlüssige und benutzerfreundliche Services und Angebote für Mitarbeiter und Kunden

“Wir haben einen wachsenden Bedarf an PMO-Expertise in unseren Vertriebskampagnen ausgemacht. Daher haben wir uns für eine Zusammenarbeit mit Planview entschieden, um unseren Kunden eine leistungsstarke Kombination aus Portfoliomanagement und Servicemanagement anbieten zu können”, sagt Ralf Lommel, Area Director DACH bei Cherwell. “Unsere Partnerschaft wird den Kunden dabei helfen, bessere Investitionsentscheidungen zu treffen und strategische Aktivitäten zu optimieren.”

Cherwell Software ist einer der führenden Anbieter von Enterprise Service Management-Software. Die Lösungen von Cherwell ermöglichen eine flexible Verwaltung und Automatisierung geschäftskritischer Services. So können Unternehmen etwa IT Self-Service-Portale oder Geschäftsprozesse wie das Mitarbeiter-Onboarding selbständig an die Bedürfnisse einzelner Abteilungen anpassen. Die Zusammenführung von Services auf eine einzige Low-Code-Plattform sowie eine kürzere Time-to-Value sparen Kosten und erhöhen die Mitarbeiterproduktivität. Zu den Kunden von Cherwell zählen etwa die HeidelbergCement AG, die Flughafen München GmbH und die Deutsche Bahn-Tochter Arriva PLC. Das 2004 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Colorado Springs (USA) verfügt über Büros in Deutschland, Großbritannien und Australien. Weltweit beschäftigt Cherwell mehr als 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.cherwell.com

Firmenkontakt

Cherwell Software

Ann Boyd

ann.boyd@cherwell.com

https://www.cherwell.com

Pressekontakt

Schwartz Public Relations

Ulrike Schinagl

Sendlinger Straße 42A

80331 München

+49 (0)89-211 871-55

us@schwartzpr.de

https://www.schwartzpr.de/