Planview von unabhängigem Marktforschungsunternehmen als führend beim Value Stream Management eingestuft

Planview® Tasktop Viz und Planview® Tasktop Hub erhielten die höchstmögliche Punktzahl für die Kriterien „Value Stream Management(VSM)-Dashboard“, „Analysefunktionen“, „KPI-Tracking“, „Integration von Drittanbieter-Tools“, „Produktvision“,

Karlsruhe, Austin – 7. Dez. 2022 – Planview, einer der weltweit führenden Anbieter von Portfoliomanagement- und Work-Management-Lösungen, wurde im Forrester-Bericht „The Forrester Wave™: Value Stream Management, Q4 2022“ als führend eingestuft. Laut dem Bericht „können Unternehmen mit komplexen Value Streams enorm von dem Einsatz der Planview Lösung profitieren“.

Im Bericht heißt es weiter: „Bis vor kurzem musste man sich zum Verkürzen der Markteinführungszeit, zum Nachverfolgen des erbrachten Werts oder einfach zum Identifizieren von Engpässen bei der Softwarebereitstellung auf Vermutungen verlassen und hoffen, dass die Ziele durch Iterationen erreicht werden können.“ „Referenzkunden berichten, dass sie die Planview Tasktop Lösungen mit großem Erfolg zur Analyse und Aufdeckung von ineffizienten Arbeitsmethoden einsetzen, was zu einem höheren Durchsatz und Mehrwert führt.“

Mit höchster Punktzahl in den Kategorien „Aktuelles Angebot“ und „Strategie“ glänzt „Planview durch aussagekräftige Analysen und Datenmodellierung“. Planview erhielt die höchstmögliche Punktzahl für die Kriterien „VSM-Dashboard“, „Endbenutzererfahrung“, „Analysefunktionen“, „KPI-Tracking“, „Integration von Drittanbieter-Tools“, „Produktvision“ und Innovations-Roadmap“.

Diese Ankündigung folgt auf die Übernahme von Tasktop durch Planview zu Beginn dieses Jahres. Planview Tasktop basiert auf dem beliebten Flow Framework®, das von Dr. Mik Kersten, Chief Technology Officer bei Planview und ehemaliger Tasktop-Gründer und CEO, entwickelt wurde. Dr. Kersten ist auch Autor des Bestsellers Project to Product.

„Für uns ist es eine unglaubliche Leistung, von Forrester erneut als Leader für unsere marktgestaltende Value-Stream-Management-Lösung anerkannt zu werden“, so Kersten. „Wenn Sie Ihre Geschäfte wie ein Digital Native führen möchten, müssen Sie mehr als nur die Entwicklungsprozesse ändern. Ein Überblick darüber, wie der Wert durch die gesamte Organisation fließt, und die Möglichkeit, Geschwindigkeit, Effizienz und Einschränkungen zu messen, beschleunigen die digitale Transformation und die Umstellung von einer projekt- zu einer produktorientierten Arbeitsweise dramatisch.“

Dr. Kersten ergänzt: „Unsere bahnbrechende Lösung für das Value Stream Management bietet einen klaren, einfachen Einblick in fragmentierte Bereitstellungsprozesse und bringt sie mit den Geschäftsergebnissen in Einklang. Unsere Echtzeit-Dashboards umfassen Flow-Metriken, Engpässe und weitere Erkenntnisse, um Value Streams durchgängig zu messen und datengestützte Verbesserungen auf allen Ebenen vornehmen zu können.“

Ein kostenloses Exemplar des vollständigen Berichts ist hier erhältlich.

Planview verfolgt eine Mission: die Zukunft der vernetzten Arbeitswelt zu gestalten. Unsere Lösungen ermöglichen es Unternehmen, ihr Geschäft von der Idee bis hin zur Umsetzung und Auswirkung zu vernetzen, um die wirklich wichtigen Ziele schneller zu erreichen. Das gesamte Spektrum der Lösungen von Planview für Portfoliomanagement und Work-Management hilft ihnen, sich auf ihre wichtigsten strategischen Ziele zu konzentrieren und ihre beste Arbeit zu leisten – unabhängig von ihrer Arbeitsweise. Die umfassende Plattform und das Erfolgsmodell von Planview versetzen Unternehmen in die Lage, ihren Kunden innovative, wettbewerbsfähige Produkte und Services anzubieten. Von unserem Hauptsitz in Austin, Texas, und anderen Standorten weltweit aus unterstützen wir mit über 1.000 Mitarbeitern mehr als 4.000 Kundenunternehmen und 2,4 Millionen Benutzer auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.planview.com/de

